Chuyên gia đầu ngành chỉ cách chặt đứt đường lây nhiễm COVID-19 dù mất dấu bệnh nhân F0

Mới đây, nhận định về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19) tại Việt Nam, PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, Việt Nam đã sang giai đoạn mất dấu bệnh nhân F0 mắc COVID-19 , gia tăng nguy cơ lây lan ca bệnh trong cộng đồng.

Cụ thể, trước đây, những ca lây ra cộng đồng đều nhanh chóng xác định được bệnh nhân F0 như khu vực Trúc Bạch (Hà Nội) liên quan đến bệnh nhân số 17, khu vực Bình Thuận liên quan bệnh nhân số 34. Tuy nhiên hiện nay, ổ dịch tại quán bar Buddha hay Bệnh viện Bạch Mai không thể xác định được đâu là ca nhiễm đầu tiên. Không những vậy, tại Việt Nam còn có thể có nhiều chỗ khác cũng không xác định được bệnh nhân F0.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, với những ổ dịch không tìm được bệnh nhân số 0, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất cao.

Ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai mất dấu F0. Ảnh: Zing

Nhìn nhận về vấn đề này, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh ( Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM ) cho biết, việc mất dấu F0 chắc chắn sẽ xảy ra vì các biện pháp cách ly chưa thể hết những đối tượng có nguy cơ.

Tuy nhiên, tình hình hiện nay F0 có sót cũng là do tiếp xúc gần chứ chưa lây lan. Việc thực hiện cách ly xã hội , đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần sẽ hạn chế thấp nhất nguy cơ lây bệnh.

"Thực hiện tốt cách ly xã hội sẽ chặt đứt đường lây nhiễm, khi đó nếu F0 ẩn trong cộng đồng, cũng không quá lo ngại bệnh lây lan rộng", bác sĩ Khanh khẳng định.

Thực hiện tốt giãn cách xã hội có thể chặt đứt nguồn lây lan COVID-19 dù mất dấu bệnh nhân F0

Cụ thể, theo phân tích, thực tế trong giai đoạn 3 chống dịch COVID-19 này, không đủ sức tìm hết người mắc bệnh và người có nguy cơ nhiễm bệnh. Có 2 trường hợp xảy ra nếu bệnh nhân F0 "lọt lưới". Thứ nhất, họ đến bệnh viện khi xuất hiện ho nhiều. Thứ 2, nguy hiểm hơn là họ chỉ có biểu hiện ho nhẹ và tự khỏi, lúc này nguy cơ lây sang những người xung quanh nếu tiếp xúc gần rất cao. Đó là lý do vì sao Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải giãn cách xã hội.

"Đứng cách nhau 2 m thì dù có F0 lọt ra cũng không có nguy cơ gây bệnh. Nếu F0 cũng đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài thì không làm lây lan dịch bệnh. Vì vậy tất cả mọi người cùng phòng ngừa tốt thì có F0 lọt ra ngoài cũng không làm lây lan và bùng phát dịch bệnh", Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM) khuyến cáo, mọi người nên thực việc ai ở yên nhà đó để hạn chế lây lan dịch bệnh trong thời điểm này.

Your browser does not support HTML5 video.

Sài Gòn 0 giờ sau chỉ thị cách ly toàn xã hội

Kiều Đỗ (t/h)