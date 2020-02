Chuyện chưa kể về nữ bác sĩ giấu bố, tình nguyện sang Vũ Hán đón 30 công dân Việt về nước

Nữ bác sĩ đó là chị N.T.H.P, 31 tuổi, công tác tại khoa Phụ ngoại và Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ngày 10/2 vừa qua, chị cùng với một bác sĩ phó khoa Cấp cứu, một điều dưỡng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là 3 nhân viên y tế có mặt trên chuyến bay đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chị và đồng đội cùng toàn bộ 30 công dân đang được cách ly tại Bệnh viện nhiệt đới cơ sở 2 trong vòng 14 ngày.





Gánh trọng trách làm nhiệm vụ quốc gia

Theo chị P. cho biết, khi được giao nhiệm vụ cùng đoàn đón công dân Việt Nam ở Vũ Hán, chị cùng khá bất ngờ vì thành phố này đang là tâm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra. Nhiệm vụ của chị là đảm bảo an toàn cho một thai phụ đang mang thai 36 tuần, cô có thể sinh bất cứ lúc nào.

Chị P. chia sẻ: “Khi biết tôi nhận nhiệm vụ, mọi người trong gia đình rất lo lắng nhưng cả nhà đều bảo nhiệm vụ được giao rồi thì phải cố gắng hoàn thành. Cả gia đình cùng chuẩn bị đồ cho tôi mang theo trong quá trình cách ly, đặc biệt em gái tôi là bác sĩ nhi khoa ngày nào cũng gửi các thông tin về cách phòng lây nhiễm vì sợ chị quên hoặc không đủ thông tin”.

Thai phụ được kiểm tra tim thai. đo huyết áp (Ảnh Vietnamnet)

Thế nhưng, cho đến giờ phút này, duy chỉ có bố của chị là người không hề hay biết con gái mình tham gia chuyến công tác đó. Chị biết, nếu nói ra bố sẽ rất lo lắng và không muốn cho chị đi. Mang trên mình trọng trách và nhiệm vụ quốc gia, lòng chị P. ngập tràn nỗi lo lắng. Mặc dù được lãnh đạo bệnh viện động viên, nhưng chị vẫn chưa hình dung được khi về sẽ phải cách ly như thế nào và có xoay trở kịp với các tình huống trên máy bay hay không.

Trước khi lên đường, mọi thông tin mà chị biết được là có một thai phụ khoảng 8 tháng, trong sô 30 công dân về nước mà thôi. “Tôi đã nghĩ trong đầu tất cả các kịch bản như thai phụ chuyển dạ sinh trên máy bay; hay bị tiền sản giật, sản giật; hay bị rau tiền đạo ra máu; bị dọa đẻ non”, chị P. nhớ lại.

Chỉ đến khi được tham gia cuộc họp với đoàn công tác, nắm rõ lịch trình, công tác sàng lọc, quá trình vận chuyển, phương tiện bảo hộ, ... chị P. đã dần yên tâm hơn. Cùng với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, chị đã tự lên danh sách các đồ dùng, vật tư y tế, thuốc cần thiết để xử lý khi xảy ra các kịch bản. Để đảm bảo, chị P. cũng đã liên lạc với sản phụ qua điện thoại và nhận được tất cả két quả siêu âm, khám thai và xét nghiệm qua mail, trước ngày lên đường.

Theo chị P., thai phụ lo sợ dịch viêm đường hô hấp cấp tại thành phố Vũ Hán, nên 1 tháng nay cô không dám đi khám thai, vì thế lúc lên đường về Việt Nam, cô không biết tình trạng của cả mẹ và con hiện tại như nào.





Hành trình 8 giờ bay, đón công dân Việt Nam về nước

Đúng vào tối ngày 9/2, bác sĩ Phương và 2 bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cùng 15 người trong phi hành đoàn từ sân bay Nội Bài chở theo hàng hỗ trợ, trang thiết bị y tế đến thành phố Vũ Hán. Họ được trang bị quần áo bảo hộ 2 lớp, khẩu trang, găng tay để ngăn ngừa nhiễm virus corona. Đồng thời, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cũng đã chuẩn bị rất chu đáo cả máy thở, dịch truyền… nếu có tình huống phát sinh, bác sĩ P. có thể dùng các thiết bị này.

Chị P. chia sẻ, đây có lẽ là chuyến đi nước ngoài ngắn nhất và đặc biệt nhất đối với chị. Vào lúc 18h ngày 9/2, chị và đồng nghiệp trong đoàn tập trung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mang theo vali cấp cứu. 18h45 đến BV Bệnh nhiệt đới 2: tập trung với đoàn y tế, nghe dặn dò, học cách mặc, cởi đồ bảo hộ. Đến 20h có mặt tại sân bay, check in, tập kết đồ.

Các công dân Việt Nam được kiểm tra thân nhiệt trước khi lên máy bay ( Ảnh Vn.Express)

Vào 21h, cả đoàn lên máy bay, mặc đồ bảo hộ và 22h10, máy bay cất cánh, bay mất 1h45 phút. Đúng 1h sáng, theo giờ Việt Nam, máy bay hạ cánh xuống sân bay Vũ Hán, bốc đồ viện trợ, thay đồ bảo hộ lần 2. Cũng lúc đó, 30 công dân Việt Nam đã làm xong thủ tục xuất cảnh, mặc quần áo bảo hộ. Trước khi lên máy bay, tất cà họ và phi hành đoàn được đo thân nhiệt lần nữa. Đối với thai phụ, chị được bố trí ngồi riêng, bác sĩ P. tiến hành nghe tim thai, đo huyết áp. Khi nhận thấy mọi kết quả đều ổn, cả đoàn mới lên máy bay trở về.

Đội ngũ nhân viên y tế cũng được trang bị nhiều dụng cụ, thiết bị bảo hộ (Ảnh Vietnamnet)

Sàng 5h10 ngày 10/2, máy bay hạ cánh tại Vân Đồn và 7h, cả đoàn lên xe về BV Bệnh nhiệt đới 2 để cách ly. “Mình được cách ly rất an toàn, được các y bác sĩ chăm sóc, đưa cơm ăn tận giường. Cơm cách ly ở bệnh viện rất ngon”, bác sĩ P. vui vẻ chia sẻ từ phòng cách ly.

Mọi người được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 2

"Dịch bệnh là điều không ai mong muốn, nếu có yếu tố nguy cơ, cần phải cách ly dù biết sẽ ảnh hưởng đến công việc, gia đình, nhưng đó là nhiệm vụ, để phòng nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Sau thời gian cách ly, nếu âm tính đó là một điều may mắn. Tôi là bác sĩ, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn các bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, họ đã rất vất vả chăm lo cho cả người theo dõi, bệnh nhân dương tính, phục vụ bệnh nhân cơm ăn, nước uống tận giường và mọi nhu cầu sinh hoạt khác”, chị P. cảm kích chia sẻ.





Vào tối ngày 11/2, ghi nhận việc làm tích cực của các bác sĩ trong đoàn công tác, Bộ Y tế đã đến và trao bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân thuộc BV Bệnh nhiệt đới Trung ương và BV Phụ sản Trung ương đã tham gia đoàn công tác đón 30 công dân Việt Nam về nước.

Họ xứng đáng là những "chiến sĩ áo trắng" dũng cảm, chăm lo sức khoẻ cho tất cả thành viên đoàn và 30 công dân có mặt trên chuyến bay.

