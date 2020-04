Chẳng cần dùng thuốc, day ấn huyệt theo cách này giúp chữa thoát vị đĩa đệm hiệu quả

Không mất thời gian, chẳng cần đi đâu xa, chữa thoát vị đĩa đệm bằng cách day ấn huyệt là phương pháp vô cùng hiệu quả, an toàn, lại dễ thực hiện.

Lý giải về bệnh thoát vị đĩa đệm , theo y học cố truyền cho hay, nguyên nhân gây nên bệnh là do can thận bị suy yếu, phong hàn thấp thừa hư xâm phạm vào kịnh bàng quang hoặc kinh đởm, khiến kinh khí bị bế tắc. Sự lưu thông của kinh khí không bình thường, khí huyết không điều hòa gây đau và hạn chế vận động. Việc hoạt động, lao động sai tư thế, hoặc do chấn thương gây huyết ứ làm bế tắc kinh lạc. Để khắc phục tình trạng đó, tạp chí SKCĐ xin giới thiệu đến quý độc giả trong điều trị thoát vị đĩa đệm



Bệnh nhân nằm ở tư thế sấp, cần thầy thuốc hay người nhà hỗ trợ và lần lượt làm các thủ thuật sau:





Bước 1: Làm mềm, giãn các cơ vùng lưng và mông



Day: Dùng gốc bàn tay, mô ngón tay út, mô ngón tay cái, hơi dùng sức ấn xuống da người bệnh và di chuyển theo đường tròn. Chú ý, tay của bạn và da của người bệnh dính với nhau, da người bệnh di chuyển theo tay của bạn. Day hai bên cột sống từ đốt sống lưng D7 đến mông 3 lần.



Lăn: Dùng mu bàn tay và ô mô út hoặc dùng giữa các khớp giữa bàn tay và ngón hoặc dùng các khớp ngón tay vận động nhẹ nhàng khớp cổ tay với một sức ép nhất định, lần lượt lăn trên da thịt bệnh nhân, hai bên cột sống D7 đến mông. : Dùng mu bàn tay và ô mô út hoặc dùng giữa các khớp giữa bàn tay và ngón hoặc dùng các khớp ngón tay vận động nhẹ nhàng khớp cổ tay với một sức ép nhất định, lần lượt lăn trên da thịt bệnh nhân, hai bên cột sống D7 đến mông.



Bóp: Dùng hai bàn tay hoặc ngón tay cái và ngón trỏ, ngón nhẫn cad bốn ngón tay kia hoặc hai đầu ngón tay cái và trỏ vừa bóp, vừa hơi kéo thịt lên. Bóp 2 bên cột sống từ D7 đến mông 3 lần.





Bước 2

Ấn- day-xoay theo chiều kim đồng hồ, dùng mô ngón tay cái thực hiện tại các huyệt thận du, đại trường du, giáp tích L1-S1, trong thời gian 3-5 phút, nhằm làm mềm cơ và giải tỏa co cơ.



Bấm các huyệt:



Giáp tích L1-S1, thận du, đại trường du, cách du, a thị huyệt, dùng đầu ngón tay cái bấm các huyệt. Khi bấm, đốt 1 với đốt 2 vuông góc với nhau, bâm từ từ, tăng dần đến khi bệnh nhân cảm thấy nặng thì hãm lại khoảng 1 phút. Nhớ chú ý, khi bấm không được day vì có thể làm dập tổ chức gay bầm tím và đau.



Nằm chỉnh đĩa đệm bị thoát vị:



Chọn vùng đĩa đệm bị thoát vị, dùng ngón tay cái thực hiện ấn nắn theo nguyên tắc nghịch hướng và đối lực với vị trí thoát vị đĩa đệm. Dùng lực nhẹ nhàng phù hợp với ngưỡng đau của bệnh nhân, ngưỡng đau 3-5 phút.

Vài lưu ý về quá trình thực hiện

Các thủ thuật cần làm từ nông đến sâu, nhẹ rồi đến mạnh, nơi không đau đến nơi đau.



Mức độ xoa bóp tùy theo tình trạng người bệnh (hư hay thực), cũng như ngưỡng chịu đau của từng người mà sử dụng lực xoa bóp cho phù hợp. Thực hiện ngày 1 lần, 30 ngày là một liệu trình.



Xác định huyệt:



Huyệt thận du: Cách bờ mỏm gai đốt sống thắt lưng 21.5 tấc về phía ngoài.



Đại trường du: Cách dưới bờ mỏm gai đốt sống thắt lưng 41,5 tấc về phía ngoài.



Cách du: Cách bờ dưới mỏm gai đốt sống lưng 61.5 tấc về phía ngoài.



Your browser does not support HTML5 video.