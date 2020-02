Clip cận cảnh xe tải 'điên' lao thẳng, tông vào đoàn người đang đứng xem tai nạn

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 21/2 trên Quốc lộ 66, đoạn qua tỉnh Sơn La. Đoạn clip phản ánh, trước đó, tại khu vực này vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 7 chỗ và xe tải thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong lúc người đi đường dừng xe máy lại để xem thì một chiếc xe tải, chạy theo hướng ngược chiều bất ngờ lao tới tông trúng khiến nhiều người ngã xuống đường. Vụ việc được camera hành trình ghi lại được.

Vào ngày 22/2, theo thông tin từ Zing .vn, một đoạn clip ghi lại cảnh va chạm giữa xe tải và xe máy khiến 2 người thương vong. Cụ thể, hai người điều khiển xe máy vượt phải, trước một chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều thì xảy ra va chạm. Cú tông mạnh khiến hai nạn nhân điều khiển xe máy ngã ra đường, tử vong. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Theo thông tin từ báo Công lý, cùng ngày hôm qua, 22/2 vào khoảng 22 giờ 30, ông Hồ Khánh Sơn (SN 1983, trú TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy lưu thông từ cầu Thuận Phước, hướng về đường biển Nguyễn Tất Thành. Lúc đi qua cầu Thuận Phước được 50 mét, ông Sơn bất ngờ lạc tay lái, tông vào con lươn đường Nguyễn Tất Thành (P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hiện trường vụ tai nạn

Kết quả ông Sơn văng ra khỏi xe, bay vào bụi cây giữa con lươn, cách hiện trường ban đầu 6 mét. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, còn ông Sơn được nhiều người đi đường kịp thời cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Theo nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ông Sơn điều khiển xe máy chạy với tốc độ khá cao.