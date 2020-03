Chuyên gia Bộ Y tế nhận định về mức độ nguy hiểm của ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai

Trao đổi với Zing.vn, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam đồng thời là tham vấn công tác chống dịch tại Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, Bệnh viện Bạch Mai được coi là một ổ dịch COVID-19 bởi thực tế đã ghi nhận các ca nhiễm bệnh bao gồm cả nhân viên y tế lẫn bệnh nhân.

Một trong hai nữ điều dưỡng BV Bạch Mai mắc COVID-19 được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ



Trong số những người mắc, có 2 nữ điều dưỡng làm việc tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới và một bệnh nhân từng có thời gian điều trị tại khoa Thần Kinh. Đây được coi là ổ khác nhau, không có liên quan bởi Bệnh viện Bạch Mai rất rộng, nhiều khoa, phòng.



PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, cho đến nay Bộ Y tế chưa tìm ra được nguồn lây ở Bệnh viện Bạch Mai và cần chờ thời gian. Khả năng cao nguồn lây có thể từ bên ngoài về, bởi nữ điều dưỡng (bệnh nhân số 86) đã từng du lịch ở Côn Đảo. Bệnh cạnh đó, ở Bệnh viện Bạch Mai, chưa ghi nhận tình trạng lây từ bệnh nhân sang nhân viên y tế.



Ông Phu nhận định, hiện chưa thể đánh giá được tình hình, mức độ nguy hiểm ở Bệnh viện Bạch Mai. Trước mắt phải chờ khi thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho tất cả nhân viên bệnh viện, bệnh nhân (dự kiến hoàn thành trong ngày 27/3) từ đó mới đánh giá được chính xác tình hình ở Bệnh viện Bạch Mai cũng như nguy cơ phát tán dịch bệnh ra cộng đồng.



Nếu cần thiết, có thể đóng cửa BV Bạch Mai?



Sau khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh, bệnh viện Bạch Mai đã cách ly 3 điểm nóng về dịch gồm Trung tâm Bệnh nhiệt đới, khoa Thần Kinh, C9 - Viện Tim mạch và khoa Thần kinh, bởi đây là những nơi ghi nhận ca mắc.



Bệnh viện thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt trong phòng bệnh như xem xét các quy trình, vệ sinh, khử khuẩn... Đồng thời kiểm soát người ra vào, chỉ còn duy trì một cổng phía đường Giải Phóng.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam



Toàn bộ bệnh nhân và người nhà không được ra ngoài, các suất ăn được nhà ăn của bệnh viện bố trí đầy đủ. Người phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào viện. Đặc biệt, bệnh viện gấp rút triển khai lấy mẫu xét nghiệm 100% nhân viên và bệnh nhân tại đây.



Hiện Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức cách ly 573 trường hợp bao gồm nhân viên, bệnh nhân, học viên, người chăm sóc có tiếp xúc gần với trường hợp xét nghiệm dương tính.



Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng thông tin, Bộ Y tế đã tính toán đến nhiều tình huống khác nhau. Biện pháp mạnh đã được tính đến kể cả đóng cửa bệnh viện nếu cần thiết.



Thực tế tại Việt Nam từng đóng cửa Bệnh viện Việt Pháp trong dịch SARS năm 2003 khi có những nhân viên y tế lây bệnh và tử vong. Tuy nhiên, chuyên gia này nhận định, tình hình ở Bệnh viện Bạch Mai không trầm trọng như Bệnh viện Việt Pháp cách đây 17 năm.



Nguy cơ lây lan dịch bệnh tiềm ẩn ở mọi cơ sở y tế



PGS.TS Trần Đắc Phu cho biết, các bệnh viện đều có nguy cơ nhiễm, không chỉ riêng Bạch Mai. Bất kỳ cơ sở y tế nào nếu không có biện pháp phòng chống dịch bệnh mạnh mẽ đều có thể gặp tình trạng tương tự.



Với diễn biến dịch bệnh hiện tại ở nước ta, nhân viên y tế được xác định đối tượng có nguy cơ cao lây bệnh. Bài học ở Trung Quốc là có tới hàng nghìn nhân viên y tế mắc COVID-19, Việt Nam không thể tránh tuyệt đối mà chỉ hạn chế đến mức thấp nhất nguy hiểm cho đội ngũ y bác sĩ.

Không chỉ BV Bạch Mai mà mọi cơ sở y tế đều có nguy cơ lây lan dịch bệnh



Cục Quản lý khám chữa bệnh đã yêu cầu BV Bạch Mai lập danh sách người bệnh khám, chữa bệnh tại bệnh viện này từ ngày 10/3 đồng thời có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố đề nghị khẩn trương báo cáo việc rà soát và lập danh sách toàn bộ nhân viên làm việc (người hành nghề, người làm việc) tại Bệnh viện Bạch Mai tham gia khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn quản lý từ ngày 10-26/3 để có biện pháp phòng dịch kịp thời.



UBND TP Hà Nội xác định 3 điểm nóng COVID-19 trong bệnh viện Bạch Mai là khoa Tim mạch, Thần kinh, Trung tâm nhiệt đới. Những người bệnh, người nhà người bệnh đã khám, điều trị tại 3 khoa này trong thời gian từ ngày 12/3 đến nay cần tới các cơ sở y tế gần nhất khai báo sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm ngay để sàng lọc, cách ly.



Tình hình dịch bệnh trong nước hiện tại được đánh giá là nghiêm trọng, phức tạp. Đặc biệt, có nhiều ca lây trong cộng đồng, không phát hiện được nguồn lây là ở đâu. Cả nước cần chung tay góp sức nếu không còn cơ hội để ngăn chặn dịch bệnh.



Trong thời điểm hiện tại, ông Phu khuyến cáo mỗi người dân tuân thủ nghiêm ngặt lời kêu gọi của chính phủ, ngành Y tế: Không nên ra đường nếu không có việc thực sự cần thiết, người trên 60 tuổi cần ở nhà, thực hiện khai báo y tế đầy đủ, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nguy cơ Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch lây lan ra cộng đồng. Video: VTC