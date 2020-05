Chuyên gia cảnh báo rừng Amazon có thể là nguồn lây nhiễm COVID-19 tiếp theo

Cảnh báo từ nhà sinh thái học David Lapola cho rằng, rừng rậm Amazon có thể là nguồn lây nhiễm tiếp của đại dịch COVID-19, do con người ngày càng xâm lấn môi trường sống của động vật.

Nhận định của giới nghiên cứu cho rằng, quá trình đô thị hóa các khu vực tự nhiên sẽ góp phần dẫn đến sự xuất hiện của những bệnh truyền nhiễm từ động vật sáng người, bao gồm cả COVID-19 , dịch bệnh được cho là bắt nguồn từ dơi trước khi lây sang con người qua vật trung gian.

Theo Lapola, chuyên gia nghiên cứu cách hoạt động của con người tái định hệ sinh thái rừng nhiệt đới trong tương lai, cho biết, quá trình đô thị hóa đang diễn ra ở Amazon. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh, rừng Amazon là nguồn dự trữ virus khổng lồ,vì thế, con người không nên mạo hiểm.

Hiện, Amazon, rừng mưa lớn nhất thế giới đang biến mất ở tốc độ đáng báo động.





Sự tàn phá môi trường thiên nhiên của con người tại rừng Amazon rất có thể biến nơi đây là nguồn lây nhiễm COVID-19





Năm ngoái, nạn chặt phá rừng Amazon tại Brazi tăng lên 85% lên tới hơn 10.000 km2, gần bằng diện tích Lebanon.

Tình trạng này đang tiếp diễn trong vài năm nay. Tính từ tháng 1 đến tháng 4/2020, 1.202 km2 rừng bị xóa sổ, thiết lập kỷ lục mới cho 4 tháng đầu năm, theo dữ liệu dựa trên ảnh vệ tinh từ Viện nghiên cứu không gian quốc gia Brazil (INPE).

Theo Lapola, khi con người tạo ra sự mất cân bằng sinh thái, đó là lúc virus có thể lây từ động vật sang người.

Mô hình tương tự từng xảy ra với virus HIV, Ebola và sốt xuất huyết. Mất cân bằng sinh thái là nguyên nhân khiến tất cả virus xuất hiện hoặc lan truyền trên quy mô lớn.

Bộ tộc Yanomami sống biệt lập trong rừng Amazon cũng đã xuất hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Lapola nhấn mạnh, phần lớn dịch bệnh bùng phát tập trung ở Nam Á và châu Phi thường liên quan tới loài dơi nào đó. Tuy nhiên, sự đa dạng sinh thái đồ sộ ở rừng Amazon có thể biến khu vực này thành "nguồn virus corona lớn nhất thế giới".

Trong một diễn biến khác, thông tin trên Báo Tuổi Trẻ ngày 9/4 cho biết, bộ tộc Yanomami, sống biệt lập giữa Amazon đã ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên.

Theo đó, bệnh nhân là một thiếu niên 15 tuổi, bắt đầu tức ngực, đau họng từ ngày ¾. Đến ngày 7/4, xét nghiệm chính thức cho kết quả dương tính.

Chính quyền bang Roraima (Brazil) cho biết, từ khi trường học tạm đóng cửa vì dịch COVID-19, cậu thiếu niên đã trở về khu vực dành riêng cho người Yanomami trong rừng Amazon.

Cùng với đó, 3 bang cùng sở hữu rừng Amazon là Para, Amazonas và Roraima, tổng cộng 7 bệnh nhân đang điều trị COVID-19.

Tình hình ở Brazil đang rất căng thẳng, khi ghi nhận thêm 14.153 ca mắc và 815 ca tử vong, nâng tổng số lên 232.376 ca bệnh và 15.632 ca tử vong. Quốc gia Nam Mỹ này là quốc gia bị ảnh hưởng nhất bởi COVID-19 ở Nam Bán cầu và vượt qua Italy để trở thành ổ dịch lớn thứ 5 trên toàn cầu.

