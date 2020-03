Clip nóng của tiếp viên hàng không: Có thể là tin đồn câu like

Khoảng 2,3 ngày gần đây rất nhiều tài khoản đăng dòng trạng thái nghi vấn kiểu “mình đã bỏ qua gì chăng, mới không vào facebook một lúc đã trở thành người tối cổ” hay “ai có link 1 phút inbox ‘vùng kín’ mình với”… Đây là những dòng trạng thái nói đến tin đồn 2 nữ tiếp viên hàng không lộ clip nóng.

Một số bài đăng trên mạng khẳng định chắc nịch rằng, nữ chính trong các clip là 2 nữ tiếp viên hàng không. Để củng cố lòng tin của cư dân mạng, họ còn đăng tải cả hình ảnh cá nhân của các nữ tiếp viên lên mạng xã hội

Bài đăng cho rằng 2 nữ tiếp viên lộ "clip nóng" được chia sẻ rộng khắp trên MXH

Tuy nhiên, càng tìm hiểu sâu thì càng chứng minh rõ ràng được rằng đây là thông tin vô căn cứ. Các nhân vật chính trong các clip nóng không phải là tiếp viên hàng không. Sự việc trên khiến các nanjnhana chịu khủng bố nặng nề từ mạng xã hội cho đến ngoài đời.

Liên quan đến sự việc này, một trong hai nạn nhân đã lên tiếng. Nữ tiếp viên tên N.T.T (Sinh năm 1997, sống tại Hà Nội) sau đó đăng dòng trạng thái đính chính, chứng minh mình không phải “nữ chính” trong các đoạn clip ân ái bị phát tán trên mạng xã hội.

Nữ tiếp viên sinh năm 1997 lên tiếng bác tin đồn sai sự thật

Cô gái trẻ viết: “Đây. Hai chân của mình nhé không có hình xăm cho bạn nào tò mò muốn xin ảnh full chân hoặc có thể lục ảnh cũ mà xem chân của mình có hay không? Chán khi đọc nhiều stt là đàn ông con trai là bảo mình như thế này, mình như thế kia???... Đừng câu like nữa… Đừng hóng link nữa, lo chống dịch kia kìa…”.

Còn chia sẻ với báo giới, nữ tiếp viên nói: “Mình thấy vô lý khi mọi người cho rằng đoạn video đó là mình cùng bạn đồng nghiệp công ty. Nhìn mặt bọn mình đã khác rồi chứ đừng nói là đấu hiệu cơ thể. Thậm chí, có rất nhiều người quá đáng đăng tải hình mình và bạn kia lên. Chứng tỏ dù không phân biệt được nhưng vẫn chia sẻ như thật!”.

Ngoài ra, nữ tiếp viên trẻ cũng đã có những động thái nhất định để bảo vệ danh dự của bản thân. Nữ tiếp viên yêu cầu cộng đồng mạng ngưng phát tán thông tin sai lệch về mình và đồng nghiệp để tránh làm tổn hại đến danh dự. Thậm chí, cô còn cho biết sẽ theo vụ này đến cùng để tìm ra những kẻ phát tán thông tin sai sự thật.

Nữ tiếp viên còn lại cũng đăng đàn bác tin đồn sai về mình

Nữ tiếp viên còn lại bị đồn thổi là nữ chính trong các clip nóng cũng đã có động thái nhất định bảo vệ sự trong sạch của mình. Cô đã đăng 2 bài viết lên trang facebook cá nhân bày tỏ sự bức xúc về tin đồn vô căn cứ. Đồng thời cô cũng yêu cầu cộng đồng mạng ngưng phát tán thông tin sai lệch để không làm ảnh hưởng đến danh dự của cô.

Nga Đỗ (t/h)