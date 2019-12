Chữa xơ gan cổ trướng bằng phương pháp mới ít xâm lấn

Lần đầu tiên một bệnh viện tuyến tỉnh thực hiện kỹ thuật can thiệp tạo luồng thông cửa chủ trong gan (TIPS) đem lại hiệu quả điều trị cao cho bệnh nhân xơ gan cổ trướng nặng.

Đó là trường hợp nam bệnh nhân 56 tuổi bị xơ gan cổ trướng. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng tràn dịch ổ bụng, mệt mỏi, da xanh và niêm mạc nhợt.

Khai thác bệnh sử thấy bệnh nhân từng bị xuất huyết tiêu hóa 3 lần. Bác sĩ kết luận bệnh nhân xơ gan cổ trướng nặng, thiếu máu, chỉ định truyền máu, truyền huyết tương, dùng thuốc làm giảm tĩnh mạch cửa, lợi tiểu.



Sau truyền máu, tình trạng bệnh nhân ổn định hơn nhưng cổ trướng không cải thiện nhiều. Nếu không có biện pháp xử trí kịp thời, bệnh nhân có nguy cơ biến chứng và tử vong sớm.

Các bác sĩ Bệnh viện ĐK Phú Thọ thực hiện kỹ thuật can thiệp tạo luồng thông cửa chủ trong gan (TIPS).



Sau hội chẩn liên khoa, các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh hội chẩn đã đi đến quyết định thực hiện kỹ thuật can thiệp tạo luồng thông cửa chủ trong gan (TIPS) cho bệnh nhân.



Bác sĩ Trần Quang Lục, Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết, để triển khai kỹ thuật này, bác sĩ tạo một luồng thông trực tiếp từ hệ thống tĩnh mạch cửa lên hệ thống tĩnh mạch chủ làm giảm áp lực tĩnh mạch cửa. Cơ chế này giúp giảm các triệu chứng xơ gan cổ trướng. Đặc biệt, phương pháp này có tác dụng dự phòng hiệu quả với bệnh nhân có hiện tượng chảy máu tiêu hóa.



Ưu điểm của kỹ thuật này là ít xâm lấn, giảm bớt đau đớn cho người bệnh đồng thời rút ngắn thời gian điều trị. Với trường hợp nam bệnh nhân trên, sau 2 tuần can thiệp điều trị, tình hình Sức Khỏe người bệnh đã ổn định, có thể sinh hoạt và đi lại bình thường, dịch cổ trướng đã hết hoàn toàn.



Theo Bác sĩ Lục, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật TIPS trong điều trị xơ gan cổ trướng. Trước đây, tại bệnh viện chỉ áp dụng kỹ thuật này trong điều trị và dự phòng chảy máu tiêu hóa do xơ gan.

Xơ gan cổ trướng là giai đoạn cuối của bệnh xơ gan. Đến giai đoạn này, gan gần như không còn khản năng thải độc và hồi phục. Gan bị tích tụ dịch gây ra hiện tượng cổ trướng, bụng phình to. Xơ gan cổ trướng thường dai dẳng. Các phương pháp điều trị truyền thống là tháo dịch và kết hợp dùng thuốc nhưng không cho hiệu quả kéo dài trong trường hợp bệnh nặng.



Đáng nói, các biểu hiện xơ gan cổ trướng thường chỉ được phát hiện khi bệnh đã rất nghiêm trọng. Điều này đồng nghĩa với việc bệnh có thể đang tiến triển sang giai đoạn cuối cùng là ung thư gan. Người bệnh ở giai đoạn này bị tích trữ nước, phù, chướng bụng, dễ vỡ mạch máu, suy thận do gan không còn chức năng thải độc.



Bệnh nhân xơ gan ở giai đoạn cuối thường kèm theo biến chứng xuất huyết tiêu hóa. Nguyên nhân là do lực ở tĩnh mạch cửa tăng đột ngột làm tăng áp lực lên các tĩnh mạch ở thực quản và tâm phình vị bị căng giãn quá mức dẫn đến xuất huyết.



Các triệu chứng xuất huyết tiêu hóa do biến chứng xơ gan có các triệu chứng tương đối giống với bệnh xuất huyết ở dạ dày như: buồn nôn, nôn ra máu, đau thắt vùng thượng vị, đại tiện phân đen, phân có mùi hôi rất khó chịu. Bệnh nhân xơ gan có các triệu chứng này cần nhập viện điều trị ngay bởi nếu để lâu nguy cơ tử vong cao.

