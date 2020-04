Chuyện tình nhà văn Việt thạo 33 thứ tiếng “ngược về” tâm dịch COVID-19 ở Ý để trùng phùng với vợ

"Trước đây, cô ấy đã rời quê sang Việt Nam sống cùng tôi. Bây giờ, tôi muốn cùng cô ấy chống chọi với dịch bệnh”, nhà văn Trương Văn Dân tâm sự sau khi đọc xong lá thư của bà Itala Pucillo Elena Pucillo gửi về Việt Nam từ tâm dịch Milan (Ý).

33 giờ bay “ngược về” tâm dịch Milan

Nhà ăn Trương Văn Dân và nhà văn Itala Pucillo Elena Pucillo là đôi vợ chồng Việt - Italia. Sau đám cưới, bà Elena đã chuyển đến Sài Gòn sống cùng chồng. Tháng 12/2019, vợ chồng nhà văn về quê bà Elena ở Milan để ra mắt một cuốn sách. Sau đó, ông Dân một mình về Sài Gòn tiếp tục công việc. Còn bà Elena lán lại Ý vài tuần để chơi thêm cùng gia đình và các cháu. Đến giữa tháng 2, bà Alena đặt hai vé máy bay để trở lại Việt Nam để đoàn tụ với chồng thì không được vì dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh mẽ ở Ý.

Trước tình hình trên, bà Elena đã viết một lá thư gửi về Việt Nam cho chồng. Lá thư ấy vừa để chia sẻ tình hình hiện tại của đất nước Ý vừa để chồng yên tâm phần nào về tình hình của mình ở đó. Trong thư bà Elena có viết một đoạn cho riêng chồng mình như sau:

“…Tôi chăm chăm nhìn vào chiếc vali mà không dám mở ra, trong đó có nhiều quà tặng cho bạn bè và người thân, cảm giác như thể mình là kẻ phạm tội, bị khước từ và bị cô lập, rồi buồn bã nghĩ là nếu chẳng có gì xảy ra thì giờ này tôi đã ở một nơi khác của địa cầu để tiếp tục cuộc sống với chồng mình và bên cạnh những người bạn thân yêu…

Vợ chồng ông Dân chụp ảnh tại nơi cách ly cách tâm dịch ở Ý khoảng 30km, Sức Khỏe của họ vẫn ổn định

Tôi vẫn không thể khởi hành dù đã làm mọi thứ, kể cả đổi ngày để về trước 10 ngày theo dự tính, đã chiến đấu không mệt mỏi chống lại những chiếc cối xay gió, to lớn và ma mị hơn những cái mà Don Chisciotte đã gặp trước đây, nhằm chống lại những quyết định liên quan đến nhiều nước trên thế giới.

Trong đời tôi đã từng xảy ra nhiều lần phải chiến đấu để có thể được sống bên cạnh chồng nên sớm hay muộn gì chúng tôi cũng sẽ vượt qua được hoàn cảnh khó khăn này. Chắc chắn chúng tôi sẽ làm được vì sẽ không ai có thể tước mất ước muốn và niềm vui của tôi để được sống bên cạnh người đàn ông duy nhất của đời mình và được sum họp với những người bạn thân yêu ở bên kia trái đất, và chắc chắn là giờ này họ cũng đang đợi tôi về Việt Nam với nhiều tình thương cùng với một vòng tay ôm mạnh.

Rồi phút giây tuyệt vọng này cũng sẽ trôi qua, tôi quyết định mở vali, nhưng chỉ mở một phần. Ngay khi vừa có thể, tôi sẽ lấy chuyến bay đầu tiên hay chờ chồng tôi trở về, vì có một điều duy nhất mà tôi không bao giờ đánh mất, đó là niềm hy vọng rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn”.

Đọc xong lá thư của vợ, ông Trương Văn Dân vội vã đặt vé máy bay sang Milan với bà Elena. “Trước đây, cô ấy đã rời quê hương sang Việt Nam sống cùng tôi. Bây giờ, tôi muốn cùng cô ấy chống chọi với bệnh tật”, ông Dân chia sẻ.

