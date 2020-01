Clip con rể tưới xăng đốt nhà bố vợ ở Tân Yên, Bắc Giang: Đốt nhà vì bị `cảnh cáo`

Sau những câu chửi bới qua lại, con rể vác can xăng lớn tưới trước cửa, ngoài nhân nhà bố vợ rồi châm lửa đốt.

Cách đây khoảng 1 giờ đồng hồ, trên mạng xã hội xuất hiện clip con rể tưới xăng đốt nhà bố vợ được cho xảy ra tại Tân Yên, Bắc Giang . Ngay khi được phát tán trên mạng xã hội, đoạn clip đã gây xôn xao dư luận.

Đoạn clip đang gây xôn xao dư luận trong những ngày cuối cùng của năm cũ

Cụ thể, vụ tưới xăng đốt nhà bố vợ xảy ra vào khoảng 16h ngày 21/1 (tức ngày 28 Tết âm lịch) tại thôn Cả Am, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Hai “nhân vật chính” trong vụ việc là người bố vợ và người con rể.

Như những gì được camera an ninh quay lại thì, một người đàn ông đã đến nhà bố vợ văng rất nhiều lời lẽ thiếu văn hóa. Sau nhiều câu chửi bới qua lại thì người này xách một can xăng lớn đến tưới trước sân và cửa nhà bố mẹ vợ.

Tiếp đó, anh ta châm lửa đốt khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Khi thấy lửa cháy lớn cả gia đình chạy toán loạn. Có một người phụ nữ còn giữ được bình tĩnh đã bê nước dập lửa. Một người khác sợ hãi trèo lên rào để thoát thân.

Hình ảnh được cắt từ clip, khi đó hai bố con đang to tiếng

Theo tin từ tờ Soha, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người con rể này bị “cảnh cáo” vài câu từ gia đình vợ nên tức tối đến “giải quyết” cho ra nhẽ. Trước khi đến anh ta đã mua sẵn 10 lít xăng.

Hậu quả vụ việc là bố vợ và vợ của anh ta bị bỏng phải đưa đi cấp cứu . Ngay sau khi sự việc xảy ra thì được trình báo đến cơ quan chức năng. Hiện thiệt hại về người và vật chất vẫn đang được xác định.

Còn về nguyên nhân chính thức của vụ việc vẫn cần đợi cơ quan chức năng lên tiếng.

Nga Đỗ (t/h)