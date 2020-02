Chuyên gia lý giải vì sao trẻ em ít có nguy cơ mắc virus corona hơn người lớn

Số ca mắc mới và tử vong do virus corona tăng chóng mặt từng ngày nhưng rất ít số liệu ghi nhận Trẻ em mắc bệnh. Ngay tại Trung Quốc, cơ quan y tế thành phố Bắc Kinh cho biết thành phố này chỉ ghi nhận một ca nhiễm virus corona (n-CoV) nhỏ tuổi nhất là em bé 9 tháng tuổi.

Đến nay, các chuyên gia nhận định độ tuổi trung bình của các bệnh nhân bị chủng mới của virus corona tấn công là 59 - 65 tuổi. Trường hợp trẻ nhất tử vong vì căn bệnh này là một nam thanh niên 36 tuổi.

Cha mẹ vẫn cần chú ý phòng bệnh cho trẻ



Tạp chí Y học New England ngày 30/1 đã công bố kết quả phân tích đặc điểm của những người bị nhiễm bệnh thì hầu như không có người dưới 15 tuổi. Đến nay, tại Trung Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung chưa có số liệu chính thức nào về các nhiễm virus corona là trẻ em.



Lý giải về việc tại sao trẻ em có nguy cơ nhiễm virus corona thấp hơn người lớn, bác sĩ Mark Denison - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa, công tác tại Đại học Y khoa Vanderbilt (Mỹ) phân tích: Trẻ em có sức đề kháng tốt hơn người lớn trong các bệnh dịch như thế này. "Ví dụ thực tế như đại dịch SARS xảy ra năm 2003, số lượng trẻ em bị mắc bệnh cũng thấp hơn người lớn, đồng thời những đứa trẻ dưới 13 tuổi có các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn so với người lớn tuổi", bác sĩ Denison nói.



Ông Denison nói thêm, về mặt tiến hóa, trẻ em thường tiếp xúc với virus ngay từ thời nhũ nhi nên cơ thể sản sinh kháng thể và miễn dịch tốt hơn người lớn.

Tương tự, tiến sĩ Sharon Nachman - một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi khoa, làm việc tại Bệnh viện Trẻ em Stony Brook, ở Stony Brook, New York (Hoa Kỳ) cho môi trường sống đã rèn luyện cho trẻ vượt qua dịch bệnh.

Rửa tay thường xuyên để phòng bệnh cho trẻ

Cụ thể, trẻ từ khi sinh ra rồi đi nhà trẻ, đi học... đó được coi là những "ổ" dịch bệnh mà trẻ phải sống chung từ nhỏ. Có lẽ việc tồn tại trong "môi trường bệnh tật" từ sớm giúp cơ thể trẻ biết cách thích nghi và đánh bại các mầm bệnh. Trẻ được tiêm chủng đầy đủ, có sức đề kháng tốt, đã quen chống chọi với bệnh tật sẽ ít bị bệnh hơn. Nếu có bị nhiễm thì khả năng gây ra biến chứng cũng không cao.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo đây chỉ là những nhận định mang tính chất tương đối tại thời điểm ngắn hạn. Virus có thể tấn công bất cứ ai một khi hệ miễn dịch suy yếu. Do đó, cha mẹ tuyệt đối không được chủ quan, vẫn cần bảo vệ trẻ bằng cách tuân thủ các hướng dẫn phòng bệnh của Bộ Y tế.



Các mẹ hãy cho con rửa tay nhiều lần trong ngày, giữ ấm cơ thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng.

Tại Việt Nam, lo ngại nguy cơ virus corona lây lan mạnh, 42/63 tỉnh thành cho học sinh các cấp kéo dài thời gian nghỉ Tết thêm 1 tuần. Người dân được khuyến cáo giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang thường xuyên, ít lui tới các khu vực công cộng.

Your browser does not support HTML5 video.

WHO hướng dẫn rửa tay đúng cách ngăn ngừa virus corona