Buriram United vs CLB TPHCM: Mong chờ sự trở lại của Công Phượng

Khi mà các đội bóng ở Việt Nam đã bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thì CLB TP.HCM có trận đấu quan trọng ngày 27 Tết. Đó là trận đáu thuộc khuôn khổ vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League 2020. Trận đấu diễn ra vào 18h30 hôm nay 21/1.

Buriram United có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà



CLB TPHCM là đương kim Á quân V.League 2019 trong khi Buriram United là một trong những đội bóng hàng đầu của Thái Lan. Đội chủ sân Chang Arena sở hữu tới 7 cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia Thái Lan. Đáng chú ý trong số này có bộ ba cái tên trẻ tài năng là Supachok Sarachat, Supachai Jaided và Suphanat Mueanta.



Đối bóng này tuột mất chức vô địch Thai League 2019 đầy tiếc nuối khi chỉ chịu thua về hiệu số.

Nói đến Buriram United không ai là không biết đến kinh nghiệm thi đấu ở AFC Champions League với 7 lần liên tiếp tham dự đấu trường lớn của châu lục. Thành tích tốt nhất của đội bóng này là vào đến vòng tứ kết và chỉ thua Esteghlal (Iran) 1-3 năm 2013.

Trái lại, CLB TP.HCM mới có lần đầu tiên tham dự vòng sơ loại AFC Champions League 2020. Trong thời gian qua, CLB TP.HCM to ra tích cực mua sắm khi đem về các hợp đồng với các cầu thủ nội lẫn ngoại chất lượng nhưng kinh nghiệm thi đấu lại thua thiệt hơn rất nhiều.

Tân binh Công Phượng (21) trong trận giao hữu thua CLB Ulsan Hyundai 0-1



Đáng chú ý trong trận đấu này, tiền đạo Nguyễn Công Phượng là cùng CLB TP.HCM sang Thái Lan. Người hâm mộ đặc biệt mong chờ màn trình diễn của tiền đạo quê Nghệ An sau thời gian dài dự bị ở nước ngoài. Ngoài ra, thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ không sang Thái Lan vì anh vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2020.

Ngoài Công Phượng, đội bóng thành phố mang tên Bác cũng chiêu mộ nhiều cái tên đáng chú ý khác là Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương từ HAGL hay Võ Huy Toàn từ Đà Nẵng.

Đánh giá tương quan về trận đấu Buriam United vs CLB TPHCM, chắc chắn đội chủ nhà tới tử Thái Lan được đánh giá cao hơn. Nhưng ngay cả khi không có kết quả tốt, người ta vẫn mong chờ màn trình diễn của thầy trò HLV Chung Hae Soung tại đấu trường châu lục.



Đội giành chiến thắng trong trận đấu này, sẽ du đấu xuyên Tết sang Trung Quốc để chuẩn bị cho trận gặp Shanghai SIPG ở vòng play-off vào ngày 28/1 (tức mùng 4 Tết).

