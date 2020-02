Chuyên gia nói gì về khả năng sử dụng thuốc chống virus corona Favilavir của Trung Quốc tại Việt Nam

Báo chí Trung Quốc xác nhận ngày 16/2, Cơ quan quản lý sản phẩm y tế quốc gia Trung Quốc đã cấp phép sản xuất thuốc Favilavir chống virus corona chủng mới gây dịch COVID-19 để bán ra thị trường.

Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho hay, thuốc Favilavir (trước đây gọi là Fapilavir) được chứng minh là hiệu quả trong việc điều trị bệnh COVID-19 trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Liệu Việt Nam có nhập khẩu loại thuốc này sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 trong nước?



Trả lời Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp - trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cho hay, ông có nắm được thông tin về loại thuốc Favilavir của Trung Quốc. Tuy nhiên, thuốc này mới ở giai đoạn thử nghiệm chứ chưa được sử dụng rộng rãi.



Ông Cấp cho biết tại Việt Nam đã điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân nhiễm COVID-19 bao gồm cả công dân Việt Nam và nước ngoài.

Phác đồ điều trị của Việt Nam được xây dựng dựa trên việc lựa chọn, áp dụng kinh nghiệm điều trị cho bệnh nhân từ nhiều quốc gia, trong đó có cả Trung Quốc.



Bác sĩ Cấp cho rằng chỉ nên sử dụng các loại thuốc, sản phẩm hỗ trợ có trong phác đồ của Bộ Y tế hoặc được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo, khuyên dùng.



Phải có thử nghiệm lâm sàng và chỉ đạo từ Bộ Y tế



Về khả năng xuất hiện tại thị trường Việt Nam của thuốc Favilavir chống virus corona chủng mới, BS Cấp cho hay, theo Thông tư 32 năm 2018 của Bộ Y tế, quy chế đăng ký lưu hành thuốc hiện hành của Bộ Y tế nêu rõ tùy theo thuốc đó là thuốc mới hay thuốc đã được sử dụng nay được bổ sung tác dụng mới mà việc đăng ký lưu hành/đăng ký bổ sung tác dụng mới có khác nhau. Với loại thuốc mới Favilavir, ngoài các hồ sơ theo quy định, nhà sản xuất cần nộp kèm theo các dữ liệu thử nghiệm lâm sàng trên người.



Được biết, ở Việt Nam hiện nay, Bộ Khoa học và công nghệ mới chỉ phê duyệt bổ sung đề tài độc lập cấp nhà nước "Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của việc bổ sung Lopinavir/ritonavir phối hợp trong điều trị người bệnh nhiễm virus corona mới".



Đề tài này cần thử nghiệm trong vòng 1 tháng hoặc trên 10 người bệnh. Trong vòng 12 tháng làm rõ hiệu quả, tính an toàn (nếu sử dụng).



Thực tế trong quá trình điều trị cho hai bệnh nhân người Trung Quốc, bác sĩ Sang tiết lộ, bệnh viện bố trí nơi ở, phòng ốc luôn trong tình trạng thoáng khí, có ánh sáng mặt trời. Hai bệnh nhân được điều trị giảm các triệu chứng như hạ sốt, vệ sinh thân thể, hầu họng. Ngoài bệnh nhân được hỗ trợ vật lý trị liệu, cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp.



