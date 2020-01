Clip nóng nghi của thầy với học sinh lớp 12 ở Gia Lai: Công an vào cuộc điều tra

Theo tờ Đời sống Pháp luật , Công an đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc clip nóng nghi của thầy giáo và học sinh lớp 12 bị phát tán trên mạng xã hội . Hiện, vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận chính thức.

Được biết, Công an huyện Đức Cơ đã mời thầy giáo trong clip lên trụ sở làm việc. Tại đây, thầy giáo này thừa nhận đó là clip của mình với học sinh. Clip này được thầy giáo quay lại, lưu giữ trong máy tính của mình.

Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra

Đến sáng 15/1, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có thông tin về vụ việc. Theo đó, Sở cho biết, đang đợi kết quả điều tra từ Công an để có cơ sở xử lý vụ lộ clip nóng này.

Cụ thể, ông Nguyễn Tư Sơn – Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết: Sở đang phối hợp với cơ quan chức năng tìm hiểu rõ nguồn phát tán clip, động cơ của hành động này để có hình thức xử lý. Nhưng trước hết, clip này đã làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh người thầy và ảnh hương đến ngành giáo dục tỉnh Gia Lai.

Sau khi sự việc được phát hiện, bước đầu nhà trường đã chuyển thầy giáp K. sang công tác khác và đã có báo cáo cụ thể lên Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai. Nhà trường không để thầy K. đứng lớp để tránh ảnh hưởng đến tâm lý học sinh cũng nhưng phụ huynh.

Theo một số nguồn tin, thầy giáo K. đã ly hôn nhiều năm, hiện đang sống độc thân. Còn về nữ sinh kia thì trước khi sự việc bị rùm beng đã nghỉ học.

