Chuẩn bị ghép phổi cho bệnh nhân phi công người Anh

Liên quan đến tình hình Sức Khỏe của bệnh nhân 91 (43 tuổi, phi công người Anh) - ca bệnh COVID-19 nặng nhất tới thời điểm này, mới đây Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch.

Trải qua 52 ngày điều trị, hiện tại bệnh nhân nằm yên/an thần, không sốt. Siêu âm tim phổi co bóp đồng bộ, phổi phải hết tràn khí, nhiều Bline mặt trước và bên, xẹp thuỳ sau dưới, ít dịch màng phổi phải. Phổi trái nhiều Bline mặt trước và bên. Hiện bệnh nhân vẫn đang phải can thiệp ECMO, thở máy, lọc máu, dẫn lưu dịch màng phổi.



Bệnh nhân 91 xác định dương tính ngày 18/3. Được biết, quá trình điều trị cho bệnh nhân từ ngày nhập viện cho đến thời điểm hiện tại rất phức tạp, thất thường. Bệnh nhân sốt cao liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng dần, diễn tiến ngày càng xấu dù còn trẻ và không có bệnh nền. Kết quả xét nghiệm với virus SARS-CoV-2 của bệnh nhân cũng thất thường, thường xuyên đan xen giữa âm tính và dương tính. Gần nhất, kết quả xét nghiệm dịch tỵ hầu ngày 6/5 của bệnh nhân đã dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên xét nghiệm máu và dịch rửa phế quản lại âm tính.

Bệnh nhân phi công người Anh cũng bị rối loạn đông máu và mắc hội chứng "cơn bão cytokine" - phản ứng miễn dịch dữ dội. Người mắc hội chứng này sẽ có hệ miễn dịch phản ứng thái quá, giải phóng nhiều cytokine chống lại cơ thể thay vì bảo vệ.

Bệnh nhân này cũng kháng toàn bộ các loại thuốc rối loạn đông máu đang được dùng trong nước nên Bộ Y tế đã phải đặt mua thuốc hiếm từ nước ngoài để điều trị cho trường hợp đặc biệt này.

Chiều ngày 7/5, tại Trung tâm quản lý, điều hành trực tuyến hỗ trợ chẩn đoán và điều trị COVID-19, Tiểu ban Điều trị và Hội đồng Chuyên môn của Bộ Y tế đã họp với các thành viên thảo luận về ca bệnh COVID-19 thứ 91. Tại cuộc họp Hội đồng chuyên môn cho biết đang xem xét phương án ghép phổi cho bệnh nhân này.



Mới đây, căn cứ vào ý kiến của Hội đồng chuyên môn, Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã đề nghị Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Chợ Rẫy , Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tiến hành chuẩn bị phương án ghép phổi cho phi công người Anh.

