Clip gã đàn ông nửa đêm ném bom xăng vào nhà khủng bố tinh thần vợ ở Tiền Giang

Theo tin từ Người lao động, tối 12/4, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang ) nhận được tin báo về vụ khủng bố bom xăng trên địa bàn huyện. Công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng gây án.

Clip ghi lại cảnh Khánh ném bom xăng vào nhà bố vợ

Theo điều tra ban đầu, chị Huỳnh Thị Ngọc Hân và chồng là Phạm Minh Khánh (29 tuổi, ngụ tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành) có xảy ra mâu thuẫn, bất đồng quan điểm nên quyết định ly thân. Chị Hân sau đó ôm con và quần áo về nhà bố mẹ ruột sinh sống.

Tuy nhiên, Phạm Minh Khánh không chấp nhận chuyện này. Nhiều lần vào nửa đêm, Khánh đến nhà bố mẹ vợ chửi mắng, đập phá cổng hàng rào, thậm chí còn ném cả bom xăng vào nhà để khủng bố tinh thần chị Hân.

Theo anh Huỳnh Dĩnh (ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành – anh trai chị Hân), lần gần đầy nhất Khánh đến gây rối là vào 22h ngày 9/4. Khánh đến nhà bố mẹ vợ chửi bới và ném liên tiếp 3 quả bom xăng vào nhà. Một trong số đó dính vào áo bố anh Dĩnh. Riêng anh Dĩnh cũng bị ném trúng dẫn đến bỏng ở chân phải vào Bệnh viện Quân y 120 để cấp cứu.

Hình ảnh được cắt ra từ camera an ninh

Tại Bệnh viện , các bác sĩ nhận định, anh Dĩnh bị bỏng 4% ở cấp độ II và III. Vị trí là ở mu bàn chân và cẳng chân. Hiện anh Dĩnh đã được xuất viện trở về nhà theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Công an huyện Châu Thành sau khi nhận được tin báo đã xuống hiện trường, trích camera an ninh, lấy lời khai nhân chứng và bắt giữ đối tượng Khánh. Tại trụ sở cơ quan điều tra , Khánh bước đầu khai nhận hành vi của mình. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn vợ chồng nên Khánh gây ra vụ việc trên.

Liên quan đến các vụ khủng bố bằng bom xăng, trước đó, ngày 5/5/2019, Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) đã bắt nghi phạm gây ra vụ tấn công bằng bom căng tại xã Lộc Tấn vào khuya ngày 21/4/2019 khiến nhiều người bỏng nặng , trong đó có cả trẻ em.

Thời điểm đó, một đối tượng bất ngờ ném xăng vào cửa nhà gây cháy. Xăng văng trúng và bắt lửa vào lưng một đứa trẻ khiến cả nhà hoảng loạn tháo chạy vào bên trong. Không dừng lại, một lúc sau nhiều quả bom xăng liên tiếp được néo vào sâu bên trong ngôi nhà khiến nhiều người khác bị bỏng nặng.

