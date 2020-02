Chữa viêm đại tràng bằng cây nha đam, đơn giản mà cực hiệu quả

Không chỉ có công dụng làm đẹp, chế biến thành những thức uống bổ dưỡng, giúp thanh nhiệt cơ thể thì nha đam còn được sử dụng để điều trị các bệnh lý về đường tiêu hóa, trong đó chúng bệnh đau dạ dày và viêm đại tràng





Ngoài làm đẹp, nha đam còn có nhiều công dụng khác

Theo bác sĩ Trần Hữu Vinh - Trưởng phòng Quản lý Y dược học cổ truyền, Sở Y tế TP. HCM cho biết: Trong y học cổ truyền, nha đam là loại cây có vị đắng, tính mát, có khả năng thanh nhiệt, giải độc, mát huyết, nhuận tràng, thông đại tiện.

Đối với nghiên cứu y học hiện đại, các nhà khoa học cũng chứng minh rằng nha đam có khả năng sát khuẩn, tiêu viêm, giúp làm dịu nhanh chóng các vết bỏng trên da, các vết thương do côn trùng cắn. Đồng thời, loại cây này còn được dùng để điều chế các bài thuốc chữa chứng Eczema, ghẻ lở, mụn chốc.



Chính vì những dược tính và các công dụng diệt khuẩn, tiêu viêm có trong cây nha đam mà nó còn được sử dụng để chữa các bệnh về đường tiêu hóa, đau dạ dày và viêm đại tràng...





Thuốc hay chữa viêm đại tràng từ nha đam

Triệu chứng của viêm đại tràng thường thấy là đau bụng, rối loạn tiêu hóa gây tiêu chảy hoặc táo bón, khó chịu khi đi đại tiện, phân có lẫn chất nhầy hoặc máu…

Ngoài sử dụng thuốc tây, chữa bệnh viêm đại tràng cũng có công dụng chẳng kém, ít gây tác dụng phụ. Xuất phát từ thiên nhiên, là loại cây lành tính và có nhiều lợi, sẽ chẳng có lý do gì để bạn từ chối sử dụng nó như một vị thuốc trong chữa trị viêm đại tràng cả. Các bước thực hiejn cũng khá đơn giản như sau:

Dùng nha đam chữa viêm đại tràng là một bài thuốc an toàn, mang lại hiệu quả

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 5 lá nha đam tươi và 500ml mật ong nguyên chất.



Tiến hành: Việc đầu tiên là đem lá nha đam đi rửa sạch, gọt bỏ vở và cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Tiếp đó bạn cho lượng nha đam đã xay ra cốc rồi trộn với mật ong, khuấy đều. Bỏ vào tủ lạnh dùng dần. Kiên trì sử dụng trong khoảng 3 – 4 tuần thì sẽ thấy hiệu quả.

Bạn nhớ sử dụng với lượng vừa phải nhé, nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây bệnh tiêu chảy đấy.





Lưu ý khi chữa viên đại tràng bằng nha đam

Tuy nha đam có tác dụng rất tốt trong điều trị bệnh viêm đại tràng, tuy nhiên trong quá trình điều trị bạn nhớ lưu ý những điều sau:



Bài thuốc này không mang lại tác dụng chữa bệnh nhanh chóng, tức thời mà phải trải qua một thời gian sử dụng kiên trì thì mới cảm nhận được hiệu quả của nó.



Tùy vào mức độ khác nhau của bệnh và cơ địa của mỗi người mà thuốc sẽ phát huy ở những mức độ khác nhau. Thực tế, tác dụng hứu hiệu của nó phù hợp với người viêm đại tràng ở mức độ nhẹ. Nếu sử dụng bài thuốc này trong một thời gian mà bệnh không thuyên giảm thì bạn nên đến ngay các cơ sở y tế để thay đổi phác đồ điều trị.





Nha đam có tính tẩy rửa mạnh, không phù hợp với một số người

Lưu ý, nha đam có tính chất tẩy rửa mạnh, do vậy những người phụ nữ đang trong giai đoạn mang thai và cho con bú, người đi đại tiện ra phân lỏng hoặc những người có tỳ vị hư nhược thì không nên sử dụng.

Để việc điều trị bệnh được hiệu quả, bên cạnh sử dụng thuốc trên, người bệnh nên thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày một cách hợp lý, khoa học. Tránh sử dụng các loại thực phẩm và các chất kích thích có hại cho dạ dày. Bên cạnh đó, giữ tâm trạng thoải mái, vui vẻ và thường xuyên tập thể dục , thể thao để nâng cao sức khỏe cho bản thân.





Công dụng khác của nha đam

Không chỉ có dùng để chữa viêm đại tràng, nha đam cón có công dụng để chữa trị nhiều loại bệnh liên quan đến đường tiêu hóa khác như viêm loét tá tràng, chữa chứng táo bón, tiêu hóa kém,...

Dưới đây là một vài công dụng khác của nha đam:

Chữa viêm loét tá tràng từ cây nha đam

Thực hiện: Bạn lấy 20g nha đam tươi đã gọt vỏ đem sắc chung với 20g dạ cẩm, 6g cam thảo, 12g bột nghệ vàng. Đem chia lượng thuốc này thành 2- 3 lần, sử dụng uống trong ngày. Nếu có kem theo ợ chua, bạn thêm khoảng 10g mai mực đã tán bột vào sắc chung. Kiên trì thực hiện từ 2- 3 tuần sẽ thấy bệnh viêm loét tá tràng thuyên giảm.





Dùng cây nha đam chữa chứng táo bón

Để chữa táo bón, bạn xay khoảng 20g nha đam tươi cùng với nửa lít nước, đem sắc và chia thành 3 lần uống trong ngày. Bài thuốc này cũng chữa táo bón rất hiệu quả.

Chữa chứng tiêu hóa kém từ cây nha đam



Thực hiện: Lấy khoảng 20g nha đam, 4g cam thảo, khoảng 12g bạch truật đem sắc lên chia thành 3 lần uống trong ngày cũng mang lại hiệu quả rất tốt.





Bài viết trên đây mang tính chất tham khảo. Để quá trình điều trị viêm đại tràng đem lại hiệu quả cao, người bệnh nên hỏi ý kiến của các bác sĩ trước khi thực hiện phương pháp này.

Your browser does not support HTML5 video.

Mẹo vặt với nha đam