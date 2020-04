Chuyện tình truân chuyên của ca sĩ Hồ Lệ Thu, 3 lần lên xe hoa đều dở dang, lẻ bóng ở tuổi U50

Dùng câu nói “hồng nhan bạc phận” quả là miêu tả chính xác nhất về chuyện tình của nữ ca sĩ xinh đẹp nhưng kém may mắn Hồ Lệ Thu.

Trải qua 3 đời chồng không vẹn toàn, Hồ Lệ Thu, cựu thành viên nhóm nhạc Techno hiện giờ đã ở tuổi 50 . Sau nhiều năm vắng bóng và chủ yếu hoạt đông ở nước ngoài, bắt đầu từ Tết 2020, nữ ca sĩ đã tái xuất tại Việt Nam, tham gia tại nhiều chương trình, sự kiện. Cô khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ trước thân hình nóng bỏng , bốc lửa của mình.





Kiếp đa đoan, trải qua 3 đời chồng với nhiều tổn thương

Có lẽ, đối với tầng lớp khán giả trẻ bây giờ, Hồ Lệ Thu là một cái tên khá xa lạ trong giới âm nhạc. Tuy nhiên, những ai là fan của nhạc vàng, thuộc thế hệ 8X, 9X đời đầu, cô là một người vô cùng nổi tiếng thời kỳ đó.

Màn tái xuất sân khấu Việt Nam đầy ấn tượng của nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu



Hồ Lệ Thu sinh năm 1973 ở Hà Nội. Cô bắt đầu với niềm đam mê ca hát, với giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức vào năm 1991. Đi hát solo 7 năm, cô cùng vớ Kỳ Phương và Thúy Uyên lập nhóm nhạc Techno. Tên tuổi Hồ Lệ Thu gắn liền với giải thưởng âm nhạc Làn sóng xanh thời kỳ đầu.

Hồ Lệ Thu là một cái tên rất nổi tiếng cùa thời kỳ Làn sóng xanh

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hồ Lệ Thu tiến tới hôn nhân. Người chồng đầu tiên của cô vốm là một nhạc sĩ, vì yêu nên Lệ Thu chấp nhận giã từ ánh đèn sân khấu để yên phận vai trò làm vợ, làm dâu và làm mẹ. Đáng tiếc thay, hạnh phúc quá ngắn, vị hôn phu này có tính vũ phu, thích bạo hành. Cực chẳng đã, cô buộc phải dứt áo ra đi sau nhiều lần hứng chịu những trận đòn roi.

Trải qua cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc, Hồ Lệ Thu lặng lẽ nuôi con một minh rồi quen biết một người đàn ông người Pháp, tên Patrick. Cuối năm 2001, cô chấp nhận kết hôn lần nữa khi chứng kiến cách anh lặng lẽ quan tâm tới 2 mẹ con minh. Lễ cưới diễn ra với sự chứng kiến của đông đảo nghệ sĩ tham dự, tại khách sạn Sofitel (TP.HCM).

Giờ đây, cuộc sống của cô nhẹ nhàng, vô tư và rất bình dị



Sau cưới, cô theo chồng sang Pháp định cư ở Marseille, Những tưởng, cuộc sống sẽ sang trang mới tươi đẹp hơn, tuy nhiên, lần nữa cô lại thất vọng. Người chồng thứ hai luôn xem Lệ Thu như osin , thường xuyên kiểm soát và làm mất mặt vợ trước đám đông. Hai người ly thân vì liên tục lục đục, bất đồng, nữ ca sĩ đưa con sang Mỹ và chính thức ly dị vào năm 2006.



Năm 2008, ca sĩ Hồ Lệ Thu lần thứ 3 mặc váy cưới trong sự chúc mừng của bạn bè ở Việt Nam. Vị hôn phu này kém cô tới 4 tuổi và là người hàng xóm của hai mẹ con cô ở Mỹ. Bị rung động bởi sự ga lăng, cử chỉ ấm áp của người đàn ông đó, cô đặt hết niềm tin và bước thêm xe hoa lần nữa.

Người chồng thứ nhất thích vũ phu,, đánh vợ thừa sống thiếu chết





Đáng buồn thay, khi đã làm vợ, cô mới phát hiện chồng mình là người ham của cải, vật chất. Anh ta nghĩ Hồ Lệ Thu nổi tiếng, sẽ có nhiều của cải, giàu có nhưng khi biết, nữ ca sĩ chẳng có gì, anh này cặp ngay với một cô gái con nhà gia thế ở Hà Nội. Sau này nữ ca sĩ còn nghe bạn bè kể lại đã gặp người này ngoại tình ngay trong đêm tân hôn của mình.



Nói về Hồ Lệ Thu, từ để miêu tả chính xác nhất về cuộc đời cô chính là “hồng nhan bạc phận”.

