Chuyên gia tiên lượng như thế nào về khả năng ghép phổi cho phi công người Anh?

Các chuyên gia 3 miền liên tục hội chẩn về khả năng ghép phổi cho bệnh nhân 91 - phi công người Anh



Hai vấn đề được đặt ra trước khi ghép phổi đó là: điều trị nhiễm khuẩn cho người bệnh đồng thời tìm được phổi hiến tặng có các yếu tố hòa hợp với bệnh nhân về miễn dịch, sinh hoá, kích thước lá phổi...

Tại buổi hội chẩn, các chuyên gia cho biết trước đó đã có một người hiến tặng phổi (người chết não) nhưng người hiến tặng cũng có vấn đề nhiễm trùng nên không thể hiến tặng như tâm nguyện.

Cơ quan có chức năng của Anh cũng đã thông báo cho Bộ Y tế đã tìm được một người thân của bệnh nhân. Người này đã có trao đổi với Bộ Y tế về các vấn đề chuyên môn và cho biết sẽ hợp tác với các quyết định liên quan đến chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam về phương pháp chữa trị cho bệnh nhân



TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết, nhằm chuẩn bị cho việc ghép phổi, bệnh viện đã thực hiện lại toàn bộ xét nghiệm để đánh giá chức năng của phổi, tim mạch và các cơ quan trong cơ thể người bệnh.

Đồng thời, bệnh nhân vẫn tiếp tục các xét nghiệm tầm soát vi khuẩn bội nhiễm, từ đó tiếp tục đưa ra hội chẩn chuyên môn. Vì tình trạng hiện tại của BN 91 vẫn còn nhiễm trùng nặng nên chưa thể chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ảnh minh họa



GS.TS Nguyễn Văn Kính - Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn nhận định, hai lá phổi của nam phi công đã đông đặc nên việc sử dụng máy thở không còn hiệu quả. Bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO, khiến phổi trở thành “ổ vi khuẩn” gây nhiễm trùng.



Một bác sĩ chuyên về hồi sức tích cực cho biết ECMO chỉ là can thiệp để duy trì sự sống cho người bệnh trong thời gian chờ phổi phục hồi. Tuy nhiên, với bệnh nhân này, lá phổi đã xơ hóa tới 90% cộng với tổn thương cơ quan khác nên khả năng ghép phổi và tỷ lệ thành công rất khó nói.

“Nếu ghép thành công, cơ thể thích nghi tốt, bệnh nhân có thể uống thuốc ức chế miễn dịch, chống thải ghép trong vòng 3-4 năm. Nếu có dấu hiệu đào thải, người bệnh phải uống thuốc này gần như suốt đời”, chuyên gia cho biết.

Dù biết ghép phổi là cơ hội cứu chữa cuối cùng cho người bệnh nhưng việc tìm được lá phổi tương ứng không hề đơn giản. Bệnh nhân là người châu Âu, cấu trúc gen khác nên phổi được hiến tặng phải tương thích theo cân nặng, chiều cao, kích thước phổi mới đủ điều kiện ghép.

Đến nay, toàn bộ chi phí điều trị cho nam bệnh nhân này sau gần 2 tháng điều trị và 36 ngày can thiệp ECMO đã là khoảng 3 tỷ đồng, đều do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM chi trả. Các chuyên gia cho hay, với tình trạng phổi hiện tại, nếu không sớm tìm được tạng hiến phù hợp, bệnh nhân phải tiếp tục sử dụng ECMO thêm vài tuần đến vài tháng.