Trải lòng của cụ bà U70 Đồng Nai được chàng trai ngoại quốc kém 41 tuổi theo đuổi, cầu hôn

Tình yêu vượt biên giới

Câu chuyện tình của bà Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi, quê Đồng Nai) và chú rể là Aziz Ur Rehman (24 tuổi, người Pakistan) hiện là tâm điểm chú ý của dư luận những ngày qua. Được biết, cả hai từng có thời gian tìm hiểu nhau qua mạng, sau một thời gian họ quyết định tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của con riêng, cũng như gia đình chồng cũ của cô dâu.



Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hoa (cô dâu), bà và chồng đã quen biết nhau qua facebook. Chính anh Aziz Ur Rehman là người chủ độn gửi lời mời kết bạn với bà Hoa. Đáng ngạc nhiên hơn, anh là người theo đuổi bà trước vì trúng tiếng sét ái tình khi nhìn hình chị trên facebook và ngỏ lời tỏ tình ngay trong lần đầu trò truyện online.

Cả hai quen biết nhau qua mạng xã hội

Sự việc đến quá bất ngờ, khiến bà Hoa có nhiều nghi ngờ và không đồng ý. Phần vì không biết gì về chàng trai này, phần vì Rehman quá trẻ, bà Hoa thoáng có chút suy nghĩ rằng, anh chàng có ý đồ gì đấy, chứ không hề yêu thật lòng một người phụ nữ đã luống tuổi. Tuy nhiên, sau lần gặp gỡ, thì cả hai đã nhận ra tình cảm dành cho nhau. Rehman biết rõ bạn gái có 5 con riêng và hơn mình nhiều tuổi nhưng chàng trai Pakistan sẵn sàng chấp nhận được chăm sóc và ở bên. Bà Nguyễn Thị Hoa cho biết mình vô cùng hạnh phúc khi tìm được người bạn đời hết mực yêu thương, chiều chuộng mình.

Sau 2 năm hẹn hò, bất chấp rào cản ngôn ngữ, tuổi tác, quốc tịch, cặp đôi đã đăng kí kết hôn và về chung một nhà. Dù là cặp vợ già, chồng trẻ, thế nhưng bà Hoa luôn là người được yêu chiều và nhường nhịn. "Ban đầu nhìn ảnh, tôi thấy sao nó trẻ nó đẹp vậy mà nó thương mình, tôi nghĩ không ra. Ảnh biết tôi không có tiền. Nhiều người bảo ảnh vào lợi dụng tiền bạc của tôi. Không có, tôi làm gì có tiền." Bà Hoa chia sẻ.

Bất chấp rào cản tuổi tác, ngôn ngữ, bà Hoa và anh Rehman vẫn quyết định đến với nhau





"Tôi nghĩ tình yêu nào cũng đẹp, không quan trọng tuổi tác. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Tôi cảm thấy như thế chính là hạnh phúc. Tôi đã từ đất nước mình bay sang đây cưới cô ấy. Tôi cảm thấy đây thực sự là một cuộc hôn nhân vô cùng thú vị", Rehman tâm sự.



Không chỉ có tính yêu to lớn mà lửa ghen của Rehman cũng rất mãnh liệt, anh có tính chiếm hữu cao, dù vợ đã 65 tuổi. Anh không cho vợ mặc váy vóc hay sửa soạn ra đường trừ khi đi đám cười, tiệc tùng. Người chồng trẻ thích vợ giản dị, sợ vợ bị người khác để ý luôn cảnh giác dù không có vệ tinh nào xung quanh vợ mình.





Phản ứng bất ngờ của người thân cô dâu

Việc một người phụ nữ đã 65 tuổi lại nên duyên với chàng trai quá trẻ, mới 24 tuổi khiến mọi người không khỏi tò mò lẫn ái ngại. Nhiều lời đồn đoán cho rằng, anh chàng ngoại quốc này có ý định với gia tài của nữ đại gia. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, dường như tình cảm của họ thực sự xuất phát từ con tim bởi lẽ người phụ nữ này chỉ là một nội trợ của gia đình, không giàu có cũng chẳng phải người có của ăn của để.



Trái lại với sự nghi ngại của xóm giềng, việc hai người yêu nhau lại được con cháu trong gia đình của bà Hoa vô cùng ủng hộ. Chia sẻ với phóng viên, chị Phụng (42 tuổi), con gái bà Hoa cho biết, chị vô cùng ủng hộ mối lương duyên của mẹ, chỉ cần mẹ chị hạnh phúc là được. Đối mặt với "cha dượng" kém mình tận 18 tuổi, chị Phụng cũng không hề ngại ngùng hay e dè, chị xem Rehman như người nhà và luôn bày tỏ sự thân thiết. "Lúc biết tin mẹ và Rehman sẽ kết hôn, tôi không bất ngờ vì biết mẹ và anh này quen với nhau trên mạng đã lâu. Mẹ cũng nói hết với tôi chứ không giấu diếm", chị cho biết.

Cặp đôi luôn dành cho nhau sự quan tâm mỗi ngày





Hỏi con gái út, chị này cũng thực lòng tâm sự: "Lúc đầu khi biết tin mẹ vừa quen Rehman, cả nhà đều phản đối, không ai thích. Nhưng sau này khi Rehman về, thấy ông ấy nhiệt tình với mẹ quá, con cái thấy thương thiệt tình nên thôi cứ để cho mẹ thấy vui là được. Lúc đầu nhìn ông ấy ai cũng thấy ngại nhưng dân rồi quen. Hai ông bà này cũng thương nhau lắm, đi lên cầu thang là bả đi trước ổng đi sau, ổng nhìn xem lỡ bả có té không ổng đỡ. Lúc đầu ngại lắm, nhưng giờ lại thấy tự hào".





Bên cạnh sự ủng hộ của hai con, bà Hoa còn nhận được sự đồng cảm, động viên của anh chị em nội ngoại. Em gái bà Hoa chia sẻ, chính Rehman (gia đình hay gọi là Joni) lại là người thương bà Hoa hơn cả. Sau khi qua Việt Nam ở với vợ, mọi việc chăm sóc, đỡ đần bà Hoa đều do một tay anh lo liệu. Đôi lần bà Hoa muốn chia tay, chàng trai này năn nỉ, đòi sống đòi chết. Ai cũng thấy cảm động trước tình yêu anh dành cho bà Hoa nên cuối cùng cả nhà đều chấp nhận.

Chuyện tình chênh lệch tuổi tác chẳng còn là đề tài mới nhưng vẫn còn khiến người đời tranh luận. Tuy nhiên, việc phân biệt thế nào là đúng, là sai thì chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu rõ. Khi tình yêu đủ lớn, người ta có thể bỏ qua khoảng cách về tuổi tác, địa lý văn hóa, ngôn ngữ. Khi yêu, chỉ cần 2 trái tim hòa chung nhịp đập và có lẽ chị Hoa chính là "chân ái" của cuộc đời Rehman.

Cụ bà Đồng Nai 65 tuổi cưới chồng 24 tuổi, đẹp như người mẫu - ĐỘC LẠ BÌNH DƯƠNG