Lạc quan, giữ trọn thủy chung với âm nhạc và tin vào sư “tùy duyên” trong tình yêu

Đối với những người khác, trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với nhiều tổn thương như vậy, hẳn sẽ rất suy sụp, chán nản. Thế nhưng, đối với ca sĩ Hồ Lệ Thu lại khác. Mỗi lần xuất hiện, cô khiến người đối diện cảm nhận được cuộc sống tích cực, tràn đầy năng lượng tích cực, lạc quan, dù ở tuổi 50.



Cuộc sống ở Mỹ đã ổn định hơn, những năm này cô thường xuyên về Việt Nam, 50/50 ở cả hai quốc gia. Tại quê nhà, Hồ Lệ Thu lo phát triển kinh doanh cũng như ghi hình gameshow, đi hát.



Nói về tình yêu, cô chia sẻ: “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc” (lời bài Hát với dòng sông – PV), tôi không muốn công bố bất cứ điều gì chưa chắc chắn với khán giả. Đến khi nào chính thức công bố đó sẽ là người đàn ông tôi gắn bó đến cuối đời, là người bạn đời, tri kỷ. Tôi sợ nhất chuyện ồn ào công bố rồi ồn ào chia tay ở tuổi này, nó chẳng đẹp đẽ tý nào, còn làm hình ảnh người nghệ sĩ mất hay bởi những chuyện tình ly kỳ lá cải”.



Cô cho rằng, ai cũng mong muốn một tình yêu đẹp, tuy nhiên, mong muốn và hiện thực lại không dễ đi đôi với nhau, nhất là người nghệ sĩ. Mỗi độ tuổi sẽ có nhiều quan niệm, suy nghĩ khác về tình yêu. Tình yêu đối với Hồ lệ Thu cũng gắn liền với thực tế, nghĩa là ngày nay sẽ không còn chuyện "một túp lều tranh hai quả tim vàng" nữa. Tình yêu đi kèm với tiền bạc, không phải là thực dụng mà chính là: Tiền không mang lại hạnh phúc, cũng chẳng mua nổi hạnh phúc, nhưng nếu không có tiền, gia đình đó cũng không hạnh phúc được.



"Nhưng nếu bạn dùng tiền để mua tình thì đó không phải là tình yêu mà là sự mua bán đổi chác. Hạnh phúc mua bán đó chỉ là sự giả tạo để rồi kết quả khi hết tiền tình cũng tàn theo một cách chua chát", Hồ Lệ Thu tâm sự.



Thừa nhận mình đa đoan, cô cũng cho biết, hôn nhân đổ vỡ khiến sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Nhưng cô tâm niệm rằng, những đau thương của cuộc sống sẽ giúp người nghệ sĩ thăng hoa hơn trong âm nhạc. Những gian truân đó được cô gửi gắm qua từng câu hát, hát để trút hết mọi ưu phiền, đớn đau, để ẩn mình trong nghệ thuật mà phơi bày cảm xúc.





Hiện giờ, đối với cô, điều quan trọng nhất là được cống hiến cho nghệ thuật, làm tốt công việc kinh doanh và nuôi dạy con gái. Nữ ca sĩ tiết lộ, quản lí của mình là nhạc sĩ Minh Nhiên đã giúp cô làm thủ tục và đã chính thức được cấp phép biểu diễn ở Việt Nam. Do đó, từ năm 2020, Hồ Lệ Thu sẽ tăng cường hoạt động ở Việt Nam cũng như duy trì biểu diễn ở hải ngoại.



Không chỉ hoạt động ở hai thị trường, cô còn thích phiêu du, đi đây đi đó nhiều hơn. “Khi già, tôi vẫn sẽ đi lại khắp nơi để giữ bản thân luôn năng động, tránh già nua. Và có thể khi không còn ca hát được nữa sẽ dành thời gian nhiều cho việc chùa chiền, tu tập và từ thiện”, cô nói.



Sánh bước bên cuộc sống của Hồ Lệ Thu, cô con gái Phi Anh cũng nhân được nhiều sự quan tâm của dư luận. Cô bé cũng rất giỏi giang và có phòng cách cá tính. Khi được hỏi suy nghĩ về phong cách này của con gái,Hồ Lệ Thu vui vẻ: ''Phi Anh sống thế nào miễn con thấy hạnh phúc và sống thật với mình là được. Cá nhân tôi luôn là người bạn để chia sẻ với con và hướng cho con những cách sống thật đẹp với chính những gì con lựa chọn".

Con gái của cô rất giỏi và cá tính





Giờ đây, khép lại mọi chuyện buồn của quá khứ, Hồ Lệ Thu đang tận hưởng cuộc sống vô cùng bình yên. Cô chăm chỉ tập gym, yoga để giữ gìn sắc vóc, cũng như chăm chỉ đi du lịch và update những khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân.

Chồng thứ 3 của ca sĩ Hồ Lệ Thu ngoại tình ngay trong đêm tân hôn

Minh Tú (t/h)