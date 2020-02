Chuyên gia dự báo: Nước biển dâng đe dọa nhấn chìm khoảng 80 sân bay trên thế giới năm 2100

Theo thông tin từ các nhà nghiên cứu cảnh báo hôm 5/2, một số sân bay đông đúc nhất thế giới, trong đó có sân bay ở New York (Mỹ) có thể ngập hoàn toàn trong biển nước vào cuối thế kỷ này, nếu biến đổi khí hậu làm nước biển dâng cao.

Theo phân tích của Viện Các nguồn lực thế giới (WRI) có trụ sở ở Washington, các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng với mỗi mét nước biển dâng, khoảng 80 sân bay trên thế giới sẽ bị nhấn chìm vào năm 2100.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo, nước biển dâng có thể nhấn chìm khoảng 80 sân bay trên thế giới

Trong đó, các sân bay dễ bị tổn thương, có lượng du khách đông đúc nhất thế giới là 3 sân bay quốc tế tại khu vực thành phố New York, sân bay quốc tế Nam Dương Diêm Thành ở tỉnh Jiangsu (Giang Tô, Trung Quốc) và sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam của Hà Lan.

Báo cáo năm 2019 của Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu đã cảnh báo rằng nước biển có thể dân cao khoảng 60-100cm, nếu khí thải gây hiệu ứng nhà kính tiếp tục tăng mạnh. Dù cho có đạt mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu: Hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở dưới 2 độ C so với thời tiền công nghiệp thì các nhà nghiên cứu ước tính gần 45 trong số các sân bay ở dưới mực nước biển hiện nay có thể ngập trong nước nếu nước biển dâng cao nửa mét.

Ông Noah Maghsadi, một trong các nhà nghiên cứu trên cho biết: "Dù chúng ta kiềm chế sự biến đổi khí hậu, vẫn cần phải có biện pháp thích nghi".

Nhận định các tác động xấu của biến đổi khí hậu ngày cầng rõ rệt, các nhà quản lý sân bay ở khu vực duyên hải đã bắt đầu triển khai các biện pháp như: Xây dựng các đường băng cao hơn, xây tường ngăn biển và hệ thống thoát nước tốt hơn để bảo vệ các tài sản không thể di chuyển.

Cụ thể như sân bay Changi ở Singapore, các nhà quản lý đã tôn nền các đường băng để cải thiện hệ thống thoát nước và xây một ga đến mới cao hơn 5,5m so với mực nước biến. Mới đây, sân bay Boston Logan và sân bay quốc tế San Francisco ở Mỹ đã lắp đặt các hệ thống barie chống lụt. Nhà chức trách đã phê chuẩn kế hoạch trị giá 587 triệu USD, nhằm tôn cao sân bay San Francisco, vào tháng trước.

Do thiếu nguồn lực tài chính, nhiều sân bay ở các quốc đảo nhỏ như tại Thái Bình Dương cũng đang đứng trước nguy cơ bị nước biển xâm nhập, nhấn chìm.

Theo bà Tina Huang, một trong số các tác giả nghiên cứu trên cho hay: "Giao thương của các nước này hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động hàng không và sân bay". Trong trường hợp sân bay bị tê liệt, không thể hoạt động, họ sẽ gặp khó khăn trong việc nhập hàng hóa và nhu yếu phẩm. Kèm theo đó, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đi kèm các thảm họa thiên tai ngày càng tồi tệ, sẽ là mối đe dọa lớn cho những sân bay có liên quan đến vấn đề trên.

Trước đó, thông tin Tạp chí Kinh tế môi trường dãn tin từ Tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ nói rằng, tại Nam Cực đang có một điểm băng tan bùng phát với tốc độ nhanh và không thể dừng lại ngay cả khi hiện tượng ấm lên toàn cầu được kiểm soát.

Lo ngại trước hiện tượng băng tan vì biến đổi khí hậu





Cụ thể, điểm băng tan bùng phát nằm trên sông Thwaites, một phần của dải băng Tây Nam Cực. Trong trường hợp không kiểm soát được hiện tượng này, khối băng tan ra sẽ khiến mực nước biển dâng cao tới 50cm. Cùng nhận định, Cơ quan Không gian Hoa Kỳ (NASA) cho rằng, nhiều sông băng khác tại Nam Cực cũng đang phải đối mặt với nguy cơ tương tự.

Theo ông Alex Robel, giáo sư tại Viện Công nghệ Georgia của Hoa Kỳ cho biết, nếu khối băng này tiếp tục tan đến một thời điểm nhất định, sẽ không một công nghệ nào có thể dừng nó lại ngay cả khi nền nhiệt toàn cầu ngừng tăng.

Số liệu khoa học cũng cho thấy, hiện tượng băng tan trên diện rộng sẽ xảy ra trong 200-600 năm tới, phụ thuộc vào địa chất dưới lớp băng. Nguyên nhân chính là do tốc độ ấm lên toàn cầu đang tăng lên nhanh chóng.

Khi dải băng Tây Nam Cực tan hoàn toàn, mực nước biển sẽ dâng khoảng 5 mét, có thể nhấn chìm toàn bộ các thành phố ven biển trên khắp thế giới. Theo dữ liệu vệ tinh cho thấy, lượng băng tan tại Nam Cực trong 4 năm qua bằng lượng băng tan trong 34 năm tại Bắc Cực.

Vào năm 2014, lượng băng trôi trên biển Nam Cực cũng tăng rõ rệt, lên mức kỷ lục trong hơn 40 năm qua. Không giống như băng tan trên đất liền, băng tan trên biển sẽ khiến đại dương hấp thụ mạnh nhiệt lượng từ mặt trời, đẩy nhanh hiện tượng ấm lên toàn cầu.

VTC14 - Bắc cực, Nam cực chạy đua với biến đổi khí hậu