Chuyên gia nói gì về kiến nghị thành lập khu cách ly quốc gia của TP.HCM

Như đã đưa tin, chiều 29/2, tại cuộc họp do UBND TP.HCM tổ chức Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đưa ra đề xuất với Bộ Y tế về việc kiến nghị Chính phủ thành lập khu cách ly quốc gia. Người lãnh đạo TP.HCM cho biết, điều này là cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và khả năng thu dung bệnh nhân mỗi địa phương có hạn.

Với tình hình ở nước ta hiện nay, việc cách ly người trở về từ vùng dịch đã được giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, phối hợp với từng địa phương. Đây là các trường hợp được ưu tiên cách ly ở khu vực gần sân bay, sau đó ra xa hơn. Người bị cách ly thể chuyển sang các tỉnh khác nếu địa phương đã kín chỗ.



Tại mỗi tỉnh thành đều có khu cách ly tập trung ở trường quân sự tỉnh với các sức chứa khác nhau đồng thời đảm bảo an toàn dịch tễ để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo.



Mới đây, Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn cụ thể các địa phương về việc cách ly các trường hợp về từ Hàn Quốc và các vùng dịch khác như Italia.

Ông Hà Anh Đức, Chánh văn phòng Bộ Y tế cho biết chưa nhận được kiến nghị cụ thể của TP.HCM về việc thành lập khu cách ly quốc gia.

Hiện nay, tại Việt Nam đang thực hiện giám sát và điều phối người trở về từ vùng dịch để thực hiện cách ly với sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng.



Cụ thể, Cục Hàng không có trách nhiệm thông báo với các tỉnh, thành về số lượng chuyến bay và hành khách về từ vùng dịch hạ cánh xuống các sân bay trong một ngày. Căn cứ vào thông tin được cung cấp và dựa trên tình hình thực tế, chính quyền địa phương sẽ quyết định xem có thể tiếp nhận được bao nhiêu người.



Cũng theo ông Đức, trong trường hợp các khu cách ly của địa phương đã kín chỗ, Cục Hàng không sẽ cho điều chuyển chuyến bay và lượng hành khách về các sân bay khác ở các địa phương và địa phương đó phải tổ chức cách ly đúng quy định.



Trong diễn biến mới nhất, sáng 1/3 Cục Hàng không đã ra quyết định ngừng các chuyến bay từ Hàn Quốc về 2 sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Nguyên nhân bởi hai thành phố này có nguy cơ không đảm bảo tốt điều kiện y tế khi số lượng người dồn về nước quá đông.

