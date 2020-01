Chuyên gia cảnh báo loại thịt phá hủy dạ dày, gây ung thư, dù tiếc mấy cũng không nên ăn

Chắc hẳn ít nhiều người trong chúng ta đã từng nghe đến khái niệm "thịt thây ma". Đây là loại thịt đông lạnh bị đóng băng trong nhiều năm rồi mới được bán ra thị trường, chủ yếu là các sản phẩm nhập lậu. Bên cạnh đó, trong tủ lạnh của nhiều gia đình cũng thường có thịt gà, thịt lợn, cá tôm hay các sản phẩm từ thịt cá khác bị bỏ quên, đến khi nhớ ra lại lôi ra chế biến để ăn. Tuy nhiên, việc này lại gây ra nhiều mối nguy hại Sức Khỏe

Nói về thời gian bảo quản thịt, chuyên gia Lý Hưng Dân - phó giáo sư của Học viện Khoa học Thực phẩm và Kỹ thuật Dinh dưỡng, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, thịt để trong tủ lạnh nửa năm đã là quá lâu. Tốt nhất, thịt đông lạnh chỉ nên sử dụng trong thời hạn bảo quản 1 tháng đổ lại.



Ngoài ra, loại thịt tươi lạnh (sau khi giết mổ lạnh) nên chế biến và ăn ngay sau khi mua. Ăn không hết có thể bảo quản trong 3 ngày ở nhiệt độ từ 0 đến -4 độ C. Còn thịt tươi nóng (giết mổ không làm lạnh) thì khi chế biến xong nên sử dụng hết.



Các mối nguy hại khi ăn thịt đông lạnh để quá lâu



Tăng nguy cơ ung thư: Thịt đông lạnh hết hạn thường chứa nhiều Tăng nguy cơ ung thư: Thịt đông lạnh hết hạn thường chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng siêu vi, gây suy giảm khả năng miễn dịch, tăng nguy cơ ung thư.



Tăng nguy cơ lão hóa: Dù để ở tủ đông nhưng quá trình oxy hóa chất béo và protein cũng như suy giảm chất lượng thịt vẫn xảy ra như bình thường. Quá trình này khiến thịt nạc chuyển từ màu đỏ sang nâu, thịt mỡ từ trắng chuyển sang vàng. Khi chế biến và ăn sẽ thấy thịt mất đi hương vị và độ ngon, tăng tốc độ lão hóa của cơ thể.



Giảm lượng lớn vitamin: Khi protein trong thịt bị oxy hóa sẽ dẫn đến việc các axit amin bị phân hủy. Thịt để đông lạnh càng lâu sẽ khiến lượng vitamin hao hụt càng lớn.

Đặc biệt lưu ý: Không cho thịt đã rã đông vào tủ đông lần nữa. Nếu lại cho thịt đã qua rã đông vào tủ động sẽ làm tăng sự phát triển của vi khuẩn trong thịt, gây nguy hiểm cho sức khỏe.



Những loại thịt tuyệt đối không nên ăn



Thịt lợn bệnh: Thịt lợn bệnh thường mang vi sinh vật gây bệnh và nhiều chất độc, tiêu thụ sẽ nguy hại cho sức khỏe.



Thịt lợn nhiễm sán: Khi chưa được nấu chín hay nấu kỹ, ký sinh trùng trong loại thịt lợn này sẽ phát triển trong ruột non. Do đó, khi mua thịt nên tránh loại thịt có những hạt màu trắng, có kích thước như hạt gạo.



Thịt lợn quá chín hoặc nấu ở nhiệt độ cao: Ở nhiệt độ 200 - 300 độ C sẽ khiến các axit amin, creatine, đường và các hợp chất vô hại trong thực phẩm thịt phản ứng hóa học, tạo thành các nhóm amin thơm. Các amin thơm chứa 12 hợp chất, 9 trong số đó là chất gây ung thư.

