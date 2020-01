Chưa kịp rước về dinh, người yêu đã 'nhắc khéo' chàng trai phải lì xì bố mẹ quà Tết hơn 10 triệu

Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là "năm hết Tết đến", và việc biếu quà Tết cho bố mẹ người yêu là một cách "ghi điểm" trong mắt người lớn không thể thiếu cho càng chàng rể, nàng dâu tương lai. Mới đây, một câu chuyện liên quan đến vấn đề lì xì bố mẹ người yêu quà dịp Tết nguyên đán đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Tặng quà Tết cho gia đình người yêu sao cho phù hợp là một vấn đề khiến nhiều người đau đầu

Theo đó, chàng trai và cô gái đã yêu nhau một khoảng thời gian. Nhân dịp năm hết Tết đến, chàng trai có ý định ra mắt bố mẹ người yêu, để xem phụ huynh có ưng mình không. Chàng rể tương lai cũng đã chu đáo tính toán sẽ mua quà Tết cho bố mẹ người yêu khoảng 1 triệu, bởi anh chàng cũng là sinh viên mới ra trường, công việc chưa ổn định, tài chính còn đang bấp bênh. Thế nhưng, sau khi bàn với cô người yêu, chàng trai đã phải tái mặt trước món quà gợi ý trị giá sơ sơ đến 10 triệu đồng để lì xì bố mẹ người yêu.

Cụ thể, anh chàng đau khổ tâm sự trên một trang Facebook như sau:

""Anh em cho hỏi, anh em mà có người yêu rồi, gia đình người yêu cũng biết mình, hoặc anh em nào sắp lấy vợ thì Tết bố mẹ vợ cái gì?

Mình mới ra trường 1 năm, nhà mình cũng không giàu có, công việc mình cũng bấp bênh, không phải mình không cố gắng mà là mình cố gắng nhầm chỗ. Cố gắng xong 9 tháng sau thì công ty giải thể. Thế nên tiền ăn tiêu hàng tháng cũng hơi khó khăn. Người yêu mình hôm kia có hỏi là:

- Thế anh định đi bố mẹ Tết quà gì?

- Thì đi truyền thống thôi, cá kho, bánh chưng, cân giò, con gà, dưa hành muối.

- Khiếp, người thành phố rồi chứ có phải quê đâu mà đi mấy thứ đó?

- Thế đi cái gì?

- Đi cái gì cho nó tử tế tí.

- Ủa thế đồ ăn vậy không tử tế thì là gì, cá kho 1 triệu 1 cái nồi bé tí đấy, em đừng đùa.

- Khiếp, 1 triệu mà cũng khoe.

- Thế phải sao?

- Đi nhà bố mẹ vợ cũng phải chục triệu chứ, mua chai rượu Tây 5 triệu cho bố, mua cho mẹ lọ nước hoa hay đôi giày đẹp đẹp tí, còn lại mua bánh kẹo hoa quả Tết, thế thôi không phải bánh chưng, cân giò, con gà, dưa hành muối làm gì, ai ăn đâu?

Mình mới nghĩ trong đầu: "Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình còn chưa biếu Tết bố mẹ nổi 5 triệu chứ chả nói 10 triệu". Sau đó, mình mới bảo là: "Nói thật với em, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh còn chưa biếu bố mẹ anh được món quà quá 5 triệu mà bảo anh đi biếu bố mẹ người yêu quà 10 triệu. Ít ra cưới xong thì hãy như vậy, chưa cưới mới yêu mà đã 10 triệu thì cưới vào rồi biếu 100 triệu à?".

- Anh làm gì thì làm? Làm gì cho nó tử tế, cho nó xứng đáng chứ đừng xấu mặt em là được!

Rồi 2 đứa giận nhau, đến giờ là ngày thứ hai, 2 đứa không nói gì. Hỏi thật anh em, anh em đi quà Tết bố mẹ người yêu là gì? Chứ ca này với mình hơi khó!".

Bài tâm sự của chàng trai này đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng

Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng, cô gái trẻ quá vật chất và kém tinh tế, đòi hỏi quá đáng. Chuyện quà Tết và lì xì vốn chỉ mang tính tục lệ, không quá nặng nề, hơn nữa chỉ mới là ra mắt lần đầu chứ chưa tính tới việc cưới xin.

Một tài khoản đã bức xúc bình luận:"Thôi chia tay đi cũng được. Trong khi bạn trai mới ra trường có 1 năm, công việc mới trục trặc như vậy mà không biết thông cảm thì không biết sau này sẽ thế nào. Chuyện lì xì tình cảm là chính, mà mình còn mới đi làm, có lòng như thế đã là mừng lắm rồi, đằng này mừng cả chục triệu trong khi bố mẹ người ta còn chưa có lấy 1 món quà?"

Tuy nhiên, một số người lại tỏ ý bệnh vực cô bạn gái, cho rằng điều này sẽ giúp chàng trai được "cộng điểm" với phụ huynh. Họ cho rằng vì chàng trai không tâm sự với người yêu về điều kiện kinh tế, khó khăn trong công việc nên cô gái chưa hiểu hết tình hình. Hơn nữa, cô gái cũng chỉ muốn người yêu có một màn ra mắt tốt đẹp vào dịp Tết trước gia đình.

Hiện chưa rõ cặp đôi đã làm hòa hay giải quyết ra sao, nhưng bài viết hiện vẫn thu hút được sự chú ý của cư dân mạng.





Chi Nguyễn (t/h)