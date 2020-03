Chuyên gia nhận định về khả năng phát tán virus của bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19, các chuyên gia đã cùng nhau phân tích và nhận định về khả năng phát tán virus của ca bệnh thứ 17 mắc COVID-19 đồng thời là ca bệnh đầu tiên tại Hà Nội. Bệnh nhân giới tính nữ, tên Nguyễn Hồng Nhung, 26 tuổi, ở Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dựa trên cơ sở làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội ngay sau khi ghi nhận ca bệnh cũng như kiểm tra khu vực cách ly, có thể nhận định đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Người dân không nên hoang mang, lo lắng.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế nhận định, trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 tại Hà Nội trường hợp bệnh xâm nhập, đi từ nước ngoài về.

Ca bệnh nằm trong kịch bản dự kiến phòng chống dịch. Các chuyên gia nhận định, bệnh nhân đi máy bay về nước nhưng khả năng lây truyền bệnh trên máy bay hạn chế hơn so với lây nhiễm trong phòng kín hay tiếp xúc gần ở ngoài trời.



Cũng theo ông Phu, đây là ca lây nhiễm hẹp lại là bệnh nhân đầu tiên xuất hiện trong đô thị. Các chuyên gia đã phân tích chi tiết nhật ký trình di chuyển, tiếp xúc của người bệnh để xác định khu vực cần khoanh vùng tổ chức cách ly y tế. Ông Phu nhận định, nếu “khoanh vùng hẹp quá không an toàn, còn rộng quá lại không an dân”.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã cách ly y tế các trường hợp nghi ngờ đồng thời khoanh vùng kiểm soát, giám sát chặt chẽ khu vực sinh sống của bệnh nhân. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì chỉ khi kiểm soát được nguồn lây và những người tiếp xúc, mới có thể ngăn chặn dịch bệnh phát tán ra cộng đồng.



Tại cuộc họp PGS.TS Lê Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân tích sâu hơn về khả năng lây truyền virus từ ca bệnh thứ 17 ở Hà Nội. Theo đó, virus SARS-CoV-2 (virus gây bệnh Covid-19) chỉ lây nhiễm khi bảo đảm 2 yếu tố.

Một là nồng độ virus ở trong người bệnh lớn đủ để phát tán ra ngoài môi trường và lây nhiễm cho người khác. Hai là những người sức khoẻ yếu, có sẵn các bệnh nền có nguy cơ dễ lây nhiễm hơn. Bà Mai cho rằng, người khoẻ mạnh có khả năng chống đỡ nên có tiếp xúc cũng chưa chắc đã mắc bệnh.

