Clip nóng nghi của thầy với học sinh lớp 12 ở Gia Lai: “Lộ clip là chuyện ngoài ý muốn”

Theo tin từ tờ Thanh Niên, thầy giáo K. đã có buổi làm việc với Công an và thừa nhận có quan hệ tình cảm với nữ sinh. Song việc lộ clip là chuyện ngoài ý muốn.

Theo nguồn tin từ Báo Thanh Niên , Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã vào cuộc cùng các đơn vị chức năng tiến hành làm rõ về một clip nóng nghi của thầy giáo với học sinh lớp 12 bị lộ.

Bước đầu, ông Nguyễn Tư Sơn – Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, Sở phải đợi kết luận điều tra để tìm ra nguồn phát tán, động cơ cơ của hành động này. Như vậy mới có cơ sở để xử lý.

Theo các thông tin từ cơ quan báo chí, thầy giáo trong clip nóng bị phát tán trên mạng là L.V.K. công tác tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, H.Đức Cơ. Còn nữ sinh trong clip là học sinh lớp 12 trong trường Nguyễn Trường Tộ.

Cũng theo tờ Thanh Niên, sau khi sự việc được trình báo đến cơ quan điều tra thì Công an đã mời thầy K. đến làm việc. Bước đầu, thầy K. xác nhận có quan hệ tình cảm với nữ sinh này. Đáng chú ý, thầy K. nói rằng, việc bị lộ clip nóng là ngoài ý muốn.

“Nhân vật nam chính trong video chính là mình, video này được ông quay rồi lưu giữ trong máy tính xách tay. Một nhân viên đã mở máy tính của tôi ra, khi thấy video này thì tung lên mạng internet để hại tôi”, thầy K. trình bày.

Về phía nhà trường, sau khi phát hiện sự việc đã làm báo cáo sơ bộ, bố trí thầy K. qua một công việc khác không liên quan gì đến việc giảng dạy. Việc này nhằm mục đích tránh ảnh hưởng đến công việc học tập của các em học sinh. Đồng thời cũng không khiến các phụ huynh trong nhà trường phải lo lắng.

Theo tìm hiểu, thầy K. là giáo viên thuộc biên chế của Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai. Về đời tư, thầy K. đã ly hôn vợ từ lâu, hiện đang sống độc thân.

