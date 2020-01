Chuối trở thành 'thần dược', tốt hơn cả nhân sâm nếu kết hợp đúng cách với 4 loại thực phẩm này

Giàu chất xơ: Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 3 gram chất xơ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ rất quan trọng đối với sức khỏe đường ruột. Lượng chất xơ hòa tan trong chuối giúp giữ cảm giác no lâu, hạn chế việc thèm ăn vặt, từ đó duy trì cân nặng khỏe mạnh.



Không chỉ là một món ăn nhẹ ngon miệng giúp tăng cường năng lượng, chuối còn có thể chế biến thành nhiều món ngon khác nhau với nhiều lợi ích sức khỏe mang lại.

Tốt cho tiêu hóa: Theo y học cổ truyền Ấn Độ, vị chua ngọt của chuối rất tốt cho tiêu hóa. Cụ thể, vị ngọt giúp no lâu còn vị chua kích thích tiêu hóa giúp tăng sự trao đổi chất.

Dồi dào chất dinh dưỡng: Chuối là một nguồn dồi dào các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu như folate, niacin, riboflavin, vitamin B6, canxi, kali, sắt và magiê. Những chất dinh dưỡng giúp thúc đẩy hoạt động của nhiều bộ phận cơ thể.



Là nguồn kali tốt nhất: Kali là một khoáng chất đa năng giúp điều chỉnh nhịp tim, huyết áp, co cơ, tín hiệu thần kinh và cân bằng chất lỏng. Kali cũng giữ cho não tỉnh táo và hoạt động tốt hơn.



Ăn chuối với sữa: Thêm chuối vào trong sữa không chỉ tăng cường chất dinh dưỡng mà còn thúc đẩy tiêu hóa, tăng nhu động đường ruột, bài tiết độc tố, cải thiện tâm trạng và giấc ngủ.



Thêm chuối vào cháo: Chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng phong phú, từ carbohydrate đến protein, chất xơ, canxi và photpho. Do đó, nếu thường xuyên ăn cháo gạo trắng với muối giúp tăng cường việc hấp thu chất dinh dưỡng, tăng cường thị lực và lưu thông máu, cải thiện giấc ngủ

Khi kết hợp với chuối, hỗn hợp chuối yến mạch có khả năng thúc đầy tiêu hóa, đào thải phân và độc tố, làm sạch ruột và chữa bệnh mất ngủ.

Ăn chuối với kiwi: Trước đây, từng có nghiên cứu khẳng định ăn 2 quả kiwi mỗi ngày giúp cải thiện 40% chất lượng giấc ngủ. Nguyên nhân bởi, trong loại quả này chứa nhiều Vitamin C và canxi, có tác dụng ổn định cảm xúc và ức chế các dây thần kinh giao cảm. Do đó, khi kết hợp chuối với kiwi sẽ tăng gấp đôi các lợi ích sức khỏe.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm món mứt chuối sấy dẻo. Nguồn: Feedy TV.