Chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo ngày Tết ăn uống quá đà cẩn thận những bệnh này 'hỏi thăm'

Dịp cuối năm và nghỉ Tết, những bữa tiệc tất niên, hội họp ăn uống kéo dài khiến nhiều người lạm dụng rượu bia, ăn uống thiếu khoa học làm gánh nặng cho hệ tiêu hóa.

Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia, GS.TS.Lê Thị Hợp cho biết, dịp Tết đến nhiều người bị bệnh tật "ghé thăm" nguyên nhân do chế độ ăn uống thiếu khoa học, mất cân đối. Nhu cầu ăn uống trong dịp Tết tăng cao và hệ lụy tới Sức Khỏe là khó tránh khỏi.

GS.TS.Lê Thị Hợp cho biết, vào dịp Tết người dân thường có xu hướng ăn nhiều loại thực phẩm có lượng calo cao như bánh chưng, đồ ngọt rất dễ dẫn tới tình trạng thừa cân béo phì. Đặc biệt, người có cơ địa hấp thụ tốt có thể khó kiểm soát cân nặng. Ngược lại, trẻ em lại là đối tượng bị suy dinh dưỡng trong dịp nghỉ lễ.

Mất cân đối dinh dưỡng, sử dụng thực phẩm không đúng cách, khiến nhiều người mắc bệnh mạn tính không lây như bệnh gút , bệnh huyết áp, tiểu đường có cơ hội tái phát.

Đặc biệt đối tượng trẻ em và người già, người có tiền sử bệnh mạn tính thường chịu nhiều hậu quả khi thay đổi chế độ ăn uống. Bởi đây là nhóm đối tượng có hệ tiêu hóa suy giảm (với người già) hoặc chưa hoàn thiện (như trẻ em) rất dễ bị tác động khi thay đổi thói quen ăn uống.

Ngày Tết bệnh tiêu hóa thường hay "ghé thăm"

Người có bệnh mạn tính ví dụ như cao huyết áp chỉ cần uống một chút rượu cũng có thể dẫn tới các cơn tăng huyết áp, người bệnh gút chỉ cần ăn một bữa thịt khiến các cơn đau cấp tính tái phát hay người mắc bệnh đái tháo đường nếu ăn hơi quá nhiều cũng có thể khiến đường huyết tăng vọt….

Đặc biệt, người có bệnh đường tiêu hóa nếu không có chế độ ăn uống hợp lý sẽ bị bệnh tật hành hạ, ảnh hưởng tới sinh hoạt, vui chơi. Theo PGS Vân Hồng ăn uống hất thường làm cho các phản xạ có điều kiện đã được hình thành trong thời gian dài của đường tiêu hóa, bài tiết của men tiêu hóa bị thay đổi, khiến hệ tiêu hóa phải chịu áp lực. Điển hình của hiện tượng này là đầy hơi, trướng bụng nếu kéo dài, hoặc lặp đi lặp lại tất sẽ trở thành bệnh lý như loét đường tiêu hóa, gan, tụy.

Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý tới trẻ nhỏ rất dễ bị rối loạn tiêu hóa, gây tình trạng mất nước và điện giải làm suy kiệt sức khỏe rất nhanh.

Do đó, lời khuyên của các chuyên gia là mỗi người hãy có ý thức ăn uống đúng giờ, đảm bảo cân đối dinh dưỡng trong dịp Tết kéo dài. Theo GS.TS Lê Thị Hợp, dinh dưỡng hợp lý là khi đáp ứng nhu cầu về nặng lượng các chất bột, đạm, đường, béo, vitamin khoáng chất, và uống đủ nước.

Dinh dưỡng tùy theo cân nặng của từng người, tùy theo lứa tuổi, tình trạng sinh lý và sức khỏe. Chẳng hạn, phụ nữ có thai thì nhu cầu dinh dưỡng cao hơn người bình thường, hay trẻ em, người già, người mắc bệnh mạn tính khác nhau cần tuân thủ chế độ ăn khác nhau.

Đặc biệt, vào mỗi dịp lễ Tết, người dân cần tránh thức khuya, ăn uống qua loa tạm bợ rồi vùi mình vào những cuộc nhậu chỉ toàn rượu bia. Trong những ngày nghỉ lễ hoặc vào dịp Tết, người dân thường ăn thừa thịt mà thiếu rau xanh, hoa quả. Chuyên gia khuyên rằng người dân cần chú ý bổ sung rau xanh, trái cây và uống đủ nước.

Ngày Tết nhiều người có thói quen uống trà, vừa là nét đẹp văn hóa truyền thống lại có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như ổn định huyết áp, đái tháo đường... Tuy nhiên, hãy chọn những những loại trà được chứng nhận và có nguồn gốc sản xuất rõ ràng.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách giải rượu bia nhanh nhất ai cũng cần biết. Nguồn: Gia đình Việt