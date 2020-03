Chuỗi ngày ám ảnh của cô gái bị tra tấn ở quán cà phê: Ép ăn cơm trộn bột ớt vì không 'tiếp khách'

Ngoài việc bị ép kích dục cho khách nam, chị Trang còn bị đánh đập và nhiều lần bị ăn cơm trộn bột ớt vì lý do, không chịu phục vụ “kích dục” cho khách.

Liên quan đến vụ án cô gái 20 tuổi quê ở Tây Ninh bị chủ quán cà phê Cà Phê Quán tra tấn như thời trung cổ vì không chịu kích dục cho khách, ngày 29/3, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng gồm: Trần Công Huân (39 tuổi) cùng vợ là Bùi Thị Hiên (39 tuổi, đều ngụ tại TP Biên Hòa) và Lê Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, ngụ xã Cà Ná, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố, bắt giữ khẩn cấp đối với Lê Thế Diện (26 tuổi, ngụ tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc) – quản lý Cà Phê Quán (địa chỉ ở tổ 1, khu phố 7A, phường Long Bình, TP Biên Hòa). Đối tượng Diện bị cáo buộc tra tấn nhân viên ép thực hiện hành vi kích dục cho khách.

4 đối tượng bị khởi tố

Nạn nhân trong vụ bạo hành kinh hoàng này là chị Phan Thị Thùy Trang (ngụ ở tỉnh Tây Ninh). Sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đã ổn định, được xuất viện. Cơ quan pháp y cũng đã có kết quả giám định thương tật của nạn nhân là 96% (tạm thời).

Những ngày làm việc tại quán cà phê “kích dục” là những ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Trang. Nạn nhân không chỉ bị ép kích dục cho khách mà còn bị tra tấn như thời trung cổ khi từ chối việc làm dơ bẩn này. Bên cạnh đó, cô gái trẻ còn nhiều lần bị ép ăn cơm trộn bột ớt vì không chịu phụ vụ “kích dục” cho khách.

Theo điều tra của Công an TP Biên Hòa, năm 2017, Trần Công Huân và Bùi Thị Hiên thuê căn nhà trên đường Bùi Văn Hòa (KP7A, phường Long Bình, TP Biên Hòa) và mở quán cà phê với tên Cà Phê quán để kinh doanh giải khát. Cặp vợ chồng này thuê Lê Thị Ngọc Huyền làm tiếp viên và Lê Thế Diện làm quản lý và lái xe ô tô chở học sinh cho Huân.

Thương tích Trang phải hứng chịu sau nhiều cuộc tra tấn

Đến đầu tháng 9/2019, Hiên nhận chị Phan Thị Thùy Trang vào làm tiếp viên trong quán. Suốt thời gian làm việc ở đây, Trang và Huyền phải làm nhân viên bưng bê kiêm nhân viên “kích dục” khi khách hàng có nhu cầu.



Được biết, mỗi lần phục vụ khách, hai cô gái trẻ thu 150.000 đồng. Nhưng phải nộp lại 50.000 đồng cho Hiên. Hai cô gái trẻ bị ép làm việc này trong nhiều tháng trời.

Đến đầu tháng 2/2020, Trang từ chối tiếp khách khi bị ép tiếp khách công khai. Tức giận trước “thái độ làm việc” của Trang, Diện dùng roi điện làm từ vợt muỗi để chích vào người Trang. Từ giữa tháng 2 đến ngày 10/3, đối tượng này đã nhiều lần dùng chích điện tra tấn Trang. Ngoài ra, hắn còn dùng cây sắt dài hơn 1 mét đánh đập Trang.

Tham gia tra tấn cô gái trẻ trong quán cà phê “kích dục” này còn có Huyền, Hiên, Huân. Thậm chí, do sợ Trang bỏ trốn, Diện còn nhốt nạn nhân vào trong một căn phòng ở quán và giao cho Huyền canh chừng.

Quán cà phê - nơi Trang bị ép "kích dục" và bị tra tấn



Đến ngày 7/3, Diện nghi Trang lấy trộm tiền của mình cùng với việc từ chối tiếp khách nên đã cùng Huyền tiếp tục dùng chích điện, cây sắt đánh đập Trang cho đến khi cô “bất tỉnh nhân sự”.



Đến khoảng 2h ngày 11/3 khi Thấy Trang sức khỏe yếu đi, có biểu hiện co giật thì hai đối tượng này mới chở cô vào bệnh viện Sing Max (thuộc phường Long Đình Tân) Đến khoảng 2h ngày 11/3 khi Thấy Trang sức khỏe yếu đi, có biểu hiện co giật thì hai đối tượng này mới chở cô vào bệnh viện Sing Max (thuộc phường Long Đình Tân) cấp cứu . Do vết thương nghiêm trọng, Trang được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai để cấp cứu và điều trị.

Về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai cho biết: Bệnh nhân chuyển về viện hôm 11/3 trong tình trạng hoảng loạn tâm lý. Sau khi thăm khám kết luận: tràn dịch màng phổi – Gãy mõm vai C6 - Nứt đầu ngoài xương sờn đòn bên trái – gãy xương sườn 6 bên phải – Gãy cũ toàn bộ xương sườn bên trái và nhiều xương sườn bên phải. Hiện sức khỏe đang dần ổn định, có thể ăn uống được.

Hiện Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục mở rộng, làm rõ vụ này để có cơ sở xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

