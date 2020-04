Clip: Tài xế xe tải đi ngược chiều, suýt tông người còn hung hãn đánh người

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 5/4, trên địa bàn qua địa phận thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, một chiếc xe tải đã bất ngờ rẽ qua đường ngược chiều, suýt tông vào một người đàn ông 65 tuổi đang chạy xe máy.

Hành vi này được camera an ninh của cây xăng Thương mại Hiền Lương ghi lại và được đưa lên mạng xã hội . Xem đoạn video, cư dân mạng không khỏi phẫn nộ trước hành vi của tài xế xe tải.

Hình ảnh cắt qua camera Hình ảnh cắt qua camera

Theo đoạn video, sự việc xảy ra hơn 6h sáng cùng ngày, một chiếc xe tải đang đi theo hướng bắc nam thì bất ngờ rẽ qua làn đường ngược chiều để vào cây xăng ở bên trái đường.

Your browser does not support HTML5 video.

Vị trí cây xăng này nằm cách đoạn cắt con lươn khoảng 50 mét nên chiếc xe này chạy ngược chiều trên đoạn đường đó. Khi vừa bắt đầu rẻ qua đường ngược chiều, chiếc xe này lao vào một người đi xe máy nhưng may mắn người này tránh kịp. Người suýt bị tông là ông Phạm Hữu Phú, 65 tuổi, trú tại thị trấn Hồ Xá. Ông Phú sau đó chạy đến chỗ cây xăng nói chuyện với tài xế xe tải về hành vi chạy ẩu. Tài xế thách thức nên ông Phú dùng tay tát tài xế thì tài xế liên tục đấm, đá ông Phú dù được nhiều người can ngăn.

Lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Linh cho biết sau khi nhận thông tin cũng như hình ảnh từ camera an ninh đã giao đội CSGT phối hợp với các đơn vị chuyên môn xử phạt nguội với hành vi chạy ngược chiều và hành vi đánh nhau của tài xế xe tải.