Chuyên gia lý giải nguyên do Bỉ dẫn đầu thế giới về tỉ lệ tử vong vì COVID-19

Theo phân tích của Trung tâm nghiên cứu virus Corona John Hopkins, Bỉ hiện là quốc gia có tỉ lệ tử vong/ca lây nhiễm cao nhất thế giới do dịch COVID-19 , lên tới 13,4%. Con số này cao hơn cả Italy với với 13% và Anh với 12,8% tính đến ngày 14/4, ngay cả khi Anh được cảnh báo là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 tại châu Âu. Ở Mỹ, tỉ lệ tử vong là 4,3%, ở Trung Quốc là 4% và Đức là 2,5%, do đó, người ta phải đặt câu hỏi về tỉ lệ tử vong cao tại một quốc gia phát triển và dân số thấp như Bỉ.

Yếu tố nào khiến Bỉ có tỉ lệ tử vong cao nhất thế giới?

Tờ Newsweek dẫn lời ông Andrew Preston, nhà nghiên cứu về sinh bệnh học tại Đại học Bath (Bỉ) nhận định : “Bỉ chỉ nhỉnh hơn các nước khác về tỷ lệ tử vong được báo cáo”.



Nhận xét về cách thức tính toán tỉ lệ tử vong nói chung, ông Preston cho biết, có nhiều yếu tố khác nhau liên quan chẳng hạn như nhân khẩu học của một quốc gia, sự gắn kết giữa các thành phần dân số, thời gian bùng phát dịch bệnh và thời gian phong tỏa.

Theo ông, những số liệu thống kê như tỉ lệ tử vong của các ca bệnh chỉ được tính dựa trên việc sử dụng dữ liệu có sẵn. Có nghĩa là, các quốc gia xét nghiệm nhiều người hơn sẽ đươcj được nhiều trường hợp mắc bệnh ở thể nhẹ hơn. Vì thế nên tỉ lệ tử vong sẽ thấp hơn.



Điều nữa đó là, tỉ lệ người già và những người mắc bệnh lý nền, bao gồm tiểu đường và tim mạch, chiếm phần đa nguy cơ tử vong.

Ông Preston còn nhận xét thêm rằng: "Các hộ gia đình đa thế hệ sẽ gia tăng nguy cơ mắc bệnh với những nhóm người dễ tổn thương".



Yếu tố nữa là khả năng và nguồn lực của các bệnh viện trong điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng đóng một phần quan trọng trong sự khác biệt về tỉ lệ tử vong giữa các quốc gia.



Một lý giải trên website của trường Đại học Johns Hopkins, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019 cho đến ngày 18/4, đã có trên 2,2 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, trên 153.000 người tử vong và khoảng 570.000 người đã khỏi bệnh.

Bỉ chứng kiến số ca tử vong rất cao, nhưng chủ yếu là các bệnh nhân già, sống trong các trại dưỡng lão. Ảnh: Reuters

Tính đến sáng 18/4 theo giờ Việt Nam, Bỉ đã có hơn 36.000 người đã được xác định mắc COVID-19, 5.163 ca tử vong, trong khi quốc gia này có 11,46 triệu dân. Còn tại Đức, trong trên 140.000 người mắc bệnh, có 4.326 người tử vong, tổng dân số 83 triệu người.

Tiến sĩ Peter Drobac, bác sĩ kiêm chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm và Sức Khỏe cộng đồng tại Trường kinh doanh Saïd thuộc Đại học Oxford (Anh) nói với Newsweek: "Chúng ta cần thận trọng khi so sánh tỷ lệ tử vong trên ca lây nhiễm quan sát được giữa các quốc gia. Những nước thực hiện nhiều xét nghiệm hơn, như Đức và Hàn Quốc, sẽ có tỷ lệ tử vong được báo cáo thấp hơn vì họ xác định được mẫu số cao hơn".

Trong khi ngày 16/4, Đức đã xét nghiệm cho 1,7 triệu người, tại Hàn Quốc xét nghiệm cho trên 500.000 người vào ngày 14/4 thì tại Bỉ, con số người được xét nghiệm mới chỉ 114.000 người đến ngày 12/4. “Tỉ lệ xét nghiệm của Bỉ tương đối thấp, do đó có thể khiến tỉ lệ tử vong cao. Rõ ràng dịch COVID-19 đang tấn công Bỉ đặc biệt dữ dội. Nhìn vào tỉ lệ tử vong trên dân số, với 337 ca tử vong/1 triệu dân, Bỉ là quốc gia có tỉ lệ cao nhất thế giới, so với Tây Ban Nha là 374 và Italy là 338”, ông Drobac dẫn số liệu từ báo cáo “Our World in Data” của Đại học Oxford.



Cách thức các quốc gia báo cáo về các ca tử vong do COVID-19 cũng gây khó khăn trong việc so sánh tỉ lệ tử vong.



“Không giống như Anh và một số bang ở Mỹ, Bỉ thống kê bao gồm cả ca tử vong ở cả các trại dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc sức khoẻ dài hạn khác. Với ước tính đến 50% ca tử vong do COVID-19 ở châu Âu xảy ra tại các nhà dưỡng lão, thì điều này là quan trọng”.



Chuyên gia Preston kết luận: “Thực sự rất khó để xác định bất kỳ yếu tố cụ thể nào có thể dẫn đến tỷ lệ tử vong quan sát được ở Bỉ. Khó có những nghiên cứu xác định được những yếu tố chính cho đến khi những số liệu cuối cùng đã rõ”.

Theo tờ Brussels Times, một chuyên gia khác là nhà virus học Bỉ Marc Van Ranst bày tỏ bất bình khi nhà chức trách thống kê cả số tử vong xảy ra tại các nhà dưỡng lão vào thống kê dịch COVID-19. “Hầu như mọi người chết tại trung tâm dưỡng lão, với hàng trăm người mỗi ngày, đều được đưa vào thống kê”, ông Van Ranst nói và bổ sung thêm rằng nhiều người chết vì đau tim cũng được tính. Ông cho rằng: “Nếu chúng ta chỉ nhìn vào những ca được xác nhận, hầu hết gồm những người tử vong tại bệnh viện, ta chỉ có 2.264 ca tử vong đến lúc này”.

Nhà virus học người Bỉ Steven Van Gucht đưa ra dẫn chứng thực tế rằng, Bỉ là một quốc gia tập trung dân số đông. Mật độ dân số của Bỉ cao hơn Pháp khoảng 20 lần, đồng thời cho biết cần phải chờ đến khi dịch bệnh kết thúc để có một cái nhìn toàn cảnh về dịch bệnh.





