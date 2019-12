Chuyện về đàn cá tai tượng nhõng nhẽo như em bé, phải đút cơm mới chịu ăn

Đàn cá cưng gia truyền có 1-0-2



Gia đình anh Nguyễn Minh Chiến (27 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) sở hữu gần 100 con cá tai tượng, cá trê, cá tra. Trong đó cá tai tượng chiếm đa số, khoảng 70%, trọng lượng con nặng nhất lên tới khoảng 5 kg. Mỗi khi cho cá ăn, anh Chiến đều phải nhẹ nhàng dùng muỗng đút từng thìa cơm trắng vào miệng chúng như đút cho trẻ con. Đàn cá kỳ lạ này của gia đình anh Chiến đang thu hút rất nhiều du khách tới tham quan mỗi ngày.

Tiết lộ về nguồn gốc của đàn cá đặc biệt này, anh Chiến cho biết, khoảng hơn 30 năm trước, ông cố của anh tên là Nguyễn Ngọc Tứ mưu sinh bằng nghề dỡ chà (nghề dùng các nhánh cây có sẵn dưới sông để "dụ" tôm cá) trên sông Hậu. Khi ấy, những khi bắt được cá, ông Tứ chỉ chọn những con lớn đem đi bán, còn con nhỏ thì bỏ lại trong mương ở vườn nhà để nuôi lớn. Cứ thể đàn cá sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều, lên tới cả trăm con như hiện nay.



"Đàn cá này có số tuổi còn lớn hơn cả tôi. Lúc còn nhỏ, sáng nào tôi cũng thấy ông cố đi hái đọt khoai mì, khoai lang, lấy cơm trắng cho cá ăn. Rồi cứ thế, ông cho cá ăn khoảng thời gian rất lâu nên cá quen ăn cơm trắng cho đến hiện tại", anh Chiến nhớ lại.



Ông Tứ và đàn cá cưng ngày ngày quấn quýt, cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày vào năm 2001, ông Tứ qua đời vì tuổi cao. Anh Chiến thay ông chăm sóc đàn cá, rải đồ ăn khắp mặt áo nhưng đàn cá không chịu nổi lên ăn như mọi khi. Cả gia đình không biết làm thế nào, mãi về sau anh Chiến mới nghĩ ra cách cho cá ăn cơm nguội như ông Tứ ngày xưa.



"Suốt cả tháng sau, tôi mới nhớ chuyện ông cố cho cá ăn bằng cơm trắng nên vội lấy tô cơm ra, dùng muỗng gõ vào tô để tập trung cá lại, nhưng rải xuống chúng cũng chẳng thèm ăn. Tôi nghĩ chắc chúng buồn vì không có bóng dáng ông".



Xót đàn cá, anh Chiến quyết tâm tập "thói quen" cho cá ăn bằng cách gõ vào tô cơm hoặc cây gỗ để chúng nghe mà tập trung lại một nơi. Đến khi thấy đàn cá về nhiều, đầu ngoi lên mặt nước, anh Chiến mới thử lấy muỗng đút cho từng con cá, không ngờ chúng bu lại ăn như em bé.



"Về sau, mỗi ngày tôi đều ra thăm, dần dần đàn cá thấy quen, tôi bắt đầu đút cơm cho từng con thì chúng mới chịu ăn”, chàng trai 9x tâm sự.

Anh Chiến ngồi trên cầu đút cơm cho từng chú cá. Ảnh: Thanh Niên



Từ đó đến nay, cứ mỗi lần đến giờ cho cá ăn, anh Chiến lại lấy cơm trắng đem ra cầu đút từng muỗng cho cá. Chứng kiến cách anh Chiến cho cá ăn, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.



Cầm tô cơm trắng, anh Chiến bước khẽ xuống cầu, dùng muỗng gõ nhẹ vào tô để "triệu hồi" đàn cá cưng. Sau một hồi vỗ về đàn cá, anh Chiến xúc muỗng cơm đầy từ từ đưa xuống mặt nước. Lần lượt từng con cá thay phiên nhau ngoi lên ăn.



