Clip mô phỏng sức phát tán của virus corona sau một cơn ho ở siêu thị khiến nhiều người bàng hoàng

Mới đây, các nhà khoa học Phần Lan đã công bố một đoạn video 3D mô phỏng mức độ phát tán của virus corona chủng mới trong một không gian kín như siêu thị sau một cơn ho của người nhiễm COVID-19.

Cụ thể, các nhà khoa học tại Đại học Aalto đã đăng tải lên Youtube đoạn video nêu rõ: "Một người ở hành lang ho giữa hai kệ hàng trong điều kiện có hệ thống thông gió. Sau cơn ho, một lượng khí dung sẽ lan tỏa trong không khí ra hành lang giữa kệ hàng và chỉ mất một thời gian vô cùng ngắn để nó lan rộng và phát tán”.

Clip mô phỏng sức phát tán của virus corona sau một cơn ho ở siêu thị.

Kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy, các hạt khí dung mang theo virus có thể lưu lại ở trong không khí lâu hơn so với mọi người tưởng tượng. Bởi vậy, việc tránh nơi đông người nơi không gian kín là rất cần thiết để phòng tránh lây nhiễm bệnh.

Video cũng cho biết, việc tránh nơi đông người có không gian kín còn giúp giảm nguy cơ lây nhiễm qua giọt bắn - đây vốn là con đường lây nhiễm chính của COVID-19.





Cũng theo các nhà nghiên cứu, người nhiễm bệnh có thể ho và rời đi nhưng những hạt khí dung cực nhỏ mang virus vẫn bị bỏ lại phía sau, có thể đi vào đường hô hấp của những người xung quanh.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, các hạt khí dung cực nhỏ không rơi xuống sàn mà di chuyển theo dòng khí hoặc lơ lửng một chỗ.





Nghiên cứu này có sự phối hợp giữa các chuyên gia, nhà khoa học của Đại học Aalto, Viện Khí tượng Phần Lan, Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật VTT của Phần Lan và Đại học Phần Lan.



Thùy Nguyễn (t/h)