Chuẩn bị khai báo sức khỏe toàn dân từ ngày 10/3

Sáng 8/3, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), Ban chỉ đạo quốc gia đã đưa ra đề xuất toàn dân thực hiện khai báo y tế.

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam đã thực hiện tốt công tác yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với mọi trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ, mọi người Việt Nam đều cần phải khai báo y tế.

Việc triển khai khai báo y tế không chỉ là trách nhiệm chống dịch theo quy định mà còn là hành động cụ thể để mọi người dân Việt Nam chung sức, đồng lòng chống dịch COVID-19.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Zing

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Y tế, Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam, các nhà mạng và các đơn vị công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để phục vụ khai báo y tế toàn dân.

Dự kiện, chậm nhất là từ sáng 10/3 sẽ thực hiện khai báo sức khoẻ toàn dân trên toàn quốc. Các thông tin khai báo sẽ được quản lý chặt chẽ, chỉ phục vụ chống dịch, không sử dụng vào mục đích khác.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng đề nghị phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn, khuyến cáo hạn chế người Việt Nam đi ra nước ngoài hoặc qua nước đã có người mắc COVID-19. Người dân cũng phải được trang bị đầy đủ kiến thức để đảm bảo trước lúc đi, khi ở nước ngoài và sau khi về Việt Nam phải được an toàn.

"Chúng ta phải ngăn chặn dịch bệnh từ trăm ngả thay vì một vài ngả như trước đây. Thực tế Covid-19 đã xâm nhập vào nước ta, nếu chúng ta không làm tốt sẽ gặp tình huống trong đánh ra, ngoài đánh vào", Phó Thủ tướng nhận định. Trong 2 ngày nay, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19. Giai đoạn 2 khó hơn giai đoạn đầu khi dịch đã lan ra hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Tính tới tối ngày 8/3, Việt Nam đã ghi nhận 30 ca nhiễm bệnh COVID-19, trong số này 16 bệnh nhân đã được chữa khỏi, 14 ca bệnh còn lại đang được cách ly nghiêm ngặt và điều trị bệnh, tình hình Sức Khỏe ổn định.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nếu cả dân tộc cùng đồng lòng, nhất định sẽ chiến thắng COVID-19. Nguồn: VTV

Kiều Đỗ (t/h)