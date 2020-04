Chưa thể xác định bệnh nhân 243 hay 250 là F0, có thể cùng nhiễm từ nguồn lây khác

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 243 là nam (47 tuổi, trú tại xã thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội), sáng 8/4, Bộ Y tế công bố thêm một ca bệnh khác là bệnh nhân 250, người này là hàng xóm bệnh nhân 243, cùng trú trên địa bàn.

Bệnh nhân 250 (là nữ, 50 tuổi, trú tại thôn Hạ Lôi) bán hàng tạp hóa cùng thôn, có tiếp xúc với bệnh nhân 243. Ngày 2/4, người phụ nữ này khởi phát bệnh. Ngày 5/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm. Ngày 7/4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Trước thông tin này, dư luận đặt câu hỏi những người có thời gian tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 như vợ, con sống cùng nhà không mắc bệnh mà người hàng xóm lại mắc bệnh?

PGS.TS Trần Đắc Phu



"Có thể cả hai bệnh nhân nói trên đều nhiễm bệnh từ một nguồn lây bệnh khác mà chúng ta chưa tìm được nguồn lây. Bởi những người này cùng tham dự một đám cưới người trong làng nên chưa thể khẳng định điều gì và ai là người nhiễm bệnh cho ai", ông Phu nói.



Lý giải thêm về việc tại sao vợ và con BN 243 chưa mắc bệnh mà chỉ có hàng xóm tiếp xúc gần mắc, ông Phu lý giải điều này phụ thuộc vào cảm nhiễm và sức đề kháng của mỗi người.

PGS Trần Đắc Phu bày tỏ quan điểm, dư luận không nên quá để ý đến đời tư của người bệnh. Điều này có thể khiến bệnh nhân mặc cảm, ngại khai báo hoặc khai báo không trung thực, ảnh hưởng đến việc điều tra dịch tễ và công cuộc chống dịch nói chung.



Hiện cơ quan chức năng đã xác định được 109 trường hợp trường hợp F1 liên quan đến BN 243. CDC Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm 108 trường hợp, trong đó 1 trường hợp dương tính, 18 trường hợp chưa có kết quả, số còn lại âm tính.



Đối với trường hợp BN 250, đã xác định được tổng số 153 trường hợp F1, tất cả được lấy mẫu xét nghiệm. Test nhanh ban đầu, tất cả đều có kết quả âm tính và đã được đưa đi cách ly theo quy định. Từ chiều 8/4, toàn bộ thôn Hạ Lôi với 10.873 nhân khẩu được cách ly trong vòng 28 ngày.

Cũng theo PGS Trần Đắc Phu đây không phải là trường hợp đầu tiên có tình trạng lây nhiễm kiểu chọn lọc như trường hợp gia đình BN 243. Hai ca bệnh COVID-19 đầu tiên của Việt Nam là 2 bố con người Trung Quốc hồi tháng 1/2020. Trong đó người đàn ông Trung Quốc đã có hành trình cùng vợ, con trai di chuyển từ Hà Nội và Nha Trang, đến Long An, TP HCM nhưng chỉ có người con trai mắc bệnh còn vợ vẫn bình thường.

Trường hợp khác là cháu bé 3 tháng tuổi mắc COVID-19 (ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) lây bệnh từ bà ngoại. Trong khi mẹ cháu bé ở cùng khu cách ly tại viện và hàng ngày vẫn tiếp xúc, chăm sóc bé nhưng lại không bị mắc bệnh từ con.

Thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh) với gần 11.000 nhân khẩu bị cách ly trong vòng 28 ngày



Vì vậy, khi người mẹ chăm sóc cho bé hàng ngày, được hướng dẫn phải đảm bảo nghiêm ngặt biện pháp phòng vệ là đeo khẩu trang đúng cách. Trong lúc chăm sóc cần tránh các giọt bắn của trẻ vào mắt, niêm mạc, đường hô hấp…, đồng thời thực hiện rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng ngay sau khi tiếp xúc.



Các nhân viên y tế - những người chăm sóc, điều trị trực tiếp cho bệnh nhân - cũng áp dụng đúng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm như vậy.



Ngoài ra, các chuyên gia y tế cũng cho rằng có thể do cảm nhiễm của mỗi người, những người có sức đề kháng tốt, virus không thể xâm nhập và gây bệnh.



Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng cao nhất nước. Video: VTC