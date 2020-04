Tá hỏa phát hiện bị mất hơn 4.000 cái khẩu trang từ thiện phòng COVID-19 sau khi chuyển phát nhanh

Mới đây, một nhóm từ thiện ủng hộ khẩu trang cho bà con nghèo để phòng chống dịch COVID-19 đã tá hỏa phát hiện 4.000 cái không cánh mà bay sau khi chuyển phát nhanh. TGĐ Công ty CP Thương mại - Dịch vụ du lịch Vịnh San Hô Đỏ, ông Phạm Hồng Sơn cho biết vào cuối tháng 3/2020, ông cùng nhóm bạn thực hiện chương trình từ thiện tặng 1 triệu khẩu trang hiệu Liz’N Health cho bà con nghèo ở vùng dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Ngày 28/3, ông có gửi 8 thùng khẩu trang Liz’N Health từ TP.HCM tới ông Lê Thành Bình (trú xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để từ thiện cho các bà con vùng sâu, vùng xa ở địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua đối tác công ty Viettel Post.

Chiều 31/3, khi nhận hàng, ông Bình tá hỏa phát hiện ra các thùng hàng bị biến dạng nên đã từ chối nhận. Bưu tá Nguyễn Ngọc Tuấn của Viettel Post đã lập biên bản tại chỗ.

Nhiều thùng hàng bị biến dạng

Theo TTO, trong biên bản có ghi: "Hồi 14h30 ngày 31/3/2020, bưu tá Nguyễn Ngọc Tuấn có giao hàng cho anh Lê Thanh Bình, thôn An Bằng, xã Vinh An, nội dung trên bill là 548356xxx, tổng là 08 kiện hàng, nội dung là khẩu trang , trong lúc giao hàng phát hiện hàng còn băng keo dán còn thùng thấy móp, có thùng có nguyên đai, có thùng thấy hở băng keo…".

Ông Bình cùng bưu tá đã mở các thùng hàng ra để kiểm tra ngay tại chỗ thì phát hiện đã bị lấy mất nhiều hộp khẩu trang. Qua kiểm đếm, hai người xác định có 85 hộp khẩu trang, tương ứng với 4.050 chiếc đã bị lấy mất.

Loại khẩu trang bị lấy cắp có 4 lớp vải kháng khuẩn. Ảnh minh họa

Ông Phạm Hồng Sơn cho hay sau khi sự cố xảy ra, nhóm từ thiện của ông đã phản ánh tới Công ty Viettel Post yêu cầu làm rõ, đền bù thiệt hại. Ông Sơn cho hay: "Sau khi trao đổi với chúng tôi, phía đại diện Công ty Viettel Post đã bồi thường hơn 40 triệu đồng tiền tổng số khẩu trang thất lạc và miễn phí hoàn toàn phí vận chuyển. Vì đây là hoạt động thiện nguyện, nhóm cũng muốn giải quyết sớm để nhanh chóng tặng khẩu trang đến người dân nên đã chấp nhận việc bồi thường từ phía Công ty Viettel Post dù giá trị số hàng bị mất lên đến hơn 80 triệu đồng". Công ty Viettel Post cũng đã nhận sai và gửi lời xin lỗi chân thành tới sự cố này.

