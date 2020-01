Buriram United vs CLB TPHCM ngày 21/1: Chuyến làm khách 'lành ít dữ nhiều'

Trận đấu giữa CLB TPHCM vs Buriram United sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 21/1. Á quân V.league sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Chang Arena.

CLB TPHCM vs Buriram United lúc mấy giờ

Trận đấu giữa Buriram United vs CLB TP.HCM thuộc vòng sơ loại thứ 2 AFC Champions League diễn ra lúc 18h30 ngày 21/1. Trận đấu diễn ra trên sân nhà Chang Arena của đội bóng Thái Lan.

Chiều 20/1, chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, HLV Chung Hae-seong cho biết, toàn đội TP.HCM có sự chuẩn bị tốt nhất để đối đầu Buriram United.

HLV Chung và Phi Sơn trong buổi họp báo. Ảnh: Buriram.

HLV người Hàn Quốc đánh giá, đối thủ tới từ Thái Lan là tập thể mạnh, có đông CĐV và sân bóng tuyệt vời. Ông biết được rằng mỗi trận đấu của hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn được quan tâm đặc biệt dù ở cấp độ nào.

HLV Chung lo ngại, ai cũng hiểu Buriram là một trong những CLB tốt nhất Đông Nam Á và cả châu Á. Chuyến làm khách sắp tới chắc chắn có nhiều thách thức đòi hỏi TP.HCM phải vượt qua.

Những cái tên được mong chờ?



Cũng tham dự buổi họp báo, tiền vệ Trần Phi Sơn khẳng định, toàn đội phải tập trung và chơi với sự gắn kết. Chưa biết kết quả ra sao, nhưng CLB TP.HCM sẽ chơi với 100% phong độ.



Bùi Tiến Dũng không tham dự vòng sơ loại AFC Champions League

Trước khi sang Thái Lan, TP.HCM đã có trận giao hữu với nhà á quân K.League Ulsan Hyundai hôm 17/1 nhận kết quả thua 0-1. Trong chuyến làm khách trên đất Thái ngày 21/1, HLV Chung sẽ không có sự phục vụ của thủ môn Bùi Tiến Dũng vì anh vừa trở về từ giải U23 châu Á 2020. Hai cái tên rất được mong chờ là Võ Huy Toàn và Nguyễn Công Phượng chưa đạt được phong độ tốt.



Buriram United là Á Quân Thai League 2019. Đây là đội bóng từng rất quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam trong khoảng thời gian ngắn tiền vệ Lương Xuân Trường thi đấu ở đây. Buriram từng có nhiều kinh nghiệm tham dự đấu trường cúp C1 châu Á.

Cũng thuộc khuôn khổ vòng sơ loại AFC Champions League, năm ngoái đại diện của V.League là CLB Hà Nội cũng đối đầu đại diện bóng đá Thái Lan là Bangkok United và giành phần thắng.

Hà Ly (t/h)