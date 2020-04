Chuyên gia lý giải về bệnh nhân 188 tái dương tính sau 2 ngày xuất viện

Tái dương tính có kèm triệu chứng

Bộ Y tế cho biết, sau khi xuất viện ngày 16/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã bàn giao bệnh nhân 188 lại cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội và chính quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng quy định.



Ngày 17/4, bệnh nhân ho khan và hơi tức ngực, nên được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận một trường hợp tái dương tính sau khi xuất viện có xuất hiện các triệu chứng tương tự như khi mắc bệnh.

Bệnh nhân 188 là một trong 3 người điều trị tại BV đa khoa tỉnh Hà Nam được xuất viện hôm 16/4



Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để tiếp tục theo dõi. Hiện nay, tình trạng bệnh nhân ổn định, có triệu chứng ho khan nhẹ.

Bệnh nhân 188 là nữ, 44 tuổi, địa chỉ Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, nhân viên của Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai . Bệnh nhân ở cùng, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 169.



Trước đó, người này có biểu hiện phát bệnh ho, đau rát họng hôm 22/3. Trước đó, ngày 14/3, bệnh nhân có về quê ăn giỗ, sau đó quay lại làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Giải Phóng và ngủ nghỉ tại đó, không đi đâu khỏi Bệnh viện Bạch Mai.



PGS.TS Lê Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam, cho biết trong quá trình 18 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, bệnh nhân không có gì đặc biệt. Toàn bộ xét nghiệm của bệnh nhân này đều do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định.

Dương tính không có nghĩa virus còn sống



Lý giải về trường hợp bệnh nhân này, TS.BS Phạm Quang Thái - Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho hay virus SARS-CoV-2 tồn tại ở thụ thể chính là phổi, trong khi việc lấy mẫu xét nghiệm chỉ ở hầu họng, có thể không đủ tải lượng virus.

Khi người bệnh có triệu chứng, virus đã tấn công xuống đến phổi. Khi điều trị 6-7 ngày đến hết triệu chứng, việc lấy mẫu hầu họng gần như khó có thể bắt được virus.

Khi bệnh nhân đã có 2 lần âm tính (hết triệu chứng và thêm 6 ngày chờ lấy mẫu), đa phần lần xét nghiệm tiếp theo là âm tính nhưng không loại trừ trường hợp có tổn thương ở phổi, tế bào nhiễm virus vẫn bị vỡ và giải phóng các vật liệu di truyền của virus. Lúc này, virus không gây bệnh nhưng bị bài xuất khỏi phổi, xét nghiệm ở những hệ thống nhạy như kỹ thuật PCR vẫn cho kết quả dương tính.



TS Thái lưu ý, dương tính khi phát hiện vật liệu di truyền của virus không có nghĩa là nhiễm bệnh. Lý giải vì sao bệnh nhân 188 sau khi xuất viện có biểu hiện ho và hơi tức ngực, ông Thái cho rằng có thể do đường hô hấp tiết ra chất nhầy để đào thải những tế bào tổn thương còn sót lại, đồng thời mang theo những vật liệu di truyền của virus. Khi đó, lấy mẫu có thể có kết quả xét nghiệm dương tính.

Ông Thái khẳng định, rất khó có khả năng xảy ra sai sót do xét nghiệm bởi kỹ thật RT-PCR có độ nhạy gần như tuyệt đối, chỉ cần thấy sót lại một vài vật liệu di truyền của virus là sẽ có kết quả dương tính. Điều này có nghĩa, xét nghiệm tìm thấy vật liệu di truyền của SARS-CoV-2, không có nghĩa là tìm thấy virus còn sống và đang gây bệnh.

Cũng theo Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, đến nay, chưa thấy bằng chứng về khả năng lây nhiễm của bệnh nhân sau khi đã hồi phục. Thế giới chưa ghi nhận những ca lây nhiễm thứ phát từ bệnh nhân đã điều trị khỏi.



Tuy nhiên, những bệnh nhân sau hồi phục vẫn được cách ly theo dõi tại cơ sở y tế để phục vụ công tác giám sát, nghiên cứu nhằm hiểu biết rõ hơn về cơ chế gây bệnh của loại virus còn rất mới mẻ này.

Vì sao bệnh nhân Covid-19 có thể dương tính lại sau 2 lần âm tính. Video: VTC 14

