Chữa thoát vị đĩa đệm bằng ngải cứu an toàn, hiệu quả

Cây Ngải cứu không chỉ được sử dụng để chế biến làm các món ăn mà nó còn có tác dụng giảm đau nhanh chóng cho bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm





Công dụng của ngải cứu

Ngải cứu còn có tên gọi khác là ngải diệp, cây thuốc cứu hay nhả ngải... Cây này mọc hoang hoặc được người dân trồng chung quanh vườn nhà, dùng để làm rau ăn, chữa cảm sốt, nhức đầu. Có rất nhiều công dụng chữa thoát vị đĩa đệm bằng ngải cứu được nhắc tới. Theo y học hiện đại, ngải cứu chứa nhiều chất kháng khuẩn tự nhiên, các cinelo, thuyon, dehydro, matricaria este,…, giúp giảm các cơn đau nhức thần kinh nhanh chóng.

Cây ngải cứu có công dụng giảm đau, chống viêm tốt cho bệnh thoát vị đĩa đệm





Theo sách y học Tuệ Tĩnh, lá ngải cứu có chứa khoảng từ 0,2 – 0,34% tinh dầu giúp giảm các cơn đau nhức cho bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm cột sống.

Còn theo PGS.BS Nguyễn Trọng Nghĩa, loại cây này có tác dụng sát trùng, kháng khuẩn, ôn kinh tán hàn, chống viêm, điều hòa khí huyết, giảm đau khi bị thoái hóa, thoát vị đĩa đệm cột sống.





Bài thuốc chữa thoát vị đĩa đệm bằng cây ngải cứu

Dưới đây, tạp chí SKCĐ xin giới thiệu đến quý độc giả một số bài thuốc chữa thoát vị đĩa đệm thường được áp dụng.

Bài thuốc xoa bóp bằng ngải cứu và giấm gạo

Nguyên liệu: Một bó ngải cứu 300g và 200ml giấm gạo.



Cách thực hiện: Ngải cứu rửa sạch, giã nát rồi trộn cùng với giấm gạo và đun nóng. Tiếp đó, bọc hỗn hợp này trong chiếc khăn mỏng và xoa dọc vị trí cột sống đau nhức khoảng 15 phút. Thực hiện đều đặn bài thuốc này từ 2-3 tuần sẽ giúp giảm nhanh chóng cơn đau do bệnh thoát vị đĩa đệm gây ra.

Ngải cứu và muối hạt

Đây là một trong những bài thuốc chữa bệnh thoát vị đĩa đệm rẻ tiền, dễ áp dụng và mang lại hiệu quả cao. Bệnh nhân cần thực hiện:





Một nắm muối hạt và một bó ngải cứu vừa pha. Rửa sạch ngải cứu, cho vào chảo rang nóng với muối hạt. Sau đó, bọc hỗn hợp vừa rang này vào một chiếc khăn mỏng rồi đắp và chườn lên lưng trước khi đi ngủ.

Ngải cứu và mật ong

Một nắm ngải cứu cùng 2 thìa mật ong và nước muối pha loãng vừa đủ. Ngải cứu đem rửa sạch, giã nát rồi đổ nước muối pha loãng vào, chắt lây nước. Tiếp tục thêm 2 thìa mật ong vào nước ngải cứu đã chắt này, ngày uống 2 lần.

Ngải cứu, vỏ bưởi, vỏ chanh

Bệnh nhân đang thoát vị đĩa đệm cột sống có thể thực hiện như sau:



200g lá ngải cứu khô, 1kg vỏ chanh khô, 2 vỏ bưởi khô cùng 1 lít rượu trắng. Mang các nguyên liệu đã chuẩn bị trên đem sao vàng rồi ngâm với rượu trắng, trong bình thủy tinh khoảng 1 tháng. Sau một tháng ngâm, mỗi ngày bệnh nhân thoát vị đĩa đệm rót ra 1 ly rượu nhỏ và uống. Sử dụng đều đặn 1-2 tháng sẽ giúp giảm hẳn các triệu chứng đau nhức lưng, vai gáy,… do bệnh thoát vị đĩa đệm gây ra.

