6 mẹo hay chữa thoát vị đĩa đệm bằng lá lốt vừa hiệu quả lại tiết kiệm chi phí

Chữa thoát vị đĩa đệm là phương pháp dân gian, được cha ông ta tin dùng bởi nó có tính an toàn, hiệu quả cao.

Lá lốt có mùi thơm, vị hơi the, tính ấm, thành phần chủ yếu của nó là tinh dầu, piperine và piperonyl. Những hợp chất này có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển gốc rễ của tế bào tự do, hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, viêm nhiễm, bệnh liên quan đến xương khớp.



Vì lẽ đó, những người có bệnh liên quan đến vấn đề xương khớp, nhất là Vì lẽ đó, những người có bệnh liên quan đến vấn đề xương khớp, nhất là thoát vị đĩa đệm thường sử dụng lá lốt làm phương thuốc điều trị bệnh. Không chỉ thế, lá lốt còn là nguyên liệu dùng để nấu ăn, với nhiều dưỡng chất bổ dưỡng.





Lợi ích của lá lốt đối với sức khỏe



Giúp tăng tuần hoàn máu cho cơ thể.



Kháng sinh, tiêu diệt các vi khuẩn gây hại cho sức khỏe.





Điều trị vùng tổn thương tế bào do bị viêm loét, loét cấp độ nhẹ.



Giảm đau hiệu quả các bệnh về phong thấp, thấp khớp, Giảm đau hiệu quả các bệnh về phong thấp, thấp khớp, viêm khớp thoái hóa khớp giai đoạn sớm.



Giảm thiểu các triệu chứng đau cột sống do thoái hóa, thoái vị, Giảm thiểu các triệu chứng đau cột sống do thoái hóa, thoái vị, gai cột sống cấp độ nhẹ.



Hỗ trợ chữa trị các chứng tê nhức chân tay.



Hạn chế tình trạng đầy bụng, buồn nôn.





6 phương thuốc chữa thoát vị đĩa đệm bằng lá lốt

Lá lốt kết hợp cây xấu hổ, đinh lăng

Sự kết hợp của 3 loại lá cây này giúp tăng cường tuần hoàn máu, giảm đau hiệu quả.



Cách thực hiện như sau:





Lá lốt, cây xấu hổ, đinh lăng, mỗi loại 30g , rửa sạch, để ráo. Cắt nhỏ hỗn hợp 3 nguyên liệu trên rồi phơi khô. Đem đun sôi với 2 lít nước trong vòng 20 phút. Chắt phần nước, uống nhiều lần trong ngày. Duy trì sử dụng từ 10-15 ngày để đạt hiệu quả cao.





Chế biến món ăn từ lá lốt

Đơn giản hơn, bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cũng có thể sử dụng lá lốt làm các món ăn như chả cá lá lốt, thịt bò xào lá lốt,…



Cách làm thịt bò xào lá lốt:





Ướp thịt cùng với gia vị. Rửa sạch lá lốt, để ráo nước. Phi tỏi hay hành cho thơm, đổ thịt vào xào chín tái. Đổ lá lốt vào đảo đều, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn.

Lá lốt, ý dĩ, đỗ trọng, cỏ xước



Đây là những loại thảo dược, có công dụng chữa bệnh xương khớp.

Cách thực hiện:



Chuẩn bị 20g lá lốt, 20g lá ý dĩ, 20g cây đỗ trọng cùng 300g rễ cây cỏ xước. Đem hỗn hợp trên đun sôi với 2 lít nước trong vòng 2 phút. Chia phần nước làm 3 phần để dùng sáng, trưa, chiều, uống khi còn ấm. Kiên trù dùng thường xuyên để tháy các triệu chứng thoát vị đĩa đệm giảm rõ rệt.

Lá lốt kết hợp với sữa tươi

Lá lốt kết hợp với sữa bò mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe xương khớp, với nhiều dưỡng chất như canxi, vitamin A, B, D,… có tác dụng giảm viêm, điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm cực tốt.





Cách thực hiện:





Rửa sạch 200gr lá lốt rồi xay nhuyễn, chắt lấy nước. Hòa chung phần nước với 500ml sữa bò tiệt trùng. Sử dụng trong vòng 1 ngày và nên sử dụng khi còn ấm.





Lá lốt kết hợp với cây chó đẻ, ngải cứu

Cách thực hiện:





Lá lốt, chó đẻ, ngải cứu mỗi loại 100gram, đem rửa sạch. Đem hỗn hợp trên rang nóng cho đến khi lá nóng và héo lại. Gói hỗn hợp trong khăn, chườm ấm lên vùng bị đau 20 phút. Đều đặn thực hiện như vậy 1 ngày 2-3 lần.





Lá lốt kết hợp với muối hạt

Cách thực hiện:





Chuẩn bị lá lốt sạch, muối hạt. Đem hỗn hợp này rang nóng cho đến khi lá héo và ra hết tinh dầu. Đem trộn hỗn hợp này trong khăn, chườm lên chỗ bị đau nhức. Áp dụng mỗi ngày 3 lần để tăng hiệu quả điều trị bệnh.



Trên đây là 6 phương pháp chữa trị bệnh thoát vị đĩa đệm bằng lá lốt từ kinh nghiệm dân gian. Tuy không phải kết quả điều trị bệnh của ai cũng đều thành công, mà nó còn phụ thuộc vào mức độ và diễn tiến của bệnh. Thế nhưng, đây cũng là phương pháp đơn giản người bệnh nên tham khảo.

Mẹo chữa thoát vị đĩa đệm bẳng phương thuốc dân gian - Biết tuốt