Đến ngày 15/3, chuyến bay của ông Dân bắt đầu khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Milan (Ý). Sau 33 giờ đồng hồ di chuyển bằng máy bay và xe lửa, cả nhà vợ chồng nhà văn TRương Văn Dân đã được “trùng phùng” sau bao ngày xa cách. Chính tình yêu đã xóa nhòa khoảng cách Việt Nam – Ý, như trong lá thư bà Elena viết cho chồng trước khi ông lên máy bay sang Ý.

Văn chương kết nối tình yêu xuyên biên giới

Làng văn học thành phố Hồ Chí Minh gọi vợ chồng ông bà Trương Văn Dân và Elena Pucillo Trương là cặp “bà Tây ông Việt”. Bà Elena Pucillo người Ý, sau khi kết hôn với ông Trương Văn Dân đã thêm họ Trương của chồng vào tên của mình. Nói về tên của mình sau khi lấy ông Dân, bà Elena nói: “Trong tên của tôi có họ của chồng, người Ý cũng như người Việt, đã lấy chồng thì theo chồng. Sau nhiều năm sống ở TPHCM, tôi thấy Việt Nam có những điều thú vị để thêm vào tác phẩm của mình”.

Dịch giả, nhà văn Trương Văn Dân sinh ra ở Bình Định, sau khi học xong trung học ở Quy Nhơn (năm 1971) thì sang Ý du học ngành Hóa và Công nghệ dược. Từ năm 1980, ông làm phụ trách về tổng hợp hóa học dược và từ năm 1985, ông chuyên nghiên cứu và phát triển dược phẩm cho một tập đoàn ở Ý. Tại đất nước Ý xinh đẹp, ông phải lòng bà Elena. Trước khi nên nghĩa vợ chồng, ông Dân và bà Elena đã có 13 năm gắn bó (1972 đến 1985). Tình duyên của hai người trở nên bền chặt hơn khi có chung tình yêu với văn chương.

Hai tác phẩm mới của đôi vợ chồng Elena Pucillo và Trương Văn Dân

Khi tuổi đã cao, ông Trương Văn Dân quyết định về Việt Nam sinh sống. Quyết định này của ông được vợ nhiệt tình tán thành. Hành trang của họ đem về Việt Nam không có gì khác ngoài văn chương. Dù ở Ý hay ở Việt Nam, vợ chồng ông Dân luôn là “cặp bài trùng” trong sáng tác và dịch thuật văn học. Bà Elena sáng tác bằng tiếng Ý và ông Trương Văn Dân làm dịch giả chuyển ngữ cho tác phẩm của vợ mình sang tiếng Việt. Đến nay, ông Dân đã có 7 đầu sách – cả sáng tác và địch được ấn hành trong nước.

Trước thời điểm bị vợ chồng ông Dân sang Ý và bị chia cắt bởi dịch bệnh COVID-19 thì bà Elena Pucillo Trương làm công việc dạy tiếng Ý tại Nhạc viện TPHCM và một số nơi; dạy văn hóa Pháp tại Đại học KHXH & NV TPHCM. Trước đó, bà Elena dạy tiếng Pháp và Văn minh Pháp tại Đại học Milano Ý từ 1982. Còn công việc của ông Dân là viết và dịch sách, kiêm chở vợ đi dạy học. Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh mới ấn hành tập truyện ngắn, chân dung và tạp bút Vàng trên biển của bà Elena Pucillo Trương do ông Trương Văn Dân chuyển ngữ từ tiếng Ý.

Trong làng văn Việt Nam lâu nay có nhiều cặp đôi uyên ương mà văn tài và chuyện tình của họ được mến mộ như Đông Hồ - Mộng Tuyết, Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh… nhưng tình duyên xuyên biên giới cùng trên nền tảng tỉnh yêu văn chương thì có lẽ chỉ có ông Dân – bà Elena là độc đáo nhất. Tiếp xúc với ông Dân và bà Elena, nếu không nhìn ngoại hình, người ta dễ lầm tưởng bà đích thực là một người phụ nữ Việt Nam với đầy đủ “công, dung, ngôn, hạnh”. Còn ông Dân, nếu không nhìn ngoại hình, không nghe giọng nói Bình Định thì ai cũng chắc mẩm, đây là một ông Tây ga lăng, lịch lãm. Trong thời buổi công nghệ 4.0 người ta yêu vội hóa ra vẫn còn có câu chuyện tình lãng mạn thông qua nhịp cầu văn chương.

