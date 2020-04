Chuyên gia hội chẩn từ xa cho nam thanh niên lao phổi phải 2 lần cách ly do nghi nhiễm COVID-19

Từ Nhật Bản về nên anh đã thực hiện cách ly tại bệnh viện 2 lần do nghi nhiễm COVID-19. Dù phát hiện có tổn thương ở phổi nhưng xét nghiệm lại cho kết quả âm tính nên các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn từ xa.

Sáng 18/4, tại đầu cầu Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai trương Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống COVID-19.

Chương trình do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế phối hợp tổ chức với nhiều điểm cầu tại Bộ Y tế, một số bệnh viện ở các địa phương.



Là đơn vị đầu tiên thí điểm khám bệnh từ xa cho các đơn vị vệ tinh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thực hiện sử dụng Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa để kết nối với một số bệnh viện tuyến dưới hội chẩn các ca bệnh ngay tại sự kiện.

Trong 4 bệnh nhân được hội chẩn tại sự kiện, trường hợp nam bệnh nhân 31 tuổi ở Hà Tĩnh khá đặc biệt.



Từ đầu cầu Bệnh viện thành phố Hà Tĩnh, BS Trần Nguyên Phú, Giám đốc bệnh viện cho biết, nam bệnh nhân từ Nhật Bản về ngày 1/3 vừa qua, có tiền sử khoẻ mạnh. Ngày 10/3, bệnh nhân có sốt, ho, có đờm, chưa dùng thuốc. Khi đến bệnh viện đa khoa tỉnh thăm khám, bệnh nhân được cách ly 2 tuần do đi về từ vùng dịch nhưng xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Sau điều trị, bệnh nhân đỡ, được ra viện.

Hình ảnh chụp X-quang phổi được đẩy lên hệ thống hội chẩn trực tuyến để các chuyên gia cùng phân tích



Tuy nhiên, đến này 10/4 vừa qua, bệnh nhân sốt trở lại, tiếp tục vào viện kiểm tra. Khi chụp X-quang và CT phổi, bác sĩ phát hiện phổi bệnh nhân bị tổn thương rất đặc trưng nên nghi ngờ mắc COVID-19. Dù được tiếp tục cách ly nhưng kết quả xét nghiệm 2 lần vẫn là âm tính. Do đó, bệnh viện địa phương nghi ngờ bệnh nhân bị lao phổi,

viêm phổi , không loại trừ ung thư.

Từ đầu cầu BV Đại học Y Hà Nội, các chuyên gia yêu cầu phía BV đa khoa TP. Hà Tĩnh chuyển toàn bộ hình ảnh chụp chiếu cũng như các kết quả lâm sàng lên hệ thống để các chuyên gia cùng hội chẩn.



Qua phân hình ảnh chụp CT phổi, TS Lê Tuấn Linh, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - phân tích, bệnh nhân bị tổn thương chính ở nhu môi phổi nhưng nhánh phế quản phổi vẫn thông đến phế quản gốc, không có hiện tượng tắc nghẽn đường hô hấp.

Khi phóng to hình ảnh, bác sĩ phát hiện trên phổi xuất hiện các nốt tròn, tổn thương tổ chức kẽ, khẳng định viêm phổi nghi do lao phổi.

Từ đây, TS Linh hướng dẫn: “Để chẩn đoán lao, nếu bệnh nhân ho có đờm có thể cấy đờm luôn, nếu ho khan thì lấy dịch trong phế quản, sau đó làm kháng sinh đồ để có phác đồ điều trị chuẩn xác”. Đồng thời, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh - BV Đại học Y Hà Nội gõ trực tiếp kết luận chẩn đoán lên hệ thống chuyển lại cho đầu cầu Hà Tĩnh.

Ngoài trường hợp này, các chuyên gia tại điểm cầu BV Đại học Y Hà Nội còn chẩn đoán cho 3 ca bệnh khác gồm một điểm cầu tại BV đa khoa Mường Khương, tỉnh Lào Cai và hai ca bệnh ngay tại nhà bệnh nhân ở Hà Nội và Thanh Hóa.



Hệ thống khám chữa bệnh từ xa cho phép người dân có thể kết nối trực tiếp với bác sĩ qua ứng dụng hoặc website bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin. Người dân cũng có thể đặt lịch khám, xem lại lịch sử điều trị, đọc các chỉ định của bác sĩ, tương tác với những người cùng bệnh.

Thủ tướng gửi lời động viên đến các bác sĩ

Với cơ sở y tế , có thể tương tác trực tiếp với bệnh nhân, quản lý sức khoẻ hàng ngày cho từng bệnh nhân, nhắc nhở lịch điều trị, tư vấn dinh dưỡng, hội chẩn trực tuyến với tuyến trên, cho phép truyền tải trực tiếp hình ảnh siêu âm tin, điện tâm đồ, nhịp tim, huyết áp, soi tai mũi họng, các kết quả xét nghiệm…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại điểm cầu Bộ TT&TT đã trò chuyện trực tuyến với người bệnh tại Hà Nội. BV Đại học Y Hà Nội là đơn vị đầu tiên thí điểm khám bệnh từ xa cho các đơn vị vệ tinh. Thủ tướng đã giao Bộ Y tế đánh giá, rút kinh nghiệm, từ đó triển khai hoạt động này trên toàn quốc, huy động nhiều bác sĩ chuyên môn cao.

Ra mắt nền tảng khám, chữa bệnh từ xa. Video: Truyền Hình Thông Tấn

Hà Ly (t/h)