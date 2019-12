'Bão' clip nhạy cảm liên tục bủa vây Văn Mai Hương, nhiều người kêu gọi ngừng phát tán

Liên tục trong ngày 28-29/12, hai clip riêng tư, nhạy cảm của Văn Mai Hương bị phát tán, rò rỉ trên các web đen. Được biết, các clip này được lấy từ camera an ninh tại nhà ở của nữ ca sĩ, và người đăng tải là Hacker PTG.

Văn Mai Hương liên tiếp bị "đe dọa" phát tán clip





Tuy nhiên, hôm qua ngày 30/12, Hacker PTG đã xóa hết các clip liên quan đến Văn Mai Hương, đăng thông báo rằng sẽ “tạm dừng” việc tung clip nóng của Văn Mai Hương lên web đen. Thế nhưng, vẫn úp mở rằng có thể sẽ đăng trở lại và việc có đăng hay không và khi nào mở trở lại sẽ có thông báo cụ thể. Có vẻ cuộc tấn công của tên tội phạm Hacker PTG này sẽ khó mà chấm dứt, và đây là hành động xấu, xâm phạm đến quyền riêng tư của công dân. Hành động này đang gây cơn phẫn nộ trong dư luận.

Cũng trong ngày hôm qua, tại buổi họp báo ra mắt phim Bố già của Trấn Thành, nhiều nghệ sĩ không giấu nổi bức xúc về việc phát tán clip nhạy cảm của Văn Mai Hương. Cụ thể, nam diễn viên Tuấn Trần kêu gọi: "Tôi không ủng hộ chuyện chia sẻ, phát tán clip của Văn Mai Hương. Mọi người thử nghĩ, nếu người thân của mọi người bị rơi vào trường hợp đó thì sẽ như thế nào.





Diễn viên Tuấn Trần mong muốn mọi người ngừng chia sẻ clip của Văn Mai Hương

Tôi mong muốn mọi người có cái nhìn khắt khe hơn về chuyện share link và đừng làm nó một cách dễ dãi như vậy. Mọi người cứ nghĩ share cho vui mà không nghĩ tới bản thân người bị hại sẽ sống như thế nào. Tôi mong mọi người hãy dừng ngay cái việc share link clip Văn Mai Hương này".

Đồng tình với quan điểm trên, nam diễn viên hài Anh Đức chia sẻ, việc chia sẻ, phát tán clip của Văn Mai Hương là điều không hay ho một chút nào. Không chỉ riêng nghệ sĩ, mà tất cả mọi người đều phải được bảo vệ về đời tư.

Diễn viên Anh Đức kêu gọi khán giả nên sáng suốt, văn minh hơn để ngăn chặn hành vi xấu

Anh thể hiện quan điểm: "Tất cả những kẻ xấu đang lợi dụng chuyện này để chuộc lại cho bản thân cần bị lên án, đây là điều vô cùng xấu xa, tồi tệ. Trong các ngày qua, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đồng loạt lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ, cho rằng, đây là hành động xâm phạm quyền riêng tư, cần được luật pháp bảo vệ. Khán giả nên sáng suốt, văn minh hơn, đừng vì hiếu kỳ mà chia sẻ rộng rãi clip, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống và con đường nghệ thuật của Văn Mai Hương".

Trong những ngày qua, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng đồng loạt lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ, cho rằng, đây là hành động xâm phạm quyền riêng tư, cần được luật pháp bảo vệ.

Nhiều khán giả kêu gọi, ủng hộ Văn Mai Hương

Không chỉ là giới nghệ sĩ, người hâm mộ, yêu mến giọng ca "Cầu hôn" cũng thẳng thắn chỉ trích gay gắt việc chia sẻ, phát tán clip. Một tài khoản bình luận trên mạng xã hội: "Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương. Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn."

Your browser does not support HTML5 video.

Dàn sao Việt lên án kẻ phát tán clip Văn Mai Hương

Xem thêm:

Minh Tũ (t/h)