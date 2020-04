Chuyên gia nói gì về việc người Hà Nội lại đổ ra đường như chưa hề có dịch xảy ra?

Từ ngày 1/4 vừa qua, chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ chính thức được áp dụng, yêu cầu người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết để thực hiện cách ly toàn xã hội đến 15/4 nhằm đảm bảo việc kiểm soát, đẩy lùi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (COVID-19).





Những ngày đầu, hầu hết người dân đều nghiêm túc thực hiện chỉ thị, dừng hết các hoạt động tụ tập đông người và hạn chế ra đường, công viên và các hàng quán đều đóng cửa, người với người giữ khoảng cách là 2 mét.





Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia , Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi lời cảm ơn tới nhân dân sau 1 tuần ở nhà chống dịch: "Tôi xin chân thành cảm ơn nhân dân đã đồng sức, đồng lòng chung tay chống dịch dù phải chịu rất nhiều bất tiện, thậm chí là thiệt thòi về lợi ích kinh tế…".





Người dân tập thể dục gần khu vực Công viên Cầu Giấy. Ảnh: Infonet

Tuy nhiên, chỉ ngay sau đó, người dân lại bắt đầu có hiện tượng chủ quan, thờ ơ như chưa hề có dịch bệnh xảy ra. Hà Nội và TP.HCM lại xuất hiện những hàng dài phương tiện chen chúc trên đường vào giờ cao điểm, người dân xuống đường tập thể dục, thậm chí có người còn không đeo khẩu trang hoặc đeo sai cách.





Tình trạng trên khiến những người làm công tác chống dịch vô cùng lo lắng, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cố vấn cao cấp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quốc gia nhận định, với tư tưởng chủ quan như hiện nay, virus có thể sẽ bùng lên lúc nào không biết. Thực tế đã chứng minh, quốc gia nào thực hiện tốt giãn cách xã hội sẽ kiểm soát được dịch, nếu không sẽ "vỡ trận".





Theo PGS.TS Trần Đắc Phu số ca mắc giảm khiến người dân cứ nghĩ chúng ta đã thành công trong công tác phòng chống dịch, tuy nhiên, sự thực không phải vậy mà dịch đang âm thầm và "hoàn toàn có thể bùng lên".





PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Ảnh: Zing

Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, việc giãn cách xã hội rất quan trọng, bản chất của việc này là để người bệnh và người lành không tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian nhất định, tối thiểu là 14 ngày. Khi có ca lây nhiễm trong cộng đồng, sẽ không biết ai là người người đang nhiễm và đâu là nguồn bệnh. Việc thực hiện hạn chế tiếp xúc sẽ khiến đối tượng mắc bệnh không còn khả năng lan truyền, từ đó sẽ giải quyết được việc dập dịch.





Giãn cách xã hội cần phải được thực hiện nghiêm túc, triệt để ở tất cả các nơi và là ưu tiên hàng đầu trong thời điểm này.





Hiện Việt Nam đã thực hiện cách ly xã hội được 9 ngày nhưng chưa thể đánh giá được hiệu quả, số ca giảm không có ý nghĩa vì thực tế ngày giảm ngày tăng chứ không phải giảm hết. Về việc xem xét dừng hay kéo dài thời gian cách ly xã hội, cần phải đợi hết 14 ngày, cân đối cụ thể giữa hiệu quả chống dịch và kinh tế, lên phương án hoặc tiếp tục kéo dài giãn cách hoặc nới lỏng. Được biết, hiện Bộ Y tế đang viết kịch bản để trình Thủ tướng Chính phủ.





PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh: "Tôi khuyến cáo người dân phải tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, nghiêm chỉnh và quyết liệt. Tuyệt đối không được chủ quan. Hai là tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh nhà cửa, rửa tay xà phòng, đeo khẩu trang. Tất cả cùng chung sức vào cuộc chiến chống dịch".





Kiều Đỗ (t/h)