Chuyên gia lý giải vì sao số lượng nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm Covid-19 nhiều hơn dịch SARS?

Nhân viên y tế nhiễm virus nhiều hơn dịch SARS và MERS cộng lại

Hôm 14/2, chính phủ Trung Quốc xác nhận 1.716 nhân viên y tế bao gồm: bác sĩ, y tá đã nhiễm virus corona chủng mới. Con số cao hơn nhiều lần so với đại dịch SARS năm 2002-2003. Theo nhà chức trách Trung Quốc, số nhân viên y tế nhiễm Covid-19 nhiều gần gấp đôi dịch SARS. Năm 2002-2003, Trung Quốc có 963 nhân viên y tế nhiễm virus SARS-nCoV, trong tổng số 5.309 ca nhiễm bệnh. Còn tại Hong Kong xác nhận 386 nhân viên y tế nhiễm virus trong khi vùng lãnh thổ này có tổng số 1.755 bệnh nhân SARS.



Tương tự, dịch Tương tự, dịch viêm đường hô hấp Trung Đông (MERS) chỉ khiến cho 415 nhân viên y tế nhiễm virus, trong tổng số 2.223 ca nhiễm bệnh tính từ tháng 9/2012 tới tháng 6/2018.

Các bác sĩ, y tá tại Vũ Hán thiếu hụt thiết bị bảo hộ y tế trong thời gian đầu virus bùng phát. Ảnh: SCMP.



Phó giám đốc Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc Zeng Yixin, cho biết, số nhân viên y tế nhiễm bệnh chiếm khoảng 3,8% người nhiễm virus corona tại đất nước này. Hầu hết trong số này đều đang làm việc ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 gây ra. Trong đó, nhiều nhất tập trung tại thành phố Vũ Hán, tâm điểm dịch bệnh với 1.102 nhân viên y tế mắc bệnh trong tổng số 1.502 trường hợp của toàn tỉnh Hồ Bắc.



Con số hơn 1.700 người đang trực tiếp điều trị cho những người bệnh cũng đã nhiễm virus làm dấy lên nguy cơ lây nhiễm chéo tại bệnh viện.



Theo các chuyên gia, nhiều trường hợp nhiễm virus trong những tuần đầu tiên khi dịch bệnh bùng phát. Đáng nói đó là thời điểm Trung Quốc thiếu hụt nguồn thiết bị y tế bảo hộ và nhà chức trách không nhận thức đầy đủ khả năng virus lây từ người sang người.

Bệnh nhân quá tải hay thiếu trang bị bảo hộ?



Người dân Trung Quốc không khỏi lo ngại về việc ngay cả các bác sĩ cũng bị nhiễm bệnh. Đáng nói đó đều là các bác sĩ làm việc ở tuyến đầu dập dịch, một khi bác sĩ ngã bệnh, bệnh nhân biết trông chờ vào đâu.



Bà Cai Haodong - chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Ditan ở Bắc Kinh phân tích, số ca nhiễm virus corona trong dịch Covid-19 cao hơn so với dịch SARS có thể do người nhiễm virus hầu như không có triệu chứng rõ ràng trong ngày đầu lây nhiễm. Do đó, nhiều bác sĩ thiếu cảnh giác khi tiếp xúc với bệnh nhân không có triệu chứng.

Nhân viên y tế tại một khu cách ly ở Vũ Hán hôm 13/2. Ảnh: AP.



Cũng theo bà Cai, hàng loạt bác sĩ được huy động ra tuyến đầu chăm sóc bệnh nhân mà không có thiết bị y tế bảo hộ, quan trọng nhất là quần áo và khẩu trang.



Giáo sư Joseph Lau Tak Fai, chuyên gia y tế từ đại học Hong Kong, cùng chung quan điểm về việc bệnh nhân không có triệu chứng khiến các bác sĩ không biết bản thân đã nhiễm bệnh từ bao giờ.

Mặt khác, chuyên gia Hong Kong cho rằng, tình trạng quá tải bệnh nhân tại các Giáo sư Joseph Lau Tak Fai, chuyên gia y tế từ đại học Hong Kong, cùng chung quan điểm về việc bệnh nhân không có triệu chứng khiến các bác sĩ không biết bản thân đã nhiễm bệnh từ bao giờ.Mặt khác, chuyên gia Hong Kong cho rằng, tình trạng quá tải bệnh nhân tại các cơ sở y tế của Trung Quốc làm tăng nguy cơ nhiễm virus ở các y bác sĩ.



Đây là lần đầu tiên, chính quyền Trung Quốc chính thức xác nhận số lượng nhân viên y tế bị nhiễm bệnh sau hơn 1 tháng dịch bệnh bùng phát. Trước đó, South China Morning Post dẫn một số nguồn tin ước tính có tới 500 nhân viên y tế tại Trung Quốc được cho là đã nhiễm bệnh.

Quá nhiều nhân viên y tế nhiễm virus là mối đe dọa tăng nguy cơ lây nhiễm chéo tại các bệnh viện, nơi vốn được coi là ổ dịch.



Bà Cai Haodong phát biểu, khi bác sĩ nhiễm bệnh, họ có thể lây cho các bênh nhân và tạo ra sự lây nhiễm chéo. Đó là lý do Mỹ yêu cầu các bac sĩ phải tiêm Bà Cai Haodong phát biểu, khi bác sĩ nhiễm bệnh, họ có thể lây cho các bênh nhân và tạo ra sự lây nhiễm chéo. Đó là lý do Mỹ yêu cầu các bac sĩ phải tiêm vắc xin cúm để bảo đảm họ không truyền virus sang các bệnh nhân.



Tổ chức y tế thế giới cũng bày tỏ quan ngại: "Vấn đề quan trọng sống còn trong các cơ sở y tế đó là nhân viên y tế phải có khả năng tự bảo vệ mình khỏi bệnh truyền nhiễm".



Dù vậy, các chuyên gia hiện nay vẫn lạc quan cho rằng chưa có đủ cơ sở để đánh giá về quy mô lây nhiễm chéo do các y tá, bác sĩ nhiễm virus.



Ngoài hơn 1.700 trường hợp mắc bệnh, Trung Quốc đã có 6 y bác sĩ tử vong liên quan tới Covid-19. Họ có thể tử vong vì mắc bệnh hoặc kiệt sức sau thời gian chăm sóc bệnh nhân.

Your browser does not support HTML5 video. Vị bác sĩ Vũ Hán cố cảnh báo với chính quyền TQ về virus Corona qua đời vì nhiễm bệnh- VNEWS

Hà Ly (t/h)