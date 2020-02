Chuyên gia tâm lý tội phạm: Khả năng Tuấn “khỉ” tự sát là rất cao, đầu thú là cực thấp

Theo Vietnamnet, đến nay, Công an đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến hành vi của nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”, SN 1987, ngụ tại huyện Củ Chi, là thượng úy, công tác tại đội Cảnh sát hình sự và hỗ trợ tư pháp – Công an quận 11).

Để truy bắt Tuấn khỉ, Công an huy động lực lượng tinh nhuệ, phối hợp với Bộ Công an, Công an các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Quân đội, Bộ đội biên phòng… song vẫn chưa xác định được vị trí ẩn náu của đối tượng này.

Công an đang tiếp tục truy tìm, xác định vị trí ẩn náu chính xác của Tuấn "khỉ"

Công an TP Hồ Chí Minh đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Lê Quốc Tuấn và Phạm Thanh Tâm (tức Tý bà Dòm, SN 1987, quê ở Tây Binh, trú tại huyện Củ Chi). Tý bà Dòm được xác định là đối tượng nhận và giữ khoảng 1 tỷ đồng tiền Tuấn “khỉ” cướp từ sòng bạc tại huyện Củ Chi. Hai đối tượng này đang bỏ trốn và được nhận định có mang theo vũ khí nguy hiểm. Tuấn mang theo súng AK, còn Tý bà Dòm khả năng mang theo súng ngắn.

Em họ của Tuấn “khỉ” là Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ tại huyện Củ Chi) đã ra đầu thú, khai báo các tình tiết nghi phạm biết cho cơ quan điều tra. Minh đã hé lộ nhiều tình tiết quan trọng của vụ án. Nhưng đối tượng này cũng không rõ anh họ mình đang trốn ở đâu.

Tính đến nay đã 6 ngày kể từ khi vụ án xảy ra nhưng manh mối về đối tượng Tuấn “khỉ” rất manh mún, cơ quan chức năng chưa xác định được vị trí ẩn náu chính xác của nghi phạm . Nhưng khó khăn này một phần do địa bàn xã Trung An nói riêng, huyện Củ Chi nói chung khá phức tạp, có nhiều rừng cây cao su, keo… trải dài, đan xen với hệ thống kênh rạch dưới lùm cây um tùm. Nếu Tuấn còn ẩn náu tại đây thì việc truy tìm không hề dễ dàng. Hơn nữa, Tuấn là người gốc Củ Chi nên am hiểu địa bàn.

Chưa kể đến việc, đối tượng là thượng úy công an, có thời gian đi lính nên am hiểu nghiệp vụ ngành, có Sức Khỏe , chịu được kham khổ. Có khả năng, Tuấn đã tính toán đến các phương án nghiệp vụ mà lực lượng chức năng có thể sử dụng trong quá trình truy bắt hắn.

Chuyên gia tâm lý tội phạm Đoàn Văn Báu (phải) nói về diễn biễn tâm lý tội phạm của Tuấn "khỉ"

Theo nguồn tin của Vietnamnet, kể từ khi bỏ trốn, Tuấn chưa từng liên lạc với người thân. Vợ Tuấn đã bị Công an “câu lưu” từ chiều ngày mùng 5 Tết nhằm dù dẫn dụ Tuấn ra đầu hàng nhưng hắn vẫn biệt tích.

Nói về cuộc truy lùng đầy gian truân và sự lỳ lợm của Tuấn, chuyên gia tâm lý tội phạm Đoàn Văn Báu phân tích: “Rất ít khả năng nghi phạm Tuấn liên hệ với người thân bởi sợ lộ tung tích. Nếu tình trạng này kéo dài, nghi phạm càng căng thẳng, lúc này nhu cầu giao tiếp với người thân càng cao”.

Việc chưa xác định được chính xác nơi ẩn náu của nghi phạm thì rất nguy hiểm. Bởi Tuấn sẽ có niềm tin cao hơn vào bản lĩnh cá nhân. Lúc này Tuấn sẽ tiếp tục trốn chạy và có thể manh động hơn. Cũng theo chuyên gia Báu, khi không còn lốt thoát, khả năng nghi phạm tự sát rất cao, khả năng nghi phạm đầu thú là cực thấp.

Cơ quan điều tra mở rộng phạm vi truy tìm Tuấn "khỉ"

