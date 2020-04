Chưa trị được COVID-19 nhưng hơn 700 người Iran đã tử vong vì tự ý uống cồn công nghiệp

Theo hãng tin Sputnik, có tới hơn 700 người Iran đã tử vong vì tin rằng uống cồn công nghiệp methanol có thể tiêu diệt được COVID-19.

Chia sẻ với báo giới, BS Javad Amini Saman ở TP Kermanshah (miền Tây Iran) cho biết: Có nhiều tin đồn cho rằng uống cồn và rượu có thể tẩy rửa và làm sạch đường tiêu hóa. Việc này khiến không ít người dân tìm đến phương pháp này mà không hề biết nó hoàn toàn sai lầm.

Ngoài ra, sự thiếu hụt thông tin về COVID-19 và sự thiếu hiểu biết của người dân càng khiến cho các tin đồn về hàng loạt cách chữa bệnh kỳ lạ được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội . Ngoài cồn công nghiệp methanol, nhiều người còn đồn về việc uống dầu rắn với rượu whishkey, mật ong để điều trị COVID-19.

Hơn 700 người Iran đã tử vong vì tin rằng uống cồn công nghiệp methanol có thể tiêu diệt được COVID-19. Ảnh minh họa.

Chính những tin đồn thất thiệt đã khiến rất nhiều người dân phải trả giá bằng cả mạng sống. Một báo cáo của cơ quan điều tra quốc gia Iran ngày 27/4 cho thấy, đã có 728 người dân nước này tử vong vì ngộ độc methanol tính từ ngày 20/2 đến 7/4. Đến thời điểm hiện tại, con số này vẫn không ngừng tăng lên.

Số người chết vì uống methanol điều trị COVID-19 cao gấp 10 lần số người tử vong do methanol hàng năm. Methanol là một sản phẩm phụ trong quá trình điều chế cồn công nghiệp từ gỗ và được xem là nguyên liệu xuất khẩu của Iran. Sự gia tăng các vụ ngộ độc do methanol ở Iran xảy ra trong bối cảnh nước này đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra.

Iran nằm trong top 10 nước ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19. Ảnh minh họa.



Cùng ngày 27/4, người phát ngôn Bộ Y tế Iran - ông Kianoush Jahanpour phát biểu trên truyền hình, cho biết nước này có 525 người chết và 5.011 bị ngộ độc, trong đó có tới 90 người bị tổn thương thị lực do methanol.

Khi lý giải về sự khác biệt số liệu này, Cố vấn Bộ Y tế Hossein Hassanian cho biết, khoảng 200 người đã tử vong bên ngoài Bệnh viện nên Bộ Y tế không đưa vào báo cáo trên.



Viện Y tế quốc gia Mỹ khẳng định, chỉ cần uống từ 30 đến 240 ml methanol cũng có thể gây tổn thương đến cơ thể người, dù là ngộ độc nhẹ nhưng cũng có thể gây ra những tổn thương thị giác. Khi bị ngộ độc methanol, nên dùng thuốc, rượu ethanol (rượu uống được) và phương pháp lọc máu để điều trị.





Tính đến sáng 29/4, Iran đã ghi nhận tổng cộng 92.585 ca nhiễm COVID-19 với 5.877 ca tử vong.

Ngộ độc Methanol do uống cồn sát trùng. Nguồn: VTC 14.

Thùy Nguyễn (t/h)