"Con cá cũng giống mấy con thú cưng như chó, mèo… mình cho ăn hằng ngày, vuốt ve nên nó quen rồi nó thân thiện, quấn quýt chủ”, anh Chiến nói. Anh Chiến nói có thể nhớ mặt thuộc tên từng con cá. Con nào có vết sẹo ở mỏ, con nào có những vệt đen trên đỉnh đầu, con nào lanh, con nào có thói quen ăn luôn ngậm muỗng... anh Chiến đều nhớ hết.

Thu hút lượng lớn khách du lịch tới tham quan



Nhiều người biết đến đàn cá nhà anh Chiến nên tìm đến để tham quan. Thấy vậy, anh Chiến cùng gia đình quyết định mở điểm du lịch miệt vườn với tên Sông Khánh để khách tiện đến thăm đàn cá và nghỉ ngơi, thư giãn.



Thời gian gần đây, rất nhiều du khách từ các tỉnh đã tìm đến nhà của anh Nguyễn Minh Chiến để tận mắt chiêm ngưỡng đàn cá có 1-0-2 của gia đình anh. Đến thăm đàn cá, du khách còn có thể được trải nghiệm cảm giác tự tay đút cơm cho đàn cá ăn.

Lần lượt từng con cá "xếp hàng" chờ đợi được đút cơm. Ảnh: Thanh Niên



Tuy nhiên, đàn cá cũng rất kén khách, chỉ khách nào thân thiện thì cá mới lên ngoi lên ăn. Anh Chiến kể: Có lần, nhiều khách đến đây tham quan rồi đứng ở trên trêu đùa rằng cho ăn xong rồi đem lên chiên xù luôn. Nghe xong đàn cá sợ, khách đưa muỗng cơm xuống cho ăn cũng chẳng chịu ngoi lên. Chỉ đến khi khách về, tôi ra cho ăn thì chúng mới chịu lên lại.



Chị Trần Thị Lan Hạnh (22 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) - một du khách cho biết: "Trước tới giờ chỉ biết được cá bú bình, còn chuyện đút cơm cho cá ăn như đút cơm cho em bé thì quả là rất lạ. Lúc đầu tôi cũng không biết đút sao, nhưng anh Chiến hướng dẫn phải đút nhẹ nhàng, tình cảm thì cá mới ăn".



Còn anh Duy Tân nhận xét: "Thường thì mình chỉ việc rải thức ăn xuống ao cho cá ăn thôi, còn ở đây lạ là đàn cá ngoi lên rất trật tự để chờ đút từng muỗng cơm nên quá đặc biệt".



Anh Chiến cho biết, những con cá nhà anh nuôi hàng chục năm thường có tính tình lại rất điềm đạm. Và càng lớn tuổi, chúng càng rất kén người cho ăn. Còn với những loại cá mới nuôi vài năm, chỉ cần cho thức thì lập tức chúng sẽ ăn rất mạnh.



Đây là đàn cá của ông nội để lại, nên anh Chiến và gia đình sẽ cùng nhau duy trì ao cá, bảo vệ và chăm sóc chúng nhằm nhớ ơn công lao người đã khuất.

Cá tai tượng (danh pháp khoa học Osphronemus goramy) là một loài cá xương nước ngọt thuộc họ Cá tai tượng (Osphronemidae), sống ở vùng nước lặng, phân bố ở vùng đồng bằng Nam Bộ Việt Nam. Đây là loài cá có khả năng thích nghi đặc biệt với điều kiện khắc nghiệt của môi trường. Cá có thân dẹt bên, dài gần gấp đôi chiều cao, mõm nhọn, miệng rộng, vây lưng dài, tia vây mềm đầu tiên của vây bụng hình sợi, kéo dài về phía sau. Vây đuôi tròn. Cá 1 tuổi thường nặng 0,5 kg, 3 tuổi trở lên nặng trên 1,5 kg. Cá tai tượng thuộc nhóm cá ăn tạp và thiên về thực vật. Cá trưởng thành ăn tạp thiên về thực vật, cá mới nở ăn ấu trùng của các loài côn trùng khác. Trong ao nuôi, cá ăn được những loài thực vật mềm ở dưới nước và trên cạn, các phụ phẩm từ nhà bếp, sản phẩm giết mổ và phân động vật.



Kiều Đỗ (t/h)