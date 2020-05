Chưa khởi tố vụ Trưởng ban Nội chính Thái Bình gây tai nạn chết người, cơ quan chức năng nói gì?

Mặc dù tai nạn liên hoàn gây chết người liên quan đến Trưởng ban Nội chính tỉnh Thái Bình đã xảy ra được nửa tháng nhưng đến nay Công an tỉnh này vẫn chưa khởi tố vụ án khiến dư luận khó hiểu.

Đến nay, dư luận tỉnh Thái Bình vẫn chưa hết xôn xao về vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên địa bàn tỉnh này liên quan đến Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Bình Nguyễn Văn Điều.

Tài xế gây tai nạn cố thủ trong xe.



Như Như Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin trước đó, vào khoảng 18h10 ngày 8/5, trên đường Trần Thủ Độ đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Thời điểm trên, bà Phạm Thị Nguyễn (SN 1957, trú tại tổ 10, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) đang di chuyển bằng xe đạp trên đường thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô BKS 29A-995.83 tại khu vực đối diện cây xăng Phiệt Học, thuộc phường Tiền Phong, TP Thái Bình. Va chạm mạnh khiến bà Nguyễn bị hất văng trên đường, va vào một chiếc xe máy đang di chuyển theo chiều ngược lại. Hậu quả là bà Nguyễn tử vong tại chỗ, người đi xe máy cũng bị thương nặng.

Đáng nói, sau va chạm với xe của Nguyễn, ô tô BKS 29A-995.83 không dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước và tông vào một xe máy khác khiến người điều khiển ngã văng ra lề đường. Sau đó, tài xế tiếp tục điều khiển ô tô bỏ chạy về phía Khu công nghiệp Phúc Khánh và chỉ dừng lại khi đâm vào cổng khu công nghiệp này.

Theo lời kể của các nhân chứng, sau khi gây tai nạn liên hoàn khiến nhiều người thương vong và tông vào cổng sắt, tài xế bị người dân yêu cầu xuống xe nhưng người này nhất định chốt cửa cố thủ trong xe.

Thời điểm đó, trên xe chỉ có lái xe, người này có biểu hiện say xỉn khiến mọi người rất bức xúc. Kính xe có thẻ ghi "Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình - giấy ra vào cơ quan - 29A-995.83". Hình ảnh người dân cung cấp, lái xe chính là ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình. Một số thông tin còn cho rằng ông Điều lái xe gây tai nạn sau khi dự bữa tiệc liên hoan chia tay lãnh đạo tỉnh Thái Bình!?

Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn làm 1 người chết, 2 người bị thương

Vì sao chậm trễ khởi tố vụ án?

Vừa qua, Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, thống nhất quyết định tạm dừng thực hiện các nhiệm vụ ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Nguyễn Văn Điều kể từ ngày 12/5 để chờ kết quả điều tra liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Văn Điều liên quan đến tai nạn giao thông làm chết người.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cũng cho biết sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Điều sau khi có kết luận điều tra chính thức, xác minh vụ việc của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, người dân thắc mắc, đến nay, đã gần nửa tháng từ khi tai nạn giao thông xảy ra nhưng tại sao cơ quan Công an tỉnh Thái Bình vẫn chưa khởi tố vụ án?

Về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương - người phát ngôn của Công an tỉnh Thái Bình chỉ trả lời PV báo Giao Thông: "Sẽ thông báo khi có kết luận chính thức".

Còn ông Khiếu Ngọc Sáng - Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Thái Bình trong nhiều lần phóng viên liên hệ cũng chỉ nói ngắn gọn: "Hiện ông Điều đã bị tạm dừng mọi công việc để khắc phục hậu quả, báo cáo giải trình nội dung vụ việc với lãnh đạo tỉnh Thái Bình. Việc xem xét kỷ luật ông Điều sẽ phụ thuộc vào kết luận của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình. Ông Điều bị tạm dừng mọi công việc đến ngày 25/5".​

Luật sư nói gì?

Về việc ông Nguyễn Văn Điều lái xe gây tai nạn dẫn đến chết người, Luật sư Nguyễn Minh Long - Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) nhận định, nếu ông Điều vi phạm các quy định của Luật giao thông đường bộ như: không có giấy phép lái xe, lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn hoặc nồng độ các chất kích thích vượt quá mức cho phép hoặc lái xe vi phạm các quy định an toàn giao thông như chạy quá tốc độ, lấn làn, sai làn, vượt phương tiện khác, chuyển hướng không an toàn… là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn làm 1 người chết và 2 người khác bị thương thì ông Điều sẽ bị Cơ quan CSĐT khởi tố hình sự về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 2 Điều 260 - Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.

Nếu xác định nồng độ cồn trong máu khi gây tai nạn thì không được xem là tình tiết tăng nặng mà là tình tiết định khung hình phạt theo điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự hiện hành với mức phạt tù từ 3-10 năm tù giam.

Thông thường thời hạn điều tra các vụ tia nạn giao thông gây chết người là 2 tháng sau khi CSĐT tiến hành quy trình xác minh, điều tra như: lập biên bản hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, giám định phương tiện, tỷ lệ thương tật của nạn nhân, khám nghiệm tử thi...

Riêng đối với các vụ tai nạn nghiêm trọng, phức tạp thì có thể gia hạn thêm 2 tháng để tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ. Với những vụ có tính chất nghiêm trọng, hoặc tai nạn gây thương tích cho 1 người khác từ 61% trở lên hoặc 2 người (mỗi người từ 30-60% trở lên) thì sẽ bị khởi tố theo quy định.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình gây tai nạn rồi bỏ chạy

Kiều Đỗ (t/h)