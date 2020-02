Chuyên gia nói gì về ảnh hưởng của virus corona tới kinh tế Việt Nam

Việt Nam nằm trong danh sách các nước bị ảnh hưởng kinh tế vì dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona (COVID-19). Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể biến thách thức này thành cơ hội.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dịch virus corona đã bắt đầu gây ra những tác động trực tiếp và gián tiếp tới kinh tế Việt Nam.

Việt Nam trong top 4 nước ảnh hưởng nặng nhất từ COVID-19

Trong các báo cáo của Bộ kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ, tăng trưởng GDP Việt Nam trong quý I/2020 và cả năm 2020 có kịch bản khá xấu.



Cụ thể, nếu dịch được khống chế trong quý I, tăng trưởng GDP quý này có thể chỉ đạt 3,8% thay vì mục tiêu 6,52% mà Chính phủ đề ra.

Dự báo về GDP cả năm 2020, cách đây một tuần, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đánh giá, nếu hết quý II mới dập được dịch COVID-19, xấu nhất GDP chỉ tăng 6,09%, thấp 0,7 điểm % so với mục tiêu Quốc hội giao và 1% so với năm 2019.





Tuy nhiên, đến 12/2, các kịch bản tăng trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam còn xấu hơn nữa. Theo VnExpress , Bộ Kế hoạch & Đầu tư dự báo Việt Nam sẽ nằm trong top 4 nước chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona sau Singapore, Thái Lan và Hong Kong. Trong trường hợp xấu nhất, GDP Việt Nam 2020 chỉ tăng 5,96% - mức thấp nhất trong 7 năm gần đây.

Trong "vòng xoáy" virus corona, các lĩnh vực du lịch, hàng không, xuất khẩu nông sản và hoạt động doanh nghiệp có yếu tố đầu vào phụ thuộc Trung Quốc cũng là những "nạn nhân" đầu tiên chịu ảnh hưởng nặng nề.



Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "Khách Trung Quốc chi tiêu bình quân khoảng 743,6 USD mỗi khách, khách đến từ các quốc gia khác chi tiêu khoảng 1.141 USD, nếu dịch kéo dài hết quý II, thiệt hại khoảng 5 tỷ USD".

Ngành hàng không cũng bị thiệt hại không nhỏ do ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc. Hiện nay, 11 hãng hàng không Trung Quốc khai thác 240 chuyến mỗi tuần đến Việt Nam. 3 hãng hàng không của Việt Nam là Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vietjet đã khai thác tần suất 401 chuyến mỗi tuần tỡi Trung Quốc.

"Còn nhiều cơ hội để bật dậy"

Rõ ràng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona đã gây ra tác động tiêu cực đến kinh tế, nhưng theo các chuyên gia, đi kèm với những khó khăn còn có nhiều cơ hội và Việt Nam cần hành động ngay để tận dụng.

Bày tỏ quan điểm trên báo Tri Thức Trực Tuyến, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân - thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cho rằng dịch bệnh do virus corona đem đến cơ hội để hàng Việt Nam có thể xuất khẩu mạnh hơn ra thế giới. Trong khi Trung Quốc phải đóng cửa nhiều nhà máy thì Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên giành lấy các đơn đặt hàng này do có cơ cấu hàng hóa tương đồng với Trung Quốc.





Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân

Đồng tình, TS Kinh tế Đinh Thế Hiển cũng cho rằng Việt Nam có rất nhiều cơ hội sau khi dịch bệnh được khống chế. Ông Hiển dự đoán, tới cuối tháng tháng 3, trên 70% lãnh thổ Việt Nam sẽ có nắng xuân, nhiệt độ tăng dần khiến virus khó lan tỏa, dịch bệnh cũng có thể được khống chế ở tầm y học. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho thời điểm này để "bật dậy".

"Như vậy chỉ còn 1,5 tháng nữa để chuẩn bị. Giờ là lúc cần tính toán thiệt hại, sắp xếp tài chính, hỗ trợ, chuẩn bị nguyên vật liệu để có thể tăng tốc sản xuất từ cuối tháng 3".

Doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng, coi đây là thời kỳ chuẩn bị để đón đầu các đơn hàng sau dịch. Việt Nam đang có lợi thế về giá rẻ, tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do nên dễ dàng tận dụng được các cơ hội mở ra.

Sau khi dập dịch, nhu cầu về nông sản tại Trung Quốc sẽ lại tăng lên nhanh chóng, các ngành dịch vụ, bán lẻ và du lịch cũng tăng dần. Lúc này, các ngành, đặc biệt là nông nghiệp cần nắm bắt đúng chu kỳ sau dịch để sản xuất đón đầu, kịp cung ứng ra thị trường.

"Chúng ta phải lạc quan lên, đừng quá lo lắng vì dịch bệnh này. Đây chính là cơ hội của Việt Nam cho chặng đường dài, bởi nước ta đang có rất nhiều thuận lợi phía trước, kinh tế còn rất nhiều cơ hội để bật dậy", TS Kinh tế Đinh Thế Hiển nhận định.

Your browser does not support HTML5 video.

Virus corona ảnh hưởng tới kinh tế Mỹ như thế nào



Xem thêm: Nguyên do khiến giá thực phẩm sau Tết tăng cao dù người dân đã đi làm trở lại

Kiều Đỗ (t/h)