Bài thuốc chữa viêm mũi dị ứng từ hạt gấc

Chữa viêm mũi dị ứng bằng hạt gấc là phương pháp dân gian, được xem là hiệu quả và an toàn.

Tác dụng của hạt gấc

Trong Đông y, hạt gấc còn được gọi là mộc miết tử, được xem như là một loại thuốc quý. Theo cuốn “ Những cây thuốc thông thường" của TS. Võ Văn Chi, hạt gấc có màu vàng, hơi ngọt, tính ôn, hơi độc, vào hai kinh can và đại tràng có tác dụng chữa mụn nhọt, sưng tấy, tràng nhạc, lở loét và tiêu thũng.

Y học hiện đại cho rằng, nhân hạt gấc có 55,3% chất béo, 16,6% chất đạm, 1,8% tannin, 2,8% xenluloza, 6% nước, 2,9% chất vô cơ, 2,9% đường, 11,7% chất khoáng… Không chỉ vậy, hạt gấc còn có một lượng nhỏ các men photphotoba, invedaxa…

Hạt gấc cũng được người dân dùng ngâm rượu để xoa bóp lúc đau khớp. Cũng có người lấy nhân hạt gấc hòa với rượu, bôi vào chỗ sưng vú. Trong những trường hợp sang chấn thương như bị ngã, bị thương, bị tụ máu, có thể dùng rượu này để bôi vào chỗ sang chấn, rất hữu dụng.

Cụ thể là dùng hạt gấc đốt vỏ ngoài cháy thành than, nhân bên trong chỉ để vàng, tránh bị cháy rồi cho vào cối, giã nhỏ. Dùng khoảng 30-40 hạt thì cho 400-500 ml rượu vào ngâm để dự trữ dùng dần.





Bài thuốc chữa viêm mũi Dị ứng bằng hạt gấc

Ít người biết rằng, hạt gấc có công dụng cực tốt trong điều trị bệnh viêm mũi dị ứng Cách làm cũng thật đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện như sau:

Lấy chừng 20-25 hạt gấc, đem nướng sém đen phần vỏ cho đến khi phần hạt gấc chín mềm. Sau đó, đem giã nhỏ bằng cối, bạn nhớ lấy cả phần vỏ cháy sém đó nhé. Tiếp tục, bạn đem ngâm với rượu ngon, sau một ngày là có thể đem ra dùng để trị bệnh viêm mũi dị ứng. Khi dùng, bông, gạc sạch chấm vào dung dịch hạt gấc ngâm rượu, bôi lên sống mũi. Chờ 2 phút cho thuốc ngấm rồi xì hết mủ đặc trong mũi ra. Thuốc này có tác dụng rất nhanh, chỉ cần 2 phút là có thể cảm nhận thấy cơn đau xoang mũi giảm đến 95%.

Chú ý:

Khi bạn bôi thuốc, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi cay và rát nhưng đừng lo lắng, bởi lúc đó nó đang phát huy tác dụng. Cảm giác đau sẽ hết nhanh chóng.





Lưu ý khi dùng hạt gấc chữa viêm mũi dị ứng

Mặc dù, hạt gấc có những dược tính rất quý nhưng các sách Đông y xưa cũng cảnh cáo rằng, trong hạt gấc có độc tính. Nó có thể gây ngộ độc khi dùng bằng đường uống. Những tài liệu Đông y xưa ghii chép, không nên dùng hạt gấc chữa bệnh nội chứng, tức là bệnh trong thân thể. Hạt gấc chỉ nên làm thuốc để bôi ngoài da, liều lượng chỉ nên 2-4/ngày, khi dùng phải nướng chín hạt.

Nên dùng phương thuốc làm từ hạt gấc trị viêm mũi dị ứng 2-4 lần/ngày





Khoa Dược, Đại học Y dược TP.HCM mới đây đã có một nghiên cứu khoa học về thành phần dược tính của cao lỏng hạt gấc. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, liều dùng dưới 20g/kg không làm chuột chết, còn dùng trên 180g/kg tất cả chuột đều chết.

Như vậy, đủ để chứng tỏ trong hạt gấc chứa độc tính và có thể gây nguy hiểm, nếu không dùng đúng cách.Vì vậy, khi dùng hạt gấc chữa viêm mũi dị ứng hay bất cứ bệnh gì, bạn nên chú ý bôi ngoài da với liều lượng theo chỉ dẫn như trên.

Viêm mũi dị ứng

Minh Tú (t/h)