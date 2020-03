Chuyên gia dự báo Việt nam có thể có hàng nghìn người nhiễm COVID-19

Sáng 23/3, khi báo cáo trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 , Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh nhấn mạnh Việt Nam đang làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, tuy nhiên tình hình phía trước còn rất nhiều khó khăn.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, ngay từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona xuất hiện ở Trung Quốc hồi cuối tháng 12/2019, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nguy cơ lây nhiễm rất cao do có đường biên giới và giao lưu, giao thương nhộn nhịp với Trung Quốc. Nhiều dự báo cho rằng Việt Nam sẽ có hàng nghìn ca nhiễm bệnh và tỷ lệ tử vong tương đương như Trung Quốc. Tuy nhiên, đển thời điểm này có thể khẳng định chúng ta đã khống chế dịch bệnh thành công trong giai đoạn đầu khi 16/16 ca bệnh đều được điều trị khỏi. Kinh nghiệm của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO ghi nhận và khuyến cáo cho các nước.

Ngày 6/3/2020, Việt Nam phát hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên từ châu Âu, chính thức bước sang một giai đoạn hai. Đến thời điểm đầu giờ sáng nay, số người nhiễm đã là 113. Dự báo tới đây mỗi ngày có thể xuất hiện vài chục ca nhiễm mới, theo Tiền Phong.

Các chuyên gia cũng đưa ra dự báo, dù Việt Nam đã có kinh nghiệm ở giai đoạn trước, nhưng vẫn sẽ có hàng nghìn người mắc COVID-19 do độ mở nền kinh tế lớn, quan hệ hợp tác sâu rộng với các ổ dịch mới của thế giới như Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ...

Nhiều dự báo cho rằng Việt Nam có thể có hàng nghìn ca nhiễm COVID-19. Ảnh: VOV

Đáng lưu ý, từ khi dịch bệnh bùng phát mạnh bên ngoài Trung Quốc, đã có hàng chục nghìn người nhập cảnh từ các quốc gia, khu vực có dịch về Việt Nam. Những người này đã đi qua nhiều nơi, tiếp xúc với hàng trăm nghìn người nên mỗi khi phát hiện 1 ca nhiễm bệnh, việc truy tìm những người có nguy cơ lây nhiễm hết sức khó khăn, vất vả và không ít rủi ro.

"Mặc dù đã chủ động tuyên truyền để người Việt Nam hạn chế tối đa về nước, nhưng nếu trong nước kiểm soát tốt dịch bệnh thì sẽ có rất nhiều người Việt Nam muốn về. Trong số đó, không ít người có thể đã nhiễm bệnh. Nếu không được kiểm soát tốt sẽ gây quá tải các cơ sở cách ly và năng lực điều trị", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu nhận định tại cuộc họp.

Về các giải pháp ngăn chặn, Phó Thủ tướng cho biết, chúng ta đã thực hiện các biện pháp kiểm soát người nhập cảnh. Chúng ta đang thực hiện 4 vòng cách ly và các hình thức cách ly tập trung, cách ly tại cơ cở y tế, tại nơi làm việc, cơ sở lưu trú và tại gia đình

Tuy nhiên, việc phát hiện sớm các ca bệnh sẽ khó khăn hơn nhiều lần, nhất là trong trường hợp không thể truy ra nguồn lây trực tiếp do dịch bệnh đã thâm nhập vào bên trong.

Hiện Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, dự báo các tình huống và xây dựng 5 kịch bản phòng chống dịch theo các cấp độ, với tinh thân là phải lường đến tình huống xấu hơn để tình huống đó không xấu đi và phải tính đến tình huông xấu nhất để tình huống đó không xảy ra.

Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh nhấn mạnh, phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, công tác chống dịch phải tiếp tục được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có các giải pháp phù hợp với thực tiễn khi dịch bệnh đe dọa lây lan trong cộng đồng.

Kiều Đỗ (t